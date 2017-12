VESELI BOŽIĆNI TRAMVAJ ZAPOČEO TURNEJU ZAGREBOM: Pola sata vožnje s Djedom Mrazom stoji 25 kuna

Veseli božićni tramvaj krenuo je u subotu na prvu ovogodišnju vožnju, a sve do 7. siječnja svakodnevno će prolaziti zagrebačkim ulicama i razveseljavati sve, a posebice najmlađe Zagrepčane.

Dugogodišnja ZET-ova priredba uključuje vožnju turističkim tramvajem kroz gradsko središte, a sve one koji se odluče sudjelovati u polusatnoj bajkovitoj vožnji s Djedom Božićnjakom i njegovim društvom očekuje pregršt zabave, smijeha i, naravno, prigodni darovi.

Polazna stanica Veselog božićnog tramvaja je na uglu Praške i Trga bana Josipa Jelačića gdje se mogu kupiti karte po cijeni od 25 kuna. Vozi preko Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom do Ulice Republike Austrije te Jukićevom i Mihanovićevom preko Zrinjevca do polazne stanice u Praškoj.

Tramvaj će voziti radnim danom od 16 do 19 sati, a polasci će biti svakih 30 minuta. U dane vikenda tramvaj vozi od 10 do 14 sati i od 16 do 19 sati.



Na Božić i Novu godinu, Veseli božićni tramvaj neće voziti, dok će na Badnjak i Staru godinu vožnje završavati u 14 sati.