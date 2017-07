VELIKI INTERVJU NOVOG PREDSJEDNIKA ZAGREBAČKE GRADSKE SKUPŠTINE: ‘Ovim Sporazumom prestaje ‘one man show’ u Zagrebu’

Novoizabrani predsjednik zagrebačke Gradske skupštine, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić, u intervjuu Hini, odmah nakon što je ponovno izabran za skupštinskog čelnika, govori o svojim planovima u četverogodišnjem mandatu, otkriva sadržaj sklopljenog Sporazumu o suradnji HDZ-a, stranke Bandić Milan 365 i stranke Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića.

Koji su Vaši planovi za novi četverogodišnji mandat predsjednika zagrebačke Gradske skupštine?

Prije svega, želim zahvaliti svim zastupnicima bez obzira tko me je podržao, a tko nije. Pozvao sam ih već da se uključe svi svojim idejama i argumentima aktivno u donošenje odluka. Želim nastaviti ono što sam započeo u prošlom mandatu, a to je da napokon Skupštinu grada Zagreba pozicioniramo na ono mjesto koje joj pripada. To je drugi dom Republike Hrvatske, prema tome, tako se treba i postaviti. Za mene i moju stranku ogromna je stvar da u 17 godina po drugi puta sada ima svog čelnika ove institucije i uopće nije upitno da će se nastaviti s našim stavom da od priče nema ništa te da se na realizaciji svega obećanog mora ustrajati. Sigurno je da je novi saziv Skupštine puno složeniji nego što je bio prošli, puno je više stranaka, pa prema tome puno će se više trebati dogovarati i međusobno uvjeravati da bi došli do zajedničkog dobrog cilja, odnosno dobrog projekta koji ćemo svi podržati. Pokrenut ćemo inicijativu da se djeca iz škola dolaze upoznati sa Skupštinom, zatim potpisivanje sporazuma prijateljstva s gradovima u Hrvatskoj i s nekim gradovima i općinama u BiH te obnoviti povelju prijateljstva u Češkoj. Držim da Skupština nije kabinetski rad, te da mora biti puno prodornija i otvorenije raditi nego što radi danas. U listopadu ili studenome uvodimo elektronsko glasovanje. U pojedinim segmentima pokrenut ću promjenu Poslovnika jer ovaj način funkcioniranja s toliko replika i ispravaka nije dobar te apelirati da se gradski zastupnici međusobno ne prepucavaju i ne rade “cirkus”. Imali smo situaciju sa zastupnicima SDP-a koji se nisu složili s dnevnim redom sjednice te su je napustili ali nakon što su se prvo ujutro prijavili, potpisali da su prisutni, kako bi dobili naknadu. Naknadu vratili nisu, a na sjednici nisu bili. To je pravi “cirkus” i sramota je da ljudi vani to gledaju.

Tri stranke su u tajnosti potpisale Sporazum o suradnji. Kada je potpisan i što sadrži? Zbog čega se odugovlačilo s njegovim potpisivanjem i zašto je konstituirajuća sjednica Gradske skupštine u ponedjeljak bila odgođena s 10 na 13 sati?

Sporazum je potpisan u ponedjeljak tijekom jutra, prije konstituiranja Gradske skupštine. Dogovorili smo se da ćemo ga objelodaniti jer svi građani moraju znati što je u tom Sporazumu. On nije tajna. Zove se “Sporazum o programskoj suradnji i formiranju većine u Gradskoj skupštini”, kako programske, tako i političke. Dakle, sve što smo razgovarali i pregovarali bilo je na temu prioritetnih projekata. Ima osam članaka i tri stranice. U članku dva navedeno je 17 osnovnih projekata za koje mislimo da se trebaju realizirati u ovom mandatu, od obnove fasada do donošenja strategije razvoja prometnog sustava grada, pa do izgradnje nove sljemenske žičare i tračničkog povezivanja nove zračne luke Franjo Tuđman sa Zagrebom, što znači da će se međusobno pregovarati hoće li to biti tramvaj ili vlak. Što se tiče prometnih projekata to su produžetak Branimirove, izgradnja Jarunskog mosta, spajanje s Črnomercem, izgradnja remetinečkog rotora te novih biciklističkih staza. Izgradnja hospicija i dnevnih boravaka za umirovljenike na razini gradskih četvrti, izgradnja dječje bolnice te gradske knjižnice i kongresnog centra. Svakako bih izdvojio i rješavanje problema Imunološkog zavoda u suradnji s Vladom. Nisu to svi projekti, ali ovo predstavlja okosnicu onog najvažnijeg i najvećeg za što bi bilo dobro da imamo konsenzus svih stranaka u Skupštini jer ne vidim kome navedeno ne bi bilo u interesu. Nama je ključno da je obećanja bilo previše i nije bilo ni “r” od realizacije. Dogovorili smo se, dali smo si ruke, stvorili smo većinu i ne vidim problem da svatko drži svoju riječ i da idemo u ozbiljnu realizaciju. U sinergiji grada i Vlade se može apsolutno sve izrealizirati ako bude volje, a mi je moramo imati da izrealiziramo ono što smo obećali u kampanji.

