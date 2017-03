VESNA NAĐ: ‘Ministar Medved državu je oštetio za 30.000 kuna’

U emisiji Pressing N1 televizije gostovala je Vesna Nađ. Osvrnula se na svoj premještaj u Ministarstvo uprave te na nagađanja o ostavci ministra Ivana Kovačića zbog cijele situacije.

Vesna Nađ je prošle godine u ožujku razriješena s mjesta zamjenice ministra branitelja, nakon čega je podnijela Tomi Medvedu zahtjev za raspoređenje na adekvatno radno mjesto službenice. Na to je imala pravo po zakonu jer je u tom ministarstvu radila od 1998. godine. Medved je rekao da će joj naći radno mjesto, ali u drugom ministarstvu. Nije ju više želio u Ministarstvu branitelja iako je ona tamo htjela ostati. Naposljetku je rekla da joj je svejedno koje će ju ministarstvo primiti na posao.

‘Rekao je da me branitelji ne vole’

‘Rekao je da me kao branitelji ne vole, šator i te priče, bez obzira što je u Ministarstvu branitelja postojalo adekvatno mjesto za mene. I sad postoji’, rekla je Vesna Nađ i dodala da je tada pokupila svoje stvari i otišla, ali rekla da neće odustati te da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi ostvarila svoja prava.

Potom je uputila zahtjev da ju se vrati na službeničko mjesto, uz zahtjev za otpremninom ‘6+6’, što bi značilo da prvih šest mjeseci prima punu plaću, a zatim još šest mjeseci pola plaće.



‘Prvo sam tražila od ministra branitelja da mi se izda rješenje o rasporedu. On je u tom rješenju mogao reći da se odbija zahtjev i zašto. Ja sam htjela to rješenje, da mogu dalje pokrenuti pravna sredstva. Žalila sam se Odboru za državnu službu radi šutnje. Oni nisu donijeli odluku, pa sam donijela tužbu Upravnom sudu. Zbog pritiska Odbora, a u međuvremenu sam i upravnoj inspekciji podnijela zahtjev, u tom je međuvremenu je izdano rješenje od strane Ministarstva branitelja od 1. ožujka da se ja raspoređujem na višeg upravnog savjetnika, što je niže od onoga na što sam se ja trebala rasporediti. Ja sam pristala, jer ću ipak prijeći u Ministarstvo uprave. Već 2. ožujka je sporazum o prelasku između ministara potpisan. I tad sam došla, temeljem sporazuma i rješenja o rasporedu’, ispričala je Nađ i dodala da je na račun otpremnine dobila oko 130 tisuća kuna.

‘Medved je mogao uštedjeti 30.000 kuna’

Da je ministar Medved donio rješenje o preraspodjeli kada je ona to tražila, uštedio bi se velik novac u proračunu, smatra Nađ i dodaje da je Medved tako državu oštetio za barem 30 tisuća kuna.

Nađ tvrdi da nije kriva zbog svega što je dobila te da već godinu dana praktički hoće manje novca.

‘Ako netko kaže da sam ja oštetila državni proračun za trideset tisuća, sutra vraćam’, kaže Nađ i dodaje da je onaj tko je ministru nadređen treba odgovarati za kršenje zakona. Ipak, ističe da Medved nije poštivao zakon jer su postojala dva radna mjesta na koja ju je mogao rasporediti, a on to nije učinio, a samim time nije uštedio 30 tisuća kuna.

Na pitanje je li logično da je Medved smatrao da ju u svom ministarstvu ne treba, nađ odgovara da njoj to nije logično.

Nađ dodaje da smatra kako njezin status u SDP-u nema veze sa sadašnjom aferom između Mosta i HDZ-a, već drži da je za sve kriva Đakićeva izjava koja je iziritirala ministra Kovačića.

Iako zakon ne propisuje da ona novac koji je dobila kao otpremninu mora vratiti, Nađ kaže da će to učiniti ako neko tijelo utvrdi da je to potrebno, a u krajnjoj liniji bi to mogla učiniti kao gestu.

Sigurna je da ne postoji slučaj koji bi bio usporediv s ovim, rekla je Nađ za N1.

