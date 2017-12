VELIKA ANALIZA NET.HR-A – SVA 3 PROCESA PROTIV MAMIĆA: Preko offshore tvrtki diljem svijeta iz Dinama izvukao čak 280 milijuna kn?

Analizirali smo do sada pokrenute postupke protiv aktualnog savjetnika u Dinamu

Danas otvorena istraga treći je postupak protiv Zdravka Mamića, bivšeg izvršnog dopredsjednika Dinama. Da ga se još istražuje sam Mamić je najavio prije par tjedana, a očekivao je da će ponovno biti uhićen. No to se nije dogodilo, već je otvorena istraga zbog sumnje da je nazakonito između 2004. i 2007. godine s Dinamovog računa otvorenog u banci u Austriji izvukao 19,5 milijuna kuna te taj novac podijelio s bratom Zoranom. Ukupna šteta s kojom se povezuje Zdravka Mamića sada već iznosi gotovo 280 milijuna kuna.

Prva optužnica teška je 114 milijuna kuna

‘Optužuju me za neke stvari iz 2004. godine, ali sve te inkriminacije mogu si objesiti mačku o rep. Jedan postupak se vodi protiv mene u Osijeku, sad kreće i drugi i to će koštati preko deset milijuna kuna, a sve će to platiti porezni obveznici. Kažu da sam oštetio Dinamo, a Nadzorni odbor i revizija kažu da nisam, državni proračun nije oštećen’, izjavio je Mamić nedavno i objasnio kako je Dinamo imao račun u Austriji jer je preko njega plaćao igrače. Istraga ovog slučaja ipak, za sada ide dalje.

Sumnjivo poslovanje Zdravka Mamića DORH je počeo istraživati u stuednom 2015. godine. Tada je prvi čovjek Dinama uhićen zbog sumnje da je iz Dinama izvukao 116 milijuna kuna, a iza rešetaka je završio i njegov brat Zoran. Slobode su bili lišeni i Damir Vrbanović, dopredsjednik HNS-a, koji je ranije bio direktor Dinama, te Milan Pernar, poreznik koji je, kako se sumnja, omogućio Zoranu Mamiću neplaćanje poreznih obveza. Sasvim precizno, USKOK Zdravka Mamića u prvoj optužnici tereti da je izvlačeći novac iz Dinama nezakonito zaradio najmanje 52 milijuna kuna, a njegovog brata Zorana za protupravnu imovinsku korist od 38 milijuna kuna. Državni proračun je, sumanja se, oštećen za 12,2 milijuna kuna neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza.



Sumnjiva svjedočenja Modrića i Lovrena

Većinu sredstava Mamić je, prema optužnici, izvukao preko transfera Luke Modrića i Dejana Lovrena, dok su porezne obveze izbjegavane tako što su primanja zaposlenika Dinama knjižena kao pozajmice a ne kao plaće. Ova optužnica podignuta je još u travnju 2016. godine, a suđenje na Županijskom sudu u Osijeku primaklo se samom kraju. Mamić, koji od početka negira krivnju i tvrdi da su u pitanju gnjusne laži, nakon serije incidenata izbačen je iz sudnice te će se moći vratiti tek da iznese svoju obranu.

U ovom postupku ipak je najzanimljivije kako su i Luka Modrić i Dejan Lovren promijenili iskaze u odnosu na ono što su istražiteljima ispričali tijekom istrage. Tada su gotovo potvrdili antidatiranja svojih ugovora na osnovu čega je Mamić izvukao iz Dinama obeštećenja za njihove transfere, da bi na glavnoj raspravi svjedočili u prilog svom bivšem menadžeru. Zbog toga su obojica, kao i Vesna Juraić, punica Luke Modrića, i sami završili pod istragom zbog lažnog svjedočenja.

Međutim, vještakinja za grafologiju na suđenju u Osijeku potvrdila je kako Modrić i Lovren nisu potpisnici spornih ugovora. To suđenje se nastavlja 15. siječnja iduće godine.

Druga optužnica protiv Mamića zbog 144 milijuna kuna

Početkom veljače trebala bi pak biti nastavljena sjednica optužnog vijeća u drugom slučaju u kojem se Mamića i njegove suradnike tereti da su Dinamo oštetili za 144 milijuna kuna. Uz Zdravka i Zorana i Marija Mamića, te Damira Vrbanovića druga optužnica odnosi se i na Nikkyja Antonija Vuksana, Igora Krotu i Sandra Stipančića. Gotovo da i nema transfera iz Dinama koji se nije našao pod sumnjom. Naime, USKOK tvrdi da je Mamić uz pomoć svojih suradnika preko off shore tvrtki registriranih u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Svetom Vincentu i Grenadinima, Belizeu, Hong Kongu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Cipru, Gibraltaru, Sejšelima izvlačio novac iz dinamovih transfera.

Modus je bio detaljno razrađen. Naime, tvrtkama što su ih Mamićevi suradnici kontrolirali ustupljena su navodna potraživanja Dinamovih igrača prema klubu. Kasnije je taj novac s računa Dinama tim off shore kompanijama i isplaćivan. No, USKOK tvrdi kako u to vrijeme uopće nije imao dugove prema igračima.

Osim toga, novac se izvlačio i na osnovu nepostojećih menadžerskih usluga za transfere igrača. USKOK vjeruje kako je sve te off shore tvrtke zapravo kontrolirao Mamićev sin Marijo, te zajedno s ocem dijelio novac.

Mamićeve veze sa zagrebačkim sucima

I ovaj postupak, kao i onaj prvi, pokrenut je pred Županijskim sudom u Osijeku, jer, strahuju na Vrhovnom sudu, Mamić poznaje previše sudaca Županijskog suda u Zagrebu. No, Mamić i ostali okrivljenici to negiraju te tvrde kako je odluka o preseljenju slučaja iz Zagreba u Osijek donijeta potpuno nezakonito. Tim više što je istraga, dakle onaj najosjetljiviji dio procesa, koji zahtijeva i određenu tajnost, bez problema provedena u Zagrebu. O tome će Županijski sud u Osijeku morati iznijeti o svoj stav prije nego što donese odluku o drugoj optužnici protiv Mamića.

Danas je protiv Mamića pokrenut i treći proces, težak ukupno 19,5 milijuna kuna. Mirko Barišić, potvrdio je sam Mamić, već je zbog sumnjivog podizanja novca s Dinamovog računa u banci u Austriji, već bio na ispitivanju u DORH-u. Očito njegov iskaz nije istražitelje uvjerio da je takvo poslovanje bilo potpuno legalno.