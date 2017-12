VELIKU AFERU U IMOTSKOM ISTRAŽUJE I DORH: Građani godinama otplaćivali grobnice… Sada nema ni grobnica, ali ni novca

Voditelj tvrtke Vlastiti pogona u gradu Imotskom B.J. mu je tada, kako tvrdi, uzeo jedan dio novca i uredno mu dao potvrdu s pečatom Grada.

Građani Imotskog još su prije nekoliko godina od grada zatražili proširenje groblja zbog nedostatka mjesta za nove grobnice. Uplatili su novac i čekali realizaciju proširenja groblja, no čitava je priča na kraju završila na stolu Državnog odvjetništva. Građanin Imotskog koji je, zbog istrage DORH-a koje je u tijeku, želio ostati anoniman, kazao je za Slobodnu Dalmaciju kako je još prije dvije godine zatražio kupnju dvaju grobnih mjesta. Voditelj tvrtke Vlastiti pogona u gradu Imotskom B.J. mu je tada, kako tvrdi, uzeo jedan dio novca i uredno mu dao potvrdu s pečatom Grada.

Pitanje na sjednici gradske Skupštine

‘Sve je to došlo do cifre od 15 tisuća kuna kao akontacija za kupnju dvije grobnice, no do danas ništa od grobnica. Vidio sam da nešto nije u redu i zatražio sam povrat svoga novca, te mi je rečeno od sadašnje uprave Grada da će se sve uredno vratiti. Mislim da ima nas dvadesetak s takvim statusom’, kazao je Imoćanin koji je kupnju grobnica zatražio još 2015. godine.

Ovo je pitanje postavljeno i na jednoj od sjednica Gradskog vijeća, postavili su ga vijećnici s liste nezavisnog Ivice Kukavice koji je izgubio na prošlim izborima za gradonačelnika u lipnju od Ivana Budalića. Kako je kazao Kukavica, pitanje su postavili na sjednici jer je ista stvar zanimala i velik broj građana od kojih su zaprimili upite. Kada su na sjednici dobili odgovor da je čitava stvar pod istragom DORH-a, prestali su pitati.



Odgovor gradonačelnika

‘Kao što je poznato, dužnost gradonačelnika preuzeo sam početkom lipnja ove godine te sam već 22. kolovoza na prvoj radnoj sjednici Gradskog vijeća objavio izvještaj o financijskom stanju grada koji je dostupan na službenoj stranici Grada, iz kojeg je razvidno da je Grad Imotski dužan 50 milijuna kuna. Slijedom toga ne bih komentirao izjave bivšega gradonačelnika da Grad Imotski nema dugovanja. Na žalost, moj mandat nije počeo samo s velikim dugom, već sam u kolovozu otkrio situaciju s višegodišnjom naplatom grobnih mjesta. Promptno sam reagirao suspenzijom odgovorne osobe, a građane pozvao da provjere svoje račune. Ovaj proces je u potpunosti preuzeo DORH te se iskreno nadam da će nalazi uskoro biti dostupni široj javnosti. Ovim putem molim građane za strpljenje, a po okončanju procesa građanima se mora nadoknaditi šteta. Ujedno me žaloste napisi po nekim portalima o tome da oporba nema dovoljno informacija, što je po mome mišljenju neozbiljno jer su u Gradskom vijeću dva mandata.

Žao mi je što probleme naših građana neki koriste za skupljanje jeftinih političkih poena i žele stvoriti od Imotskog “grad slučaj”. Problem ćemo riješiti i rješavamo ga zajedno s nadležnim službama bez obzira na podmetanja kojima je cilj rušenje ugleda Imotskog kao grada i svih njegovih građana. Želimo da naš grad bude prepoznat kao uspješan i grad dobrog življenja, grad investicija i obitelji. To je moj cilj i na tome ću raditi sljedeće četiri godine’, stoji u pisanoj izjavi imotskoga gradonačelnika Ivana Budalića.