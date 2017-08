VELIKA DRAMA NA VISU: Muškarac blokirao ulaz u Modru špilju i s kantom goriva prijetio: ‘Sve ću zapaliti!’

Incident se dogodio jutros ispred Modre špilje na Biševu kad je muškarac svojim gumenjakom stao ispred ulaza i tako priječio brodicama ulaz u špilju, prijeteći da će je zapaliti.

Modra špilja na istočnoj strani otoka Biševa jutros je brojnim turistima i gostima bila na više sati nedostupna. Za to se “pobrinuo” muškarac koji je svojim gumenjakom zapriječio prolaz ostalim brodicama, a pritom je cijelo vrijeme prijetio kako će “sve zapaliti”.

Ana Čepić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske, potvrdila je za portal Dalmacija danas kako je došlo do incidenta.

Blokada uzrokoavala ogromnu gužvu

“Jutros smo u 9 sati i 15 minuta zaprimili dojavu da je jedna osoba u brodici ispred Modre špilje sprječavala druge brodice da uđu u špilju, prijeteći da će špilju zapaliti. Policija je odmah upućena na mjesto događaja. Stigli su tamo i osoba je privedena u Policijsku postaju u Visu gdje se vrši kriminalističko istraživanje”, rekla je Čepić.



Skiper koji je svjedočio događaju kaže da je spomenuta osoba koja je jutros zapriječila ulaz u Modru špilju prijetila s kantom benzine da će sve zapaliti, a spomenuti portal neslužbeno doznaje da se radi o bivšem djelatniku Nautičkog centra Komiža.

‘Tamo je stanje inače kaotično’

Isti je izvor kazao kako su problemi s gužvom, čekanjem u redu i cjelokupnom neorganizacijom poslovanja oko Modre špilje prisutni već dulje vrijeme.

“Problem je kada dođemo s grupom, recimo od 50 ljudi. Meni prvo treba sat vremena da kupim karte. To je prvo čekanje u redu. To što čekam karte za svoje goste, doprinosi tome da je red kraći. Zamislite da u redu stoji dodatnih 50 ljudi. Uveo se novi sustav timbravanja karata. Tu se onda drugi put dugo stoji u redu na suncu. To je na kraju dovelo do velike nervoze posjetitelja. Ona dva mjeseca u srcu sezone stanje je vrlo kaotično, nešto se mora promijeniti. Mislim da se Nautički centar jako loše odnosi prema nama koji Modroj špilji dovodimo ovoliki broj posjetitelja, odnosno veliku zaradu. U posljednje vrijeme uvedena su određena pravila i to pohvaljujem, no jako je puno mjesta za napredak”, rekao je neimenovani skiper.

Prošle godine špilju je posjetilo rekordnih 100.000 ljudi, a većina posjetitelja organizirano stiže iz Splita. Cijena karte lani je poskupjela na 70 kuna u sezoni.