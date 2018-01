ANKETA: IAKO TVRDI DA NE RAZMIŠLJA O PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA, MNOGI MU DAJU VELIKE ŠANSE: Treba li se Milanović kandidirati?

Bivši premijer i bivši predsjednik SDP-a jučer je demantirao da razmišlja o kandidaturi. Ipak, mnogi političari daju mu velike šanse za pobjedu na predsjedničkim izborima 2019. Pitanje je treba li se Milanović kandidirati i može li ugroziti Kolindu Grabar Kitarović?

Iako je bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović početkom ožujka prošle godine stavio mandat saborskog zastupnika u mirovanje te se na taj način definitivno povukao iz aktivnog političkog života, posljednjih pola godine u političkim i javnim krugovima učestalo se spominje njegova kandidatura na predsjedničkim izborima.

Špekulacije o Milanovićevom političkom uskrsnuću probudile su se nakon intervjua Jutarnjem listu, u kojem je kazao da za njega “nema drugog puta, da je predaleko otišao da bi se ikad potpuno izvukao iz politike”. Milanovićeva rečenica shvaćena je kao njegova neizravna kandidatura za predsjednika države. Ipak, kako je sam otkrio u jučerašnjem intervjuu za Novu TV, o kandidaturi na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj još uvijek ne razmišlja.

“Ne mislim ići u predsjedničku utrku i u ovom mi trenutku to zvuči jako daleko. Utjecaj, ugled, snaga, ako ljude moraš uvjeravati da si jak, to je kao da ljude moraš uvjeravati da si dama. Ja o sebi ne mogu govoriti. O tome tko sam bio govorit će vrijeme. Već govori”, rekao je sinoć Milanović.



Glavašević: Milanović bi bio snažan kandidat za predsjednika RH

Unatoč tome, nagađanja o mogućoj Milanovićevoj kandidaturi na predsjedničkim izborima pala su na plodno tlo, a to se posebno može iščitati iz izjava njegovih nekadašnjih bliskih suradnika.

Tako je SDP-ov saborski zastupnik i član Predsjedništva stranke Bojan Glavašević u intervjuu Večernjem listu u studenom prošle godine, odgovarajući na pitanje tko bi iz njegove strane na sljedećim predsjedničkim izborima mogao naslijediti predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, prstom uperio upravo na svog bivšeg šefa Milanovića.

“Zoran Milanović je osoba koja je ostavila snažan dojam u Hrvatskoj. Što više vrijeme prolazi građani su mu skloniji oprostiti neke stvari zbog kojih je i izgubio izbore. Što se mene tiče , on je svakako jedan od snažnih SDP-ovih potencijalnih kandidata”, izjavio je Glavašević za Večernji.

Grbin: Uvjeren sam da bi Milanović imao ogromne šanse za pobjedu na izborima

Moguću Milanovićevu kandidaturu u kolovozu je komentirao i potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin, koji je u intervjuu za N1 televiziju ocijenio da izbori za predsjednika Republike još nisu tema, ali “možda je tema hoće li Milanović biti kandidat na izborima za Europski parlament”.

Ipak, Grbin je kazao da ne bi imao ništa protiv da Milanović bude i kandidat SDP-a za predsjednika Republike, ali ako prije toga prođe unutarstranačke predizbore.

“SDP je 2009. uveo novinu predizbora za našeg kandidata za predsjednika Republike. Uvjeren sam da ćemo za godinu i pol do dvije to ponoviti. Ja ću to zagovarati, pa da članovi SDP-a odluče tko će biti naš kandidat za predsjednika. Ako Milanović bude htio biti kandidat i prođe predizbore, uvjeran sam da bi imao ogromne šanse za pobjedu na predsjedničkim izborima”, izjavio je tada Grbin za N1.

Iako je sam Milanović sinoć demantirao da razmišlja o predsjedničkim izborima, i unatoč činjenici da do predsjedničkih izbora ima još jako puno vremena, ova višemjesečna politička saga nagnala nas je na logično pitanje: Treba li se po vašem mišljenju bivši šef SDP-a uopće kandidirati na predsjedničkim izborima i može li, ako se odluči kandidirati, pobijediti Kolindu Grabar-Kitarović?

