VAŠE LIJEČENJE NIJE BESPLATNO IAKO IMATE DOPUNSKO: Evo koliko HZZO izdvaja za operacije, ležanja u bolnici i bolovanja

Dnevnik.hr provjerio je kolike su cijene bolničkih liječenja i zahvata u Hrvatskoj. Iako se smatra da je, ako pacijent ima dopunsko zdravstveno osiguranje, liječenje za njega besplatno, to zapravo nije tako jer sve plaća država, točnije, HZZO.

Za jednu rutinsku operaciju poput one skidanja očne mrene, nakon koje pacijent istog dana ide kući, cijena je 2775 kuna. Takvih se operacija izvodi oko 400 mjesečno, rekao je oftamolog iz KBC-a Zagreb, Miro Kalauz.

Dan ležanja u bolnici 750 kuna, operacija kuka i do 36 tisuća kuna

‘Bilo ih je 17500 tijekom 2016. godine, a HZZO je za to izdvojio gotovo 56 milijuna kuna’, rekao je glasnogovornik HZZO-a Nenad Korkut.

HZZO tako za jedan dan ležanja u bolnici plaća otprilike 750 kuna, no i ta cijena ovisi o vrsti liječenja. Cijena CT-a cijelog tijela je 1210 kuna, a magnetske rezonancije za jedno područje 707 kuna. Operacija kuka stoji 21.150 kuna ako se ne dogode nikakve komplikacije, no ako se one teške ipak dogode, cijena se penje na 36.450 kuna, piše Dnevnik.hr.



Ministar: Možemo biti zadovoljni

Puno se plaćaju i bolovanja, za koja je HZZO u 2016. godini dao čak 1.3 milijarde kuna. Svakog dana na bolovanju je oko 36.000 ljudi.

HRVATI SVE VIŠE NA BOLOVANJU, MNOGI OD NJIH LAŽNO: Liječnica otkrila kako se izvlače s posla

Ministar zdravstva Milan Kujundžić kaže da ipak možemo biti zadovoljni omjerom kvalitete zdravstva i novca koji se za to daje, a ističe da su odgovorni i sami pacijenti, a ne samo sustav.

USKORO PROMJENE U ZDRAVSTVU: Smanjit će se bolovanja, ograničava se broj uputnica, djeca više neće ići pedijatrima…