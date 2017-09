[VIDEO] BISKUP VLADO KOŠIĆ: ‘Sotona se kamuflirao u najutjecajnijim medijima. Želi razoriti obitelj u Hrvatskoj i to je postavio kao svoj cilj’

Sisački biskup Vlado Košić vodio je misu u povodu dana grada Šibenika te pritom iznio neke njemu svojstvene opservacije i šokirao javnost. Tako se prvo osvrnuo na djelovanje medija.

“Moć đavla je u optužbama i sijanju zla u srca ljudi u neprestanom podmetanju i širenju dezinformacija u svijetu. Danas se Sotona kamuflirao u mnogim, i to najutjecajnijim medijima, koje su u Republici Hrvatskoj više protuhrvatski nego hrvatski budući da ne šire istinu o hrvatskoj povijesti niti dopuštaju da se pročisti hrvatska sadašnjost”, kazao je Košić u uvodnoj propovjedi.

BISKUP VLADO KOŠIĆ: ‘Lažnu povijest nametnuli su nam komunisti i oni koji ne vole samostalnu Hrvatsku’

Doista, nastavio je, koliko sam samo vidio neistina, poluistina, filtriranih i zaustavljenih vijesti, izabranih gostiju i govornika koji ne žele mir nego neprestano dan i noć optužuju svoju braću za izmišljene zločine i neistinite stvari i djela, dok naprotiv oni koji dobro čine svojoj braći, šire mir i stvaraju pozitivno ozračje i otvaraju oči duhovno slijepima te naviještaju Kristovu vijest gotovo da nemaju mjesta u našim medijima.



“S jedne strane njima je najvažniji pokretač zarada, važniji od istine i dobra, a s druge strane ideološke zablude koje se nisu pročistile do dana današnjega”, kaza je Košić, a prenio Sibenik.in Biskup je još dodao kako je zaštita sv. Mihovila potrebnija nego ikad jer moderni čovjek sve više gubi kompas i premda ima veće tehničke mogućnosti, ima smanjeno rasuđivanje savjesti.

Zaštita branitelja

A koji se to i danas boj bije i kakve nam to zasjede i napasti danas đavao stavlja na osobni i obiteljski put, zapitao je biskup?

“Domovinski rat bio je pravedan, obrambeni rat od srpske agresije i još nije završen, no on se i dalje vodi, premda drugim sredstvima, podmetanjima i iskrivljavanjima istine. Potrebno je to iskorijeniti i nastaviti se boriti za istinu i slobodu cijelog naroda u domovini. Kako? Ne smije se dopustiti gaženje žrtve hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote i zdravlje za našu domovinu, kako Hrvatsku tako Bosnu i Hercegovinu”, poručio je Košić.

Pitamo se zašto se vrijeđa poginule kada se njihove spomen ploče miču, kao da su oni ginuli za neku drugu, a ne za svoju domovinu, nastavio je sisački biskup, naglasivši kako treba ustrajati u zahtjevu lustracije da se udalje iz javne službe svi pripadnici bivšeg komunističkog režima koji su mučili , progonili i ubijali naše ljude.

“Nadalje, potrebno je objelodaniti potpunu istinu o svim događajima i motivima svih koji su stvarali dobro i borili se protiv zla, ali i onima koji su zlo činili. Zato moramo zahtijevati da se otvore svi arhivi koji čuvaju istinu o našoj prošlosti, jer toga se ne treba bojati”, propovijedao je Košić pred šibenskom katedralom.

Istanbulska konvencija

Osvrnuo se i na Istanbulsku konvenciju, koju je nazvao zabludom pa je pozvao vjernike i narodne vođe, od kojih očekuju jaka, moralna i razumna duha, ‘da imaju hrabrosti toj podvali reći odlučno ne’, “Istanbulska konvencija nameće nam se pod krinkom borbe za prava žena i podvaljuje nam zabludu rodne ideologije koja želi ukinuti bogomdani naravni zakoni razlike između muškaraca i žena i u tom se smislu traži hrabrost toj podvali reći odlučno ‘ne’. Radi se, naime, o iskrivljenom poimanju čovjeka, a onda i odgoju mladih koji imaju pravo na ispravno shvaćanje sebe i drugih. O tome se vodi borba”, naglasio je sisački biskup ističući kako se Istanbulskom konvencijom želi stvoriti novi poredak te da đavao želi razoriti obitelj te je to postavio kao svoj cilj.

Također je naveo da se Hrvatska mora uspoređivati s Poljskom kao zemlja s najviše katolika, a ne drugim zemljama koje su legalizirale istospolni brak, dozvolile pobačaj i eutanaziju, i primile velik broj nekršćanskih imigranata koji su većinom neintegrirani i nasilni prema domaćem stanovništvom i našoj kršćanskoj kulturi.