VELEČASNI KUPIO LUKSUZNI AUTO, A U CRKVU NIJE ULOŽIO GODINAMA: ‘Ako imam novca, zašto ne bih vozio Mercedes?’

Imao je on i stari Mercedes. no njega su 2011. godine, dok je služio misu na polnoćki, ukrali lopovi koji su provalili u župni ured te se odvezli automobilom sve do Čepina gdje su doživjeli prometnu nesreću.

Velečasni Andrija Vrbanić iz slavonskog Ivanovca u ovo je blagdansko vrijeme iznenadio vjernike svoje župe i to novim Mercedesom s posebnim registarskim oznakama koji stoji oko 35.000 eura. Velečasni Vrbanić poznat je po tome što voli skupe automobile, a novi je Mercedes, kako je kazao, kupio ‘dosta ispod cijene’. O konkretnoj cijeni nije želio govoriti je ‘ne želi time opterećivati vjernike’. Platio ga je svojim novcem, od svoje plaće.

‘Nemam obitelj, djecu, vilu ni jahtu na moru, nemam nekakve druge troškove, a automobil mi treba za posao. Vjerojatno može biti i skromniji, ali ako imam novca zašto se ne bih vozio u Mercedesu?’, upitao je Vrbanić novinarku 24 sata.

Pogledaj fotogaleriju



Ukrali mu Mercedes za vrijeme polnoćke

Imao je on i stari Mercedes (na fotografiji) no njega su 2011. godine, dok je služio misu na polnoćki, ukrali lopovi koji su provalili u župni ured te se odvezli automobilom sve do Čepina gdje su doživjeli prometnu nesreću. Automobil je, kaže Vrbanić, bio jako razbijen i morao je puno novca uložiti da ga popravi. Na kraju ga je mora prodati ispod cijene, kaže, gotovo da ga je poklonio. Pokrali su lopovi velečasnog nekoliko puta zbog čega strahuje što će mu uzeto ovih blagdana.

Tijekom mise svećeniku ukrao Mercedes i slupao ga

Cijena Mercedesa koji je velečasni sad kupio u autosalonu stoji oko 50.000 eura što je oko 379.000 kuna. Računajući da automobili u prvih godinu dana izgube 30% na vrijednosti, ovaj automobil velečasni je platio oko 35.000 eura.

Svoja primanja nije želio javno otkriti, no prema nekim podacima osnovica svećeničke plaće je 4000 kuna na što se još dodaje određeni iznos vezan za staž i službu te to otprilike izađe od 6500 do 7000 kuna mjesečno. Taj novac svećenik sam sebi isplaćuje iz župne blagajne u koju ide novac koji svećenik dobije od blagoslova kuća, lukna, vjenčanja, sprovoda i krštenja. Također, svaka župa mora Nadbiskupiji godišnje isplatiti 10 kuna po vjerniku. Andrija Vrbanić je župnik Župe sv. Rozalije djevice, a prema podacima sa stranica župe, u nju pripadaju četiri sela: Ivanovo, Antunovac, Ernestinovo i mađarsko selo Laslovo te 3525 vjernika katolika.

Neuredno zemljište oko crkve

Za sve troškove koji su potrebni na crkvi ili župnom dvoru njih financira Biskupija, no u općini Antunovac već godinama nema nikakvih novih zdanja koje je financirala Crkva. Od 2006. je tamo stajao postavljen kamen temeljac za gradnju nove crkve jer je stara uništena u ratu, no ništa se nije gradilo. Izgradnja je dovršena tek 2014. i to nakon što se u gradnju crkve uključila općina, koja je u potpunosti financirala gradnju. Ni tri godine kasnije nije uređeno zemljište oko crkve.