A što se tiče odgode sjednice, nama je bilo prezentirano da je gospodin Branko Lustig koji je izabran s liste Bandić Milan 365 pod temperaturom i da mu zdravstveno stanje nije dozvoljavalo da se pojavi na sjednici Skupštine. U ingerenciji je onih na čijoj listi ste birani da i dogovore zamjene.

Tko je potpisao Sporazum?

Sporazum su potpisali predsjednici klubova – Drago Prgomet, Tomislav Jonjić i Ana Stavljenić-Rukavina. Prva intencija je bila da ga potpišu predsjednici gradskih organizacija ali kako su Bruna Esih-Zlatko Hasanbegović: Neovisni za Hrvatsku tek nedavno registrirali stranku, oni nemaju gradsku organizaciju.

Je li u Sporazumu glavna točka promjena naziva Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske?

Toga u Sporazumu uopće nema. Prema tome, to HDZ-u nije i ne može biti glavni problem ili uvjet oko kojega bi se mi bavili. To je bio od treće strane postavljen nulti uvjet i mi smo se oko toga složili. Nama je isključivo bitno da kroz ove naše zajedničke projekte, kroz potpisan Sporazum, kroz većinu koju smo osigurali, dovedemo naše sugrađane u situaciju da budu zadovoljni. I ono što je meni jako bitno je da se više neće moći govoriti da jedan čovjek vodi grad i da je moć u rukama jednog čovjeka. Ključ je da se više niti jedna odluka neće donositi kroz “one man show”. Glavni argument za to je da sve stavljamo na Skupštinu koja je glavna za transparentnost rada, za demokratičnost, za donošenje dobrih i kvalitetnih odluka. A i složit ćete se – kaže narod da je troje ljudi pametnije nego jedan čovjek.

Proziva Vas se i za “političku trgovinu”. Kako to komentirate?

Ja sam u više navrata govorio da HDZ ne trguje, ali ako je trgovina rad za opće dobro u smislu naših sugrađana, onda neka to netko naziva kako god želi. Nama u HDZ-u je najbitnije da su ljudi zadovoljni i da bolje žive. Svaki puta za ono što mislimo da je ispravno, za ono što smo obećali i za ono što moramo artikulirati interese sugrađana, za to ćemo se boriti i učiniti sve da se ti projekti realiziraju.

Gdje ste, ako niste u Sporazumu, naveli promjenu imena Trga maršala Tita, s obzirom da je to bio preduvjet Brune Esih za potpisivanje Sporazuma, a i HDZ je to, konkretno i Vi, tražio još u prošlom skupštinskom sazivu?

Da vas podsjetim, HDZ je u prošlom sazivu dva puta išao s tom inicijativom, ali, na žalost, nismo uspjeli skupiti većinu. Ovog puta, posebno u programskom sporazumu, 26 zastupnika potpisalo je da se ide s preimenovanjem tog trga. Čim to uđe u skupštinsku proceduru, ići će na Odbor. Odbor će tražiti mišljenje vijeća gradske četvrti i oni ga do sljedeće sjednice moraju dati, a ako ga ne daju podrazumijeva se da su dali pozitivno mišljenje. To mišljenje nije obvezujuće za Skupštinu grada. Tako da ja očekujem da za prvu radnu sjednicu, koja bi trebala biti u tjednu nakon Velike Gospe, da matični Odbor donese odluku da materijal ide prema Skupštini da se na Skupštini donese odluka da se Trg maršala Tita promijeni u Trg Republike Hrvatske.

Hoće li netko od predstavnika stranaka koje su potpisale Sporazum ići u Gradsku upravu, možda biti pročelnici pojedinih gradskih ureda?

Što se tiče pročelničkih mjesta ona podliježu javnom natječaju, a na njega se može javiti svatko tko zadovoljava uvjete.

Kako Vi ocjenjujete potpisani Sporazum o suradnji triju stranaka?

Prethodno sam rekao već: Ovim Sporazumom prestaje “one man show”, pozicija odlučivanja o ključnim stvarima za naše sugrađane stavlja se na Skupštinu i tu ćemo najviše dobiti na onoj transparentnosti i javnosti rada o kojoj se posebno govorilo u predizbornoj kampanji. Ne znači ako je nešto na papiru da će se realizirati, ali danas su tu tri strane, tri dionika većine koje će itekako morati biti angažirane da stavke koje smo potpisali krenu u realizaciju.

Jeste li očekivali da će gradska organizacija HDZ-a predložiti Vas za predsjednika Gradske skupštine, a ne Dragu Prgometa, koji je bio HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika i nositelj liste za Gradsku skupštinu?

Očito su se ljudi odlučili za nastavak kontinuiteta započetih projekata u prošlom mandatu, jer su u pisanju prijedloga i kreiranju projekata na razini 17 četvrti sudjelovali naši ljudi s terena koji ga itekako poznaju i koji su aktivno uključeni u rad svoje zajednice. Hvala im na povjerenju i ja ću ga opravdati kao i svaki put dosad.