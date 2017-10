VETERANI ŽELE NOVAC KOJEG OPĆINE I GRADOVI NEMAJU, ALI MEDVED NE ODUSTAJE: ‘Nema šanse da povučem prijedlog zakona’

Nacrt prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima razljutio je predstavnike općina i gradova koji bi po njemu trebalo financirati rad braniteljskih udruga s 0.3 posto do jedan posto budžeta, odnosno s 250 milijuna kuna godišnje.

Premijer Andrej Plenković ministru branitelja Tomi Medvedu sugerirao je da malo doradi prijedlog zakona, neslužbeno doznaje Jutarnji, no ministar navodno nije baš zadovoljan tom idejom.

‘Ne dolazi u obzir da se povuče ova zakonska odredba’, izričito je kazao Medved. Ipak, u HDZ su neformalno potvrdili da će se zakon još dorađivati te da treba vidjeti hoće li se taj postotak obaveznog izdvajanja iz proračuna ipak smanjiti, piše Jutarnji.

Labava pravila oko trošenja novca

‘Potrebno je malo čvršće propisati pravila oko trošenja novca’, navode u HDZ-u.



Medved je izjavio da će Ministarstvo pronaći najbolje rješenje.

‘Imamo dva čitanja u Saboru i u skladu s prijedlozima koji su došli od klubova zastupnika, te pojedinih zastupnika, određene će se zakonske odredbe izmijeniti i dopuniti. U konkretnom slučaju ćemo pronaći najbolje rješenje’, rekao je Medved, no nije rekao kako misli riješiti taj problem.

Pobuna gradova

Neslužbeno se doznaje kako je Udruga gradova među prvima koji su se pobunili na nove namete. Vlada je tako upitana gdje će naći izvore za financiranje braniteljskih udruga te hoće li država taj novac prebaciti iz centralnog proračuna.

Ministar Medved ipak tvrdi kako je nacrt novog Zakona o braniteljima u sklopu javne rasprave poslan i Udruzi gradova i Udruzi županija te su im oni pružili podršku.

‘U Udruzi gradova i županija su dali apsolutnu podršku zakonu. Imam dopis Udruge gradova i Udruge županija u kojem su se izjasnili da prihvaćaju zakonski prijedlog’, rekao je Medved.

Ipak, predsjednik Udruge gradova i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk (HDZ) iznenadio se kad je čuo tu izjavu ministra.

‘Dali smo načelno pozitivno očitovanje navodeći kako podržavamo udruge branitelja, ali smo i jasno ukazali na financijske aspekte i težinu financijskog problema, kao i na druge dionike u društvu koje se tiče ova problematika’, rekao je Turk.

Novca nema dovoljno

Član HDZ-a i predsjednik udruga općina Đuro Bukvić rekao je da novca nema.

‘Mi generalno podržavamo borbu za prava branitelja, ali ovo rješenje o obvezi gradova i općina nije najsretnije. Navodno će se od njega ipak odustati, ministar Medved je obećao da će se to pitanje bolje regulirati: da će novac biti strogo usmjeren te da će iznosi izdvajanja ovisiti o programima. Novac bi se, kao i dosad, trebao raspoređivati prema javnim natječajima, a ne da se isplaćuju fiksni iznosi bez plana i programa.

Ako bi već iduće godine morali izdvojiti dio, to bi bio problem jer mi taj novac nemamo.

Najžešći kritičar novog prijedloga zakona je načelnik Primoštena Stipe Petrina. On tvrdi kako bi takvo što bilo suprotno ustavnoj odredbi o samostalnosti lokalne zajednice da kreira i glasa o vlastitom proračunu.

‘Sve drugo je kršenje ustavnih prava’, kaže Petrina.

Posebni viši savjetnik Milana Bandića i bivši pročelnik za financije Zagreba smatra kako se Ministarstvo malo požurilo kad je ‘propisalo iznos novca, ali ne i točnu svrhu’.

Spornim smatra što se u prijedlogu zakona barata kolokvijalnim izrazom ‘izvorni prihodi’.

‘Do izvornih prihoda se dolazi tako da se od ukupnih prihoda odbiju minusi iz prethodnih godina, ali i umanjeni za uzete kredite, namjenske prihode kao što su komunalna naknada i doprinos. Ministarstvo financija umanjivalo je i za decentralizirana sredstva, a to ovisi o onome tko slaže tablice…’, rekao je Kojić te dodao kako bi prema tome iz 2016. izvorni prihodi Zagreba od 6.8 milijardi kuna proračuna iznosili 4.5 milijardi kuna. To bi značilo da bi Zagreb braniteljskim udrugama morao dati između 13 i 14 milijuna kuna, dok bi se na razini Hrvatske taj iznos popeo do 116 milijuna kuna.