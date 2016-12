VELIKA PROGNOZA ZA KRAJ 2016.: Božić neće biti bijeli, ali idući tjedan nam ipak stiže snijeg!

Na Jadranu te u krajevima uz Jadran danas će biti pretežno sunčano, a u nizinama unutrašnjosti niski oblaci i magla, ponegdje uz vrlo slabe oborine koje se mogu smrzavati na tlu, izvijestio je u petak ujutro Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ).

Sredinom dana i poslijepodne moguća su ponegdje sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadnjak i bura kojauglavnom podno Velebita može biti i jaka. Najniža jutarnja temperatura između -7 i -2, na Jadranu od 0 do 6, na jugu i na otocima malo viša. Najviša dnevna između -2 i 3, u gorju malo viša, a na Jadranu od 12 do 17 stupnjeva Celzijusovih.

Prognoza za Badnjak i Božić

Što se tiče vremenske prognoze za Badnjak, na Jadranu i u gorju većinom će biti sunčano. U nizinama unutrašnjosti niski oblaci te mjestimična magla, a sredinom dana i poslijepodne moguća su i sunčana razdoblja. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između -7 i -2 stupnja, a na Jadranu od 4 do 9. Najvišadnevna između -1 i 5 stupnjeva, u gorju i malo viša, a na Jadranu od 11 do 16 °C.

Za Božić će diljem Hrvatske biti pretežno oblačno, čak i na Jadranu, dok će ipak nešto sunčanih razdoblja biti u Istri i na Kvarneru. U Zagrebu će, primjerice, temperature biti između -2 do 6 stupnjeva, u Osijeku od -1 do 7 stupnjeva, u Rijeci od 7 do 12 stupnjeva, a u Splitu od 5 do 12 Celzijevih stupnjeva.



Idući tjedan stiže snijeg

Početak idućeg tjedna donosi razvedravanje i pretežno sunčano vrijeme, s temperaturama u manjem porastu. Tek ponegdje u kopnenim krajevima je moguća povremena kiša. Tako će biti sve do četvrtka, kad prognostičari DHMZ-a za većinu zapadnog dijela kopnene Hrvatske predviđaju zahlađenje i snijeg, kako u gorskom području tako i u nizinama.

Stoga, iako ove godine sigurno nećemo imati bijeli Božić, barem 2016. godina neće završiti bez barem malo snježnih pahulja.