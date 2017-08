VELIKA ISPOVIJEST GORDANA MARASA: ‘Kandidirat ću se za gradonačelnika da zaustavim Bandića i Hasanbegovića’

SDP-ov Gordan Maras komentirao je stanje u SDP-u, situaciju u Agrokoru, ali i njegove planove koje želi ostvariti na skorašnjim unutarstranačkim izborima u SDP-u. Među njima je i Marasova ambicija da postane šef zagrebačkog SDP-a, a kasnije i kandidat te stranke na izborima za gradonačelnika Zagreba.

“Kad se izbori raspišu, kandidirat ću se za šefa stranke u Zagrebu. Želim pomoći da stranka u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj, bude bolja, da vratim SDP tamo gdje treba biti, da se zaustavi situacija koju smo dobili u Zagrebu koalicijom HDZ-a, Milana Bandića i Zlatka Hasanbegovića kako, konačno, u gradu ne bi dominirale teme koje nisu od životne važnosti za građane”, najavio je Gordan Maras u velikom intervjuu za Večernji, naglasivši kako je danas situacija u stranci uvelike različita od prije četiri godine kad se također kandidirao za spomenutu funckiju i kad je osvojio manje glasova i od Davora Bernardića i od Miranda Mrsića.

Maras je istaknuo kako članovima SDP-a može ponuditi svoju energiju, znanje i iskustvo, dodavši kako je spreman kandidirati se za gradonačelnika Zagreba za četiri godine.





“Svjestan sam da ljudi prepoznaju moju energiju i da sam surađivao vrlo korektno sa svima, ali isto tako sam svjestan da ljudi znaju da sam bio protiv koalicije s HNS-om i da sam uvijek inzistirao na tome da SDP u Zagrebu pokaže što može samostalno. Ako su SDP-ovci bili zadovoljni koalicijom s HNS-om i situacijom u zagrebačkom SDP-u, glasat će za one koji su tu organizaciju vodili i koaliciju dogovarali. Moj je stav da problem ne mogu riješiti oni koji su ga stvorili”, rekao je Maras.

O promjeni imena Trga maršala Tita

On smatra kako je nedopustiva situacija da SDP u glavnom gradu Hrvatske nije imao svog kandidata na lokalnim izborima.

“Alternativa za koju sam ja bila je da, nakon što je Bernardić izabran za šefa stranke, budu raspisani izbori za šefa zagrebačkog SDP-a, da se izabere novo vodstvo i da osoba koja bude izabrana za predsjednika zagrebačkog SDP-a postane i kandidat za gradonačelnika. Siguran sam da bi u toj situaciji SDP ostvario bolji rezultat nego sada”, tvrdi Maras, dodajući kako je stanje u zagrebačkom SDP-u loše.

“Bio sam potpredsjednik zagrebačkog SDP-a u mandatu od 2010. do 2013. godine. Sada osjećam odgovornost za cijeli SDP i volio bih da je situacija bolja. Zato se i kandidiram za predsjednika zagrebačkog SDP-a. Odgovornost za sadašnju situaciju imaju oni koji su upravljali SDP-om u Zagrebu u posljednje četiri godine i koji SDP Zagreba na takav način žele nastaviti voditi”, rekao je.

Kritike zagrebačkom SDP-u

Maras se u intervjuu osvrnuo i na odluku zagrebačke Gradske skupštine da promijeni ime Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske, što je potez koji Maras ocjenjuje opasnim jer najavljuje mogući dolazak ekstremne desnice na vlast.

“U ovom trenutku SDP u Zagrebu je u lošem stanju i to moramo zajednički mijenjati. Osvojili smo dva kvarta, imamo nisku zastupljenost u Skupštini i mjesnim odborima, što znači da smo na svim razinama doživjeli poraz. (…) Donedavno smo bili jedina prepreka takvim lošim inicijativama. U ovom trenutku se složila nakaradna većina koja to može napraviti te nam to nameće kao glavnu temu i kao glavni problem u Zagrebu. Zlatko Hasanbegović na tome živi i za njegovih osam posto glasača to je prioritet. No ostalih 92 posto građana to ne vidi kao problem. Ja to vidim kao klasično maltretiranje građana Zagreba. SDP je do sada u svom radu nametao životne teme i tako će biti i ubuduće”, komentirao je Maras.

