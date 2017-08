[VIDEO] SNIMLJEN NOVI PRIMJER BAHAĆENJA ZAŠTITARA NA PLAŽI: ‘Još ne mogu vjerovati što smo doživjele od tog muškarčine’

Ispred hotela Radisson Blu u Splitu u utorak navečer je došlo do incidenta u kojem su sudjelovale tri žene i zaštitar hotela. Splićanka koja je zajedno s dvije prijateljice potjerana s plaže u večernjim satima, nakon što je naručila tri pića i uredno ih platila, snimila je cijeli događaj.

Diplomirana pravnica je s prijateljicom logopetkinjom iz Splita i liječnicom iz Zagreba odlučila na plaži ispred hotela popiti piće i podružiti se. Naručile su tri martinija i platile ga 120 kuna te ga naumile popiti uz obalu.

Ubrzo je stigao zaštitar koji ih je želio potjerati.

‘Cijeli život se kupamo na toj plaži’

‘Još ne mogu vjerovati što smo doživjele. Oduvijek se kupamo na toj plaži i nikad nije bilo problema, ali, eto, očito se vremena mijenjaju. Oko devet sati pojavio se redar i počeo svima odreda govoriti da se plaža zatvara i da moramo otići. Bio je pri tome jako neugodan i neuljuđen’, rekla je Splićanka.



Žene su se pobunile, s obzirom da je plaža pomorsko dobro i smatraju da im pripada kao i svim drugim građanima pravo da na njoj borave.

Nasrnuo na žene

‘Bilo je tu, da se razumijemo, još ljudi koji su negodovali, no jedino smo mi bile bez muške pratnje, pa je zato i nasrnuo na nas, muškarčina s cigaretom u ustima i akreditacijom oko vrata, časteći nas neprimjerenim riječima’, ispričala je Splićanka.

Urlanje zaštitara završilo je kada su se tri žene digle i otišle, požalivši se upravi hotela koja se ispričala i obećala da će istražiti slučaj.

Uskoro se oglasio menadžer Michael Caspar, rekavši kako su žene premještale hotelske ležaljke. Nije, međutim, spomenuo da su iste nepropisno raspoređene po javnoj plaži.

‘Istražili smo što se dogodilo na Mistral plaži, koja je pod koncesijom hotela Radisson Blu Split, te na kojoj zaista uvijek ima dovoljno mjesta za sve.

Bar na plaži zatvara se u 21.00 sati, te su dame došle u 20.40 sati te naručile 3 koktela, koja su odmah i platile. Nakon nekoliko minuta na centralnom djelu plaže, dame su se premjestile na šljunčani dio, gdje su počele premještati naše ležaljke. Na plaži imamo zaštitara koji nagleda svu hotelsku opremu, te da je ista na svom mjestu, a ne da je razbacana po cijeloj plaži, kako bi bila spremna za otvaranje sljedeće jutro. Kako je to premještanje hotelske imovine primjetio i zaštitar (oko 21:30), prišao je gospođama te ih zamolio da ne premještaju ležaljke, te da se pomaknu s njih kako bi ih mogao posložiti.

Mi nikada ne izbacujemo nikoga s plaže, te je zaštitar samo pokušao maknuti njih sa hotelskih ležaljki, a ne sa same plaže. Dame su se odmah uvrijedile, te je uslijedio neugodan razgovor. Počele snimati zaštitara bez dozvole, čime su narušena njegova prava. Zaštitar je stoga uzeo mobitel od osobe koja je neovlašteno snimala. Tek je kasnije u razgovoru i shvatio da su gošće naručile piće nešto ranije, ne da je to važno za ovaj slučaj. One su također krenule sa vrijeđanjem zaštitara te su tvrdile da je pijan, što naravno nije istina. Zaštitar je zaposlenik vanjske firme te obavlja noćna dežurstva na našoj plaži zadnjih 8 godina.

Mi imamo povjerenje u njegove radne navike i odluke, jer je njegova razina usluge bila jako dobra. Kao zaključak volio bi reći da je cijeli ovaj sukob oko plaža je prepun emocija te ponekad ljudi pretjerano reagiraju, jer osjećaju da su njihova prava povrijeđena. Ostavljamo dovoljno mjesta za lokalne stanovnike Splita, te smo i postavili dodatni u hladu kako bi lokalci mogli igrati na karte.

Naš hotel teži pružanju što bolje usluge svima koji se uredno ponašanju kao i mi. Ne razumijemo zašto je ovaj problem plaža narastao do ove razine’, izjavio je Caspar za Slobodnu Dalmaciju.