VICAN IZ AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE OBRAZOVANJA IZBACILA 129 MJERA, BIVŠI MINISTAR TVRDI: ‘Ja takav dokument neću potpisati’

Nakon sjednice Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, konačno bi se trebalo znati što će biti s Akcijskim planom koji više možda i ne prati Strategiju obrazovanja koju je Hrvatski sabor donio.

Bivši ministar obrazovanja i član posebnog stručnog povjerenstva Vedran Mornar najavio je da će podnijeti ostavku ako borba za provedbu Strategije postane besmislena.

Dokument je pun rupa, izostavljeni su bitni dijelovi

Naime, upućeni kažu kako su rupe u dokumentu akcijskog plana za provedbu Strategije obrazovanja prevelike te da je iz njega ispušten cijeli dio vezan uz djecu romske nacionalne manjine, kao i bitni dijelovi vezani uz djecu s poteškoćama. Ističu i da je izostavljeno sve vezano uz stvaranja sustava kvalitete i osiguravanja kvalitete nekog praćenja i vrednovanja.

Mornar kaže da je zatražio ime osobe koja je pripremila nacrt, no nije ga uspio saznati. Misli da je akcijski plan napravljen mimo Povjerenstva.



‘Mislim da postoji ambicija da se to dalje prezentira saborskom odboru, ja ću naravno biti protiv toga, na takav plan neću stavit svoj potpis, to sam već najavio jer to je jednostavno previše izmijenjana Strategija, to je nova Strategija. Pazite, 150 promijenjenih ciljeva u odnosu na originalni broj ciljeva na razini obrazovanja’, rekao je Mornar.

Potpuno izbačen pojam e-škole

Naime, Srednja.hr javlja kako je Dijana Vican, predsjednica Povjerenstva, iz Akcijskog plana izbacila 129 mjera iz strategije. U svojoj su analizi došli do zaključka da su dodane i 22 mjere koje se ne nalaze u Strategiji, a 71 mjera je modificirana u Akcijskom planu. Osim izbacivanja osiguravanja podrške djeci i učenicima romske nacionalne manjine, uklonjeno je i eksperimentalno uvođenje kurikuluma na svim razinama, odustalo se i od modela povećanja izbornosti u gimnazijama, a izbačene su i mnoge mjere koje se odnose na rad s učenicima s poteškoćama. Više nema ni pojma e-škole, ističe srednja.hr.

Vican, koju upravo najviše prozivaju da odgovori na mnogobrojne kritike, nije još dala nikakve komentare.

Sutra bi se na sjednici Povjerenstva trebala pojaviti i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Očekuje se da će nezadovoljni članovi Povjerenstva svoje primjedbe na sjednici reći i premijeru Plenkoviću, koji je do sada o tome šutio.