‘Bandićev potez u Skupštini je sramotan’

Maras se osvrnuo i na nedavnu konstituirajuću sjednicu zagrebačke Gradske skupštine kad je stranka Milana Bandića imala problema u skupljanju 26 potpisa za promjenom imena spomenutog trga, što je uostalom bio i preduvjet sklapanja sporazuma o koaliciji njegove stranke i stranke Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića. Bandićev zastupnik Branko Lustig nije želio potpisati tu odluku pa je, kako bi ipak ostvario svoj naum i skupio većinu, Bandić Lustiga izbacio iz Skupštine, odnosno stavio mu je mandat u mirovanje te ga zamijenio novim zastupnikom sa svoje liste koji je dao potpis za preimenovanjem Trga.

BANDIĆEVA KOALICIJA U PROBLEMIMA: Branka Lustiga izbacuju iz Skupštine jer ne želi potpisati za promjenu imena Trga maršala Tita

“To je tragična i farsična predstava. To je ono zbog čega se većini ljudi u Zagrebu, ali i Hrvatskoj, politika ne sviđa. Ljudi vide da je ponekad nebitno tko se za što zalaže, već da je nekima bitno samo istrgovati. I to se ovaj tjedan dogodilo u Skupštini. Bandić, HDZ i Hasanbegović su jednostavno zanemarili činjenicu da gospodin Lustig ne želi sudjelovati u koaliciji s ljudima koji, u najmanju ruku, blagonaklono gledaju na neke sramotne trenutke u našoj povijesti pa su riješili problem njegovom ekspresnom zamjenom”, rekao je Maras.

Maras je u intervjuu komentirao i odluku SDP-ovog dugogodišnjeg partnera, HNS-a, da koalira s HDZ-om te da tako uđu u Vladu.

“HNS praktično više ne postoji. Oni jesu registrirani u Ministarstvu uprave, ali kao stranka koja ima podršku građana i birača ne postoje. U Vladi baš ništa ne kontroliraju pa ni obrazovanje koje su uzimali kao argument ulaska u Vladu. Oni su irelevantna politička snaga, što je katastrofa za stranku koja je imala određenu podršku među biračima. Nakon idućih izbora prestat će postojati. Vjerojatno neće imati ni jednog zastupnika”, smatra Maras.

Vlada korumpirana?

Vladu Andreja Plenkovića i HNS-a je, između ostalog, optužio za korupciju.

“Pa vidite kako su tu isprepleteni privatni, poslovni i politički interesi u Vladi Andreja Plenkovića. Vidite i da se opet zahuktala situacija oko Agrokora. Mislim da će sve na kraju završiti tako da će neki ljudi morati dobro objasniti svoje djelovanje vezano za Agrokor”, rekao je, dodavši kako njemu ova Vlada izgleda kao “reciklirana Vlada HDZ-a iz pretvorbenih devedesetih i Sanaderova Vlada europskog lica, a korumpiranog naličja”.

Protiv Aleksandre Kolarić

Odluku predsjednika SDP-a Davora Bernardića da u stranku vrati Aleksandru Kolarić, Maras ne podržava.

“SDP treba biti uključiva stranka, ali ovo mi izgleda kao loša odluka, posebno zato što je gospođa Kolarić pozivala da se na prethodnim izborima ne glasa za SDP”, rekao je, a dao svoj komentar i na medijske spekulacije kako će bivši šef SDP-a, Zoran Milanović, možda biti na listi za izbore za Europski parlament.

“On bi bio dobar kandidat na tim izborima s obzirom na svoje iskustvo i vjerojatno bi dobio velik broj preferencijalnih glasova i doprinio da rezultat liste bude bolji”, a smatra kako bi Milanović na predsjedničkim izborima mogao pobijediti i trenutačnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović.

“Za predsjedničke izbore u SDP-u će se provesti predizbori. U SDP-u je više osoba koje će moći pobijediti Kolindu Grabar-Kitarović. Mislim da je među tim osobama svakako i Zoran Milanović”, zaključio je Gordan Maras.