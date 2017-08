VIŠE OD 100.000 GRAĐANA POTPISALO PETICIJU: ‘Porezom na nekretnine Vlada kažnjava štednju i oporezuje ono što je već oporezovano’

Udruga Lipa pokrenula je u travnju peticiju protiv uvođenja poreza na nekretnine koju je u četiri mjeseca potpisalo, on-line ili putem elektronske pošte, oko 113 tisuća građana.

Jedan od čelnika udruge, Davor Huić, kaže da broj potpisa dovoljno govori o nezadovoljstvu građana te da je riječ o jednoj od najuspješnijih peticija u povijesti Hrvatske.

“Nitko ne garantira da se taj porez neće povećavati”

Gostujući na N1 televiziji, Huić je prokomentirao tvrdnju ministra financija Zdravka Marića da porez na nekretnine neće biti novi namet jer će zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu.



“Porez po definiciji nije namjenski. Komunalna naknada je bila specifična, a ovaj porez kada se uvede – njegova namjena neće biti isključiva kao komunalna naknada i moći će se iskoristiti za druge stvari poput kupnje automobila što građani možda ne žele da se na to troši. Kad država uvede porez, postoji tendencija da se on povećava – nema garancije da se neće povećavati u budućnosti. Hrvatska je jedna od porezno najopterećenijih zemalja i oni u Hrvatskoj stalno idu gore. Imali smo dvije stope PDV-a, a smanjenja nije bilo iako više nismo u recesiji”, kaže Huić.

Građanima su u međuvremenu počeli stizati obrasci za informacije o nekretninama koji su prilično komplicirani za popunjavanje, dok su rokovi za njihovo slanje kratki. Ako ih porezni obveznici ne ispune i pošalju u roku, porez će tada plaćati po najvišoj stopi.

“Ovo je ekstremno nepopularan porez”

Huić ističe i problem neusklađenost zemljišnih knjiga, katastra i drugih izvora podataka na terenu.

“Jedinice lokalne samouprave nemaju sve podatke i taj obrazac ima niz problema. Ljudima nije jasno kako klasificirati nekretninu, a nije ni jasno smije li uopće država vama staviti na teret da si odredite porezne parametre. Također se prijeti da će oni koji do kraja kolovoza ne vrate obrazac, plaćati porez po najvišim stopama što je upitno je li zakonito. Niz pitanja postoji, ljudi masovno ne vraćaju taj obrazac – koliko znam, stopa povrata je ekstremno mala – i mislim da će biti puno problema”, ističe Huić.

Udruga Lipa, kaže, namjerava s peticijom otići u Vladu i Sabor te odgovornima podastriti potpise koji govore da je taj porez ekstremno nepopularan.

“Ljudi se ovdje teško oko ičega dogovore, no oko ovoga su se dogovorili. Postoji unisonost i mislim da bi Vlada trebala uvažiti tu činjenicu”, napomuinje Huić.

U doba inflacije kupovina nekretnine bila je oblik štednje

Hrvatska je, kaže on, specifična po jednom od najviših udjela nekretnina u vlasništvu građana.

“To je možda dobro, možda ne. To je nasljeđe socijalizma – kada je bila velika inflacija i jedini način štednje je bio da se uloži nekretninu, što su ljudi i činili. I većina ljudi to shvaća i naglašava taj element da se kažnjava štednju – ja možda kao klinac nisam dobio sladoled jer su moji starci gradili kuću – hoće se ponovno oporezovati nešto što je već oporezovano i mislim da ljude to najviše smeta i ovo je otpor koji nismo dugo vidjeli”, kazao je Huić.

“Ministarstvo financija je reklo da će po novom porezu prihodi države porasti oko 15 posto, ove godine oko 300 milijuna kuna bit će veći, a kasnije će se povećavati i 2020. to postaje pravi porez, moguće su velike razlike i ljudi se boje da će on rasti kao PDV prije nekoliko godina”, dodao je.

