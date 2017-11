VAKULA OTKRIO KAKAV JE VIKEND PRED NAMA: Snijega neće biti samo u gorju već i u nizinama, bit će dosta hladnije

Hladnije jutro čeka nas u petak nakon relativno toplog četvrtka. Na kopnu će temperature biti uglavnom u minusima, a i na Jaranu će biti hladnije nego do sada, a krajem vikenda na Jadranu više neće biti dvoznamenkastih temperatura.

U petak će u cijeloj zemlji biti promjenljivo, ponegdje u unutrašnjosti i na južnom Jadranu pretežno oblačno. Uglavnom u prvome dijelu dana mjestimice još može biti slabe oborine, na sjevernom Jadranu i na krajnjem jugu malo kiše, a na kopnu susnježice i snijega, poglavito u gorju te u sjeverozapadnim krajevima.

Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura, podno Velebita krajem dana u jačanju. Ujutro na jugu umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 2, na Jadranu između 4 i 9 °C. Najviša dnevna od 1 do 6, na Jadranu između 8 i 13 °C, javlja DHMZ.





Vikend i početak novog tjedna bit će hladniji uz minuse na kopnu.

U subotu će opet ojačati bura, a do nedjelje poslijepodne već bi moglo biti i novog snijega, javlja HRT. Zoran Vakula snijeg predviđa ne samo u gorju, već i u nekim nizinama, a moguć je i u unutrašnjosti Dalmacije, u Posavini te u Srijemu. Vakula predviđa i znatniji pad temperatura koji bi mogao djelovati i na zdravlje.

Vakula predviđa snijeg i u sjevernom dijelu zemlje, u Karlovačkoj županiji.

U svojoj prognozi za HRT Vakula predviđa još kiše, a ponegdje i snijega tijekom noći i jutra i u istočnoj Hrvatskoj, a dodaje da će tijekom dana biti uglavnom suho., a oblaka će biti u Posavini i Srijemu. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko nule, a poslijepodne između 4 i 6 stupnjeva.

Oblačno i uz snijeg bit će u Gorskom kotaru, a na sjevernom Jadranu i u Istri bit će ipak nešto sunca, dok je na otocima moguće još malo kiše.

Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije ostat će većinom suhi i djelomice sunčani. Bura će puhati umjereno, a more će biti umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 4 do 8 °C, u unutrašnjosti i samo oko -1 °C, a najviša od 9 do 13 °C.

Mjestimična kiša sutra je moguća i na jugu zemlje, no smirit će se tijekom dana, a jugozapadnjak će okrenuti na jugo, a na kraju dana i na buru.

Bura će na Jadranu još više pojačati osjećaj hladnoće, a past će i temperature. Smirivanje vremena očekuje se od ponedjeljka, kad će biti nešto sunca, a i porasti će temperatura.