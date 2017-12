VAKULA OTKRIO HOĆE LI BITI SNIJEGA ZA BLAGDANE: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

I sredinom ovog tjedna nastavlja se relativno hladno razdoblje, a znatniji porast temperature slijedi od petka pa će za blagdane opet biti iznadprosječno toplo. Na kopnu u srijedu samo rijetko mogu zalepršati pahulje, a vjerojatno zamjetnijih, pomiješanih s kišom, bit će u subotu.

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti hladnije nego u utorak, posebice ujutro, kada će posvuda biti minusa. Stoga će biti mraza, ponegdje i poledice, a moguća je i magla. Tijekom dana prolazno više oblaka, poslijepodne ponegdje čak uz vjerojatnost gdjekoje snježne pahulje. Vjetar slab, u Podunavlju samo rijetko i umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura oko 2 °C.

Moguć slab snijeg

Podjednako relativno hladno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje je već u noći i ujutro mjestimice moguć slab snijeg, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, a uz promjenljivu naoblaku povremeno preletavanje pahulja ne može se isključiti ni tijekom dana.

Ni u gorju se ne može jamčiti sasvim suho, pa ni na sjevernom Jadranu, posebice ne na otocima, gdje je i najveća vjerojatnost prolazne kratkotrajne kiše. Bit će oblačnije i vjetrovitije nego u utorak, uz često umjerenu, ponegdje i jaku buru, uglavnom podno Velebita i s olujnim udarima. More gdjegod može biti i valovito, posebice prema otvorenome. Minusa će i ujutro ponovno biti i mjestimice uz more, a u gorju i cijeli dan, otkrio je Zoran Vakula u HRT-ovoj vremenskoj prognozi.



U unutrašnjosti Dalmacije ujutro -4 do 0 °C, na srednjem Jadranu 0 do 4 °C, a tijekom dana 5 do 9 °C, uz promjenljivu naoblaku, te većinom slabu i umjerenu buru, uz koju će more biti malo do umjereno valovito.

Na jugu Hrvatske će biti manje valovito i vjetrovito nego u utorak, ali i oblačnije, te pritom podjednako hladno, ujutro čak i hladnije, uz temperaturu od 0 do 3 °C, u unutrašnjosti i samo oko -3 °C. Poslijepodne većinom 8 i 9 °C.

Krajem vikenda malo toplije

U nastavku ovog tjedna i početkom novoga sve manje hladno, osobito od petka, ali u većini kopnenih krajeva i dalje uz svakodnevne jutarnje minuse. U četvrtak i petak, te vjerojatno ponovno za blagdaneuglavnom suho i barem djelomice sunčano, uz mjestimičnu maglu, gdjekad i dugotrajnu, a u vjetrovitiju subotu velika je vjerojatnost za ponegdje malo kiše i snijega.

Na Jadranu sljedećih dana većinom suho te pretežno sunčano, osobito u četvrtak i vedro, uz uglavnom slabu i umjerenu buru i tramontanu, a vjerojatno samo u subotu ponovno prolazno vjetrovitije, s mjestimičnim i olujnim udarima vjetra. Temperatura zraka će porasti, ali će i dalje biti većinom niža od prosječne za ovo doba godine, posebice jutarnja.