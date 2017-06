VATROGASCI NA ODMORU SPASILI TURISTA: ‘Već je bio plav, pjena mu je krenula na nos i usta…’

Dvojica prijatelja iz Oštarija kod Ogulina na ljetovanju u Pakoštanima ovih su dana od utapanja spasili jednog stranca. Dvojica vatrogasaca priskočila su mu u pomoć kada su vidjeli da ne izranja iz mora.

Dvojica vatrogasaca DVD-a Oštarije Gordan Badanjak i Luka Božićević ovih su dana u Pakoštanima spasili jednog stranog turistu. Dvojac je bio na plaži u poslijepodnevnim satima kada je ugledao tijelo mukarca kako pluta po vodi.

Isprva im je na pamet palo kako je to jedan od ronioca obližnjeg kluba, no kako muškarac nije izranjao duže od minute, a primijetili su da nema ronilačku opremu, Luka je krenuo prema njemu da vidi je li sve u redu. Dolaskom do čovjeka udaljenog 50 metara od obale shvatio je da je riječ o utopljeniku, čije tijelo je već poplavilo. Na Lukin poziv, njegov kolega Gordan odmah se priključio u akciju spašavanja.

“Izvukli smo ga. Već je bio sav plav. Počeli smo ga reanimirati i krenula mu je pjena na nos i usta”, priča Gordan za 24sata dodajući kako im je dotrčao neki muškarac i kazao kako su spasili njegovog prijatelja Osmana.



Nesretni stranac kolima Hitne pomoći prevezen je u zadarsku bolnicu, a dvojica vatrogasaca kasnije su kontaktirala Hitni prijem kako bi saznali u kakvom je stanju. Turist je srećom bio dobro te su im rekli da se nalazi na Odjelu intenzivne njege.