VATROGASCU PUKAO FILM ZBOG PODMETANJA POŽARA: ‘Što se viče? Srbi, naravno! Pa ljudi moji, koji vam je k****?’

Jučer su u okolici Zadra i Šibenika buknuli brojni požari, zbog čega se opravdano sumnja da su barem neki od njih podmetnuti. Vatrogascu koji administrira stranicu ‘Vatrogasci – oni su naši heroji’ prekipjelo je čitati komentare u kojima pojedini građani za požare okrivljuju ‘one druge’ – Srbe.

Ovog ljeta Dalmaciju je poharalo više od 200 požara, no za tek desetak njih zna se tko ih je potpalio, navodi vatrogasac. No, to nije spriječilo masovnu histeriju. Kako kaže, takvim komentarima pokazuje se koliko su pojedinci nekulturni, živčani, paranoični i netolerantni.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Malo o požarima

To da postoji puno različitih uzroka požara svi znaju, ali nije zanimljivo ako je udar munje, iskrenje dalekovoda, odbačeni čik iz auta, dno pivske boce ala leća… Najjače se čuje: “Podmetnuto”.



Ako je podmetnuto to može biti i puka nesreća jer neki nikako da shvate da se ljeti ne pali roštiljić u prirodi, može biti da netko vari u svom dvorištu pa iskrica omakne (bilo je toga), može i ono famozno čišćenje terena za prenamjenu parcele u građevinsku. Ali svi su spremni vikati: “To su oni što mrze sve hrvatsko!”

Ali ako i jeste ljud(t?)ski faktor, u Hrvatskoj ipak živi najviše Hrvata, a onda manje onih ostalih. Opet se čuje: “Oni!”.

Oni mogu biti Romi, Česi, Talijani, muslimani i ini drugi. Pogađate što se viče?

“Srbi, naravno!”.

‘Nešto s nama nije u redu’

I tko sad može izaći na kraj s takvom masovnom histerijom?!? Pa ljudi moji, koji vam je k…?

Ovo je ljeto bilo preko 200 požara i za svega 10-ak se zna kako i tko je potpalio. A za ostalih 190-ak ne znamo. Podcrtavam: NE ZNAMO. Ne da ne znamo to, nego pojma nemamo ni o čemu. Totalno smo glupi i vjerujem da ima masu njih koji još uvijek misle da se požar najbolje gasi kisikom pod pritiskom! Ili da je bolje što puše bura, bar će ga ugasiti. Ili da je sramota što kanadera nema noću. Pa imaju svjetla valjda.

Ne, definitivno s nama nešto nije u redu. Komentarima na objave pokazujemo koliko malo znamo. Pokazujemo koliko smo nekulturni, živčani, paranoični i netolerantni. Pokazujemo kako ne znamo analizirati uzroke i posljedice, razmotriti sve opcije, izabrati najvjerojatniju. I svejedno se ograditi da imamo premalo informacija, da ono što pročitamo na moćnom internetu često bude daleko od istine.

‘Čitam i da bi krv u potocima’

Na kraju moramo ….. dakle MORAMO razviti svjesnost odgovornosti za riječi koje izričemo. Te riječi mogu nekog povrijediti, mogu širiti mržnju i histeriju, mogu činiti zlo. Te riječi su razornija iskrica u mnogo žešćem požaru od ovih koji haraju Dalmacijom. Jer, nažalost, strah me da je količina te ludosti dovoljna da se “ovi” skupe u rulju i krenu na linč paleći “onima” sela, aute, njive… Vidim da bi neki vješali, strijeljali, mučili…. Čitam i da bi krv u potocima…..

Ima li kraja više svemu?!’, zapitao se.