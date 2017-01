VELIKIM HLADNOĆAMA KONAČNO SE NAZIRE KRAJ: Idući tjedan nas očekuje zatopljenje od dvadesetak stupnjeva Celzijevih!

Nakon velikih hladnoća koje traju već dugo, čini se da nam uskoro ipak predstoji zatopljenje. U odnosu na jutarnje temperature ovog vikenda, idući tjedan će ponegdje biti toplije i za više od 20 stupnjeva Celzijevih.

Sutra će i dalje biti hladno, ali se sredinom dana i poslijepodne očekuju i sunčana razdoblja. Očekuje nas ledeno jutro, pa bi tako najniža jutarnja temperatura trebala većinom biti od -12 do -7, lokalno i osjetno niža, a na Jadranu od -1 do 4 °C. Najviša dnevna od -2 do 2, a na Jadranu od 8 do 12 °C, javlja DHMZ.

Veliko zatopljenje sredinom tjedna

U Zagrebu će najniža temperatura u nedjelju biti minus devet, a najviša jedan, dok će, primjerice u Zadru, najviša dnevna temperatura biti devet stupnjeva. Ipak, sedmodnevna prognoza se trenutno čini dosta optimističnom. Tako bismo već sredinom idućeg tjedna mogli osjetiti naglo zatopljenje. Velike će razlike biti u jutarnjim temperaturama i onim dnevnima, no ipak tješi da bi Zagreb već u srijedu mogao mjeriti 11 stupnjeva u plusu, a u četvrtak čak 12.





Zatoplit će i u Gospiću. U ponedjeljak će najniža temperatura tamo biti minus sedam stupnjeva, a najviša plus sedam.

I u Osijeku će se osjetiti velika razlika između najnižih i najviših dnevnih temperatura.

Tamo bi u srijedu ta razlika mogla biti i 14 stupnjeva. Naime, najniža predviđena temperatura bit će minus deset stupnjeva, a najviša četiri stupnja.

Na moru će i dalje biti dosta toplije nego u unutrašnjosti zemlje. Split tako neće mjeriti minuse, a najviša dnevna temperatura bit će u četvrtak 11 stupnjeva. Ipak, tamo se očekuje i kiša, dok u unutrašnjosti idućeg tjedna ne bi trebalo biti oborina.