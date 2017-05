VELIKA ISPOVIJEST SAUCHE: ‘Bero laže da nije znao kako ću glasati. Iz ovoga se ne može iskobeljati, uskoro leti njegova glava’

Glas protiv opoziva ministra financija Zdravka Marića kojeg je dao Tomislav Saucha jučer je bila jedna od glavnih vijesti u zemlji. Saucha, koji je prvotno potpisao zahtjev za opozivom koji je pokrenuo SDP, jučer je glasao protiv smjene. Njegov je glas bio presudan. To je mnoge ponukalo da pomisle kako mu je HDZ nešto ponudio zauzvrat, a mnogi misle kako to ima veze s kaznenim progonom Sauche za aferu Dnevnice.

SAUCHA SPASIO HDZ-ovu VLADU I MARIĆA PA OBJASNIO ZAŠTO JE TAKO GLASOVAO: ‘Bila je to najteža odluka u mom životu’

PERNAR TOČNO PREDVIDIO: ‘Marić će ovo danas preživjeti… A sve zbog jedne osobe koju pritišće HDZ. Cilj je slomiti čovjeka’

Saucha je pak odmah po glasanju dao podužu izjavu, u kojoj je kazao kako je glasao prema svojoj savjesti te da mu nitko ništa nije nudio niti ga itko može spasiti.



U velikoj ispovijesti otvorio je dušu i kazao kako je SDP znao kako će on glasati.

‘Bernardić je znao kako ću glasati’

‘Nije točno da nitko iz SDP-a nije sa mnom bio u kontaktu. Ja sam se u srijedu čuo s predsjednikom stranke Davorom Bernardićem. On je znao kako ću glasati. Najprije me zvao Arsen Bauk, ali se njemu nisam javio. Ali kada sam vidio Berinu izjavu da će biti jako sumnjivo ako se ne pojavim na glasanju, nazvao sam ga i pitao kakva mu je to izjava’, rekao je Saucha za Jutarnji te dodao kako su ga novinari zaskočili te je sve pomalo nespretno ispalo.

Bivši čovjek od povjerenja Zorana Milanovića tvrdi kako ga nitko iz HDZ nije ni na što nagovarao, već da je jedini pritisak kojem je bio izložen dolazio od SDP-a. Rekao je i da je svjestan percepcije koja o njemu vlada i da svi misle da mu je HDZ obećao pomoć u obrani od USKOK-ove optužbe da je kao predstojnik Ureda premijera u vrijeme Milanovića potkradao državu.

‘Oni mi tu ne mogu pomoći. Da mogu, onda bi pomogli sebi i svojima iz HDZ-a. Rekao sam Beri kada sam ga nazvao da mi je zlo, da nisam dobro, da već danima ne jedem i da ne bih došao u Sabor’, rekao je Saucha, koji kaže da nije znao da će upravo njegov glas presuditi.

Uvjerava da je Bernardić znao kako će glasati.

‘Nije istina da to nije znao!’, rekao je Saucha te opte ponovio kako prolazi najgore dane u životu.

‘Ovo je najteže što parlamentarac može napraviti, jer kada si u Saboru u pravilu djeluješ u čoporu i ne istupaš sam’, rekao je Saucha koji je sinoć završio u bolnici.

‘Psihički sam destruiran’

‘Loše sam, sad sam bio kod doktorice na infuziji. Već tjednima sam psihički destruiran. Ne mogu jesti. Idem iz jednog linča u drugi. Ali kunem se da oko ovog nitko na mene nije radio pritisak’, kazao je Saucha, priznavši da je ogorčen zbog izjava Davora Bernardića te smatra da je prešao sve granice kada priča o tome da ovo baca sumnju na neovisnost pravosuđa.

‘Nitko od njih ne zna kako je biti u Remetincu i znati da te čekaju još barem četiri godine neizvjesnosti, i da možeš doći u situaciju da moraš vraćati nešto što nisi uzeo’, rekao je.

Objasnio je zašto je odlučio podržati Zdravka Marića.

‘Rekao sam Beri da mu ljudi ne žele dobro’

‘Kada se na Klubu razgovaralo o pokretanju njegova opoziva, rekao sam da smatram kako je to pogrešan potez i otvoreno sam Beri kazao da ga u to guraju ljudi koji mu ne žele dobro, koji žele da izgubi na izborima i onda ga se riješe’, rekao je te nastavio kako mu je Bernardić na to odgovorio da je bolje da sada vidi može li voditi SDP, nego da to sazna za tri godine.

‘Otvoreno sam mu rekao što mislim, i kamo ga to vodi. Nekoliko puta sam u Klubu ponovio, i svi su to čuli, da imam problem s opozivom Marića’, rekao je Saucha te istaknuo kako je nastupio kao nezavisni zastupnik.

Prisjetio se kako su ga tretirali SDP-ovci kad je završio u Remetincu. Tvrdi da se već protiv njega počeo pripremati stranački postupak za izbacivanje iz SDP-a dok je bio u istražnom zatvoru i da nije imao izbora nego istupiti iz stranke.

‘Svaka čast Bauku i Marasu’

‘Kada su me branili prilikom drugog zahtjeva USKOK-a za skidanje imuniteta, u tome sam prepoznao jednaku dozu političkog oportunizma koliko i borbe za mene. Uostalom, kada je bilo glasanje o skidanju imuniteta barem je 20 mojih kolega smatralo da ima važnijih stvari raditi negdje drugdje s obiteljima nego biti u Saboru i glasati. Svaka čast Bauku i Marasu, te drugima koji su se lavovski za mene zalagali’, kazao je Saucha.

Komentiravši Marića, Saucha je kazao kako smatra da on nije napravio toliko grešku da bi SDP zbog njega morao forsirati nove izbore.

‘Ljudi jure u izbore s podrškom od 22 posto, a praktički nemaju lidera. Ovo što Bero radi je isto kao njegova fantazija da kao predsjednik zagrebačkog SDP-a odmah postaješ gradonačelnik. Sada misli da ako je predsjednik SDP-a, odmah može postati premijer.

‘Sve ovo je besmisleno’

Ovo na što su Bernardića nagovorili je katastrofa za njega i stranku. Otvoreno sam mu rekao da znam kako se iz ovog ne može iskobeljati. Znam da nemamo novca za kampanju i da je ovo sve zajedno besmisleno. Rekao sam mu da ga pojedinci u stranci guraju u izbore koje će izgubiti kako je dugačak i širok, i onda leti njegova glava. U srijedu smo o tome razgovarali’, kazao je Saucha.

‘Nisam imao dogovor s HDZ-om’

Ponovno je naglasio kako nije imao nikakav dogovor s HDZ-om, rekavši kako je prije glasanja na hodniku sreo HDZ-ovog Jandrokovića te da mu je tom prilikom rekao kako nije za opoziv Marića. Ipak je naglasio: Ja sam i dalje lijevo orijentiran. Očekujem da HDZ riješi ploču u Jasenovcu. Ali smatram da zemlja ne treba potrošiti 120 milijuna kuna iz proračuna na još jedne izbore, nakon kojih će omjeri biti gotovo identični kao i sada, izgubiti još nekoliko mjeseci da ih provede, pa još neko vrijeme da formira Vladu. To u ovom času za nikoga nije dobro’, zaključio je Saucha.