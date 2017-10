VAKULA ZNA KAKVO ĆE VRIJEME BITI DO KRAJA TJEDNA: ‘Čekaju nas gotovo idealni vremenski uvjeti’

Meteorolog Zoran Vakula prognozirao je vrijeme za narednih nekoliko dana i najavio ugodne temperature.

Nakon prilično svježeg početka jeseni, vraćaju se nešto ugodnije temperature – u poslijepodnevnim satima u većini Hrvatske temperatura će rasti do 20-ak stupnjeva Celzijevih, ponegdje i više.

Jutro je posvuda bilo maglovito, no magla i oblaci tijekom prijepodneva će uglavnom nestati te će poslijepodne biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 6 do 9, a najviša dnevna od 20 do 23 stupnjeva Celzijevih, prognozira Vakula na HRT.

U gorju i na sjevernom Jadranu bit će nešto oblačnije, uz mogućnost rosulje i slabe kiše, a na moru čak i kratkotrajnog pljuska. Ipak će većinom biti djelomice sunčano. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, a u unutrašnjosti tek oko šest stupnjeva. Dnevna će se temperatura kretati između 18 i 22 stupnja Celzijeva.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije još toplije, iako uz malo više oblaka nego tijekom srijede, te uz mjestimičnu sumaglicu, pa i maglu. Uz slab do najviše umjeren vjetar, u noći i ujutro buru, zatim maestral, more će biti mirno ili samo malo valovito, temperature od 19 do 22 °C, prognozira Vakula.

Jug Hrvatske uživat će u sunčanom i stabilnom vremenu, uz slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura će se ujutro kretati od 10 do 15 stupnjeva, no poslijepodne će narasti sve do 24 stupnja.

U nastavku ovog tjedna i početkom novoga još toplije, na Jadranu većinom od 23 do 26 °C, uz sunčano, gdjekad i vedro vrijeme, te samo ponegdje umjeren vjetar, većinom maestral, u noći i ujutro mjestimice i buru.

Vremenske prilike na kopnu sljedećih će dana biti stabine, no to ne znači da će biti i sunčano. Velika je vjerojatnost za dugotrajnu maglu, osobito od nedjelje. Pritom se jutarnja temperatura zraka neće previše mijenjati, dok će poslijepodnevna ovisiti o trajanju magle. Temperatura će biti oko 20 stupnjeva, ponegdje i viša.

‘Mnogima gotovo idealni vremenski uvjeti za sredinu listopada vjerojatno će dobro doći i za kojekakve aktivnosti na otvorenome’, zaključio je Vakula.