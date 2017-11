OVAJ VIKEND KONAČNO ĆEMO VIDJETI SUNCE, ALI SAMO NA KRATKO: Najavljen snijeg u Zagrebu, evo što nas sve čeka idući tjedan

Nakon oblačnih, kišovitih i hladnih dana, za vikend nas konačno očekuje razvedravanje, a idućeg tjedna možemo očekivati južinu.

Prema prognozi Dunje Mazzocco Drvar za RTL, u 12 dana, od 6. studenog do danas je bilo samo četiri sata sunca, a trebalo bi ih biti oko 24, prema klimatološkim prosjecima za ovo doba godine.

Sunce će se konačno ukazati za vikend. Državni hidrometeorološki zavod javlja da će sutra u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, mjestimice sa slabom kišom ili rosuljom, u gorju susnježicom i snijegom, a ujutro je ponegdje moguća magla.

Od sredine dana očekuje se postupni prestanak oborine i razvedravanje sa zapada. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano te uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena i mjestimice jaka bura, u prvom dijelu dana podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, u gorju malo niža, na Jadranu većinom od 8 do 13. Najviša dnevna između 4 i 9, na Jadranu od 13 do 18 °C. Krajem dana bit će svježije.



Na istoku Hrvatske dan će započeti naoblakom, uz slabu kišu ili rosulju, a bit će i veoma hladno.

U zapadnijem dijelu zemlje kiša će prestati već prijepodne, a djelomično razvedravanje očekuje se sutra sredinom dana, počevši od sjevera zemlje. Zatim će se razvedriti u središnjoj Hrvatskoj, Gorskom Kotaru, Lici, zapadnoj Slavoniji, a pred večer i u Baranji.

U noći sa subote na nedjelju očekuje se i magla, a u nedjelju ujutro moglo bi biti i mraza. Ponovno će se naoblačiti u nedjelju tijekom dana, a moglo bi pasti još nešto kiše. Temperature će u nedjelju biti malo više nego u subotu.

Sunčanije će ipak biti na moru, posebice sutra, iako će bura još uvijek biti jaka. Jutarnja bi se temperatura na moru trebala kretati od 6 do 13, a dnevna od 13 do 18 stupnjeva Celzijevih. Bura će oslabjeti u nedjelju, a tada se očekuje i nova naoblaka uz mogućnost pljuskova. Dan će biti i na moru hladniji od subote.

Slično će se vrijeme nastaviti i početkom novog tjedna, a u drugoj se polovini tjedna očekuje južina.

Pad temperatura

Kako će subota odmicati kraju tako će i temperature sve više padati stoga nas u nedjelju očekuje prestanak oborina ali niže temperature od onih koje su nas pratile ovog tjedna. Temperature na sjevernim i središnjim krajevima već u subotu navečer će se spustiti do nule, ponegdje i ispod.

Kiša će ponovo pasti u ponedjeljak, ponegdje je moguća već i u nedjelju poslije podne, a oko srijede su u nižim krajevim unutrašnjosti očekuje i snijeg. Tako se snijeg očekuje na području Požege, Križevaca, Slunja i Parga u općini u sastavu grada Čabra u Primorsko-goranskoj županiji.

Bijele pahulje očekuju se sredinom tjedna i u glavnom gradu.

Sunčano vrijeme s temperaturama od desetak stupnjeva očekuje se jedino još na krajnjem jugu zemlje gdje će se toplo i suho vrijeme zadržati sve do četvrtka kada bi mohla pasti kuša. Temperature će i na krajnjem jugu biti sve niže.