VESNA PUSIĆ O VELIKOJ KOALICIJI: ‘Plenković mora ili pozvati SDP ili ići na nove izbore’

“Nas stalno optužuju da se šlepamo uz SDP, što se sad kad su uvedeni preferecnijalni glasovi pokazalo neistinitim. HNS je na zadnjim izborima dobio 130 tisuća preferencijalnih glasova i na neki način dovoljno stasao da može otići po svoje mandate i predstaviti se”, kazala je počasna predsjednica HNS-a Vesna Pusić.

Time je, u razgovoru za N1 televiziju, odgovorila na pitanje zašto se HNS zasad oglušuje na pozive SDP u koaliciju u slučaju prijevremenih parlamentarnih izbora.

“U HDZ-u ima jedna nazadnjačka, ali i jedna moderna struja”

S druge strane, spominje se mogućnost da HNS s HDZ-om sastavi novu parlamentarnu većinu kada prođu lokalni izbori.

“Ja se nadam da će se HDZ postepeno promijeniti, ali da bi se to moglo dogoditi u par tjedana, to nije realno i mislim da se neće dogoditi. Takva koalicija nije na dnevnom redu, ali iz nekog razloga potencijalni saveznici i konkurenti nas guraju u to, vjerojatno jer jedini imamo dovoljan broj mandata”, kazala je Pusić.



U HDZ-u, dodala je, ima jedna socijalno vrlo nazadnjačka struja, ali i jedna moderna.

“Trebalo bi se umjesto raznih povjerenstava početi skidati ploče s ustaškim simbolima i simpatijama, trebali bi jasno stati na stranu prava žena u smislu odlučivanja o tijelu i reproduktivnim pravima, na stranu modernog prosvjećenog školstva s građanskim i spolnim odgojem…”, pojasnila je svoju tvrdnju.

“Ne vidim drugog rješenja osim prijevremenih izbora”

Na tvrdnju HDZ-ovca Darka Milinovića da bi njegova stranka mogla surađivati s HNS-om pod uvjetom da se Pusić odrekne svojih tvrdnji o politici Hravtske prema BiH tijekom rata, kazala je kako problem nije u njezinik tvrdnjama već u politici koju je HDZ vodio devedesetih godina prošloga stoljeća.

“To je danas povijesna činjenica. Netko iz političkih razloga može to negirati, ali povijesno je jasno što se dogodilo. Pametnije bi bilo odreći se lošega, a prihvatiti ono što je bilo pozitivino. I od strane samog HDZ-a reći ‘OK, evoluirali smo i u stanju procijeniti što je bila dobra, a što loša politika’. To je za Hrvatsku i BiH bila loša politika”, kazala je.

O velikoj koaliciji HDZ-a i SDP-a, kao potencijalnom rješenju za aktualnu političku krizu, Pusić kaže da bi ona svakako osigurala stabilnu većinu u Saboru.

“Na to bi trebao pozvati premijer, predsjednik SDP-a mora biti spreman na to i mora se dogovoriti pet, šest točaka koje bi se u nekom određenom roku – do kraja mandata ili kraće – napravile. Tako bi se za neko vrijeme postigla stabilnost. Ne vidim kako bi se drukčije riješila situacija osim izbora”, kazala je.

Po njezinom mišljenju, Plenkoviću bi bilo najpametnije obratiti se SDP-u ili ići na izbore.

