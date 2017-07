VAKULA OTKRIO DUGOROČNU PROGNOZU: Lipanj je bio zaista paklen, ali ekstremi se nastavljaju – doznajte kakvo će biti cijelo ljeto

Iako su podaci s meteoroloških postaja koje analizira Državni hidrometeorološki zavod još uvijek neslužbeni, jasno je da je srednja mjesečna temperatura zraka ovogodišnjeg lipnja značajno više od prosječne, i to za tri do četiri stupnja Celzijeva.

Kako navodi meteorolog Zoran Vakula u dugoročnoj prognozi objavljenoj u Meteo kutku HRT-a, prevladavajuća klimatološka ocjena bit će ‘ekstremno toplo’. U većini mjesta ovo je bio drugi ili treći najtopliji lipanj u povijesti mjerenja.

Značajno viša prosječna temperatura

Srednja temperatura zraka ovogodišnjega lipnja u većini Hrvatske viša je od prosječne srednje mjesečne temperature zraka i za srpanj i za kolovoz, i to ne samo za hladnije klimatološko razdoblje, i još uvijek službeno prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, od 1961. do 1990. godine, nego i za novije, toplije, od 1981. do 2010. godine. Jedna od rijetkih iznimki je postaja Marjan.

Iako su posljednji dani bili vrlo kišoviti, ukupna lipanjska količina oborine bila je uglavnom manja od prosjeka, što znači ‘normalnu’ do ‘esktremno suhu’ klimatološku ocjenu.



Iznadprosječno toplo ljeto, ali i jesen

Sljedeće tjedne i mjesece obilježit će i dalje viša prosječna temPeratura. Kako navodi Vakula, ne samo da će u srpnju i kolovozu biti iznadprosječno toplo, tako će biti i tijekom jesenskih mjeseci, a čak i u prosincu.

I stanje sa sušom vjerojatno se neće znatnije promijeniti, osobito ne do listopada. No, povremena kiša i obilniji pljuskovi se mogu očekivati. U drugoj polovici sljedećeg tjedna u većinu Hrvatske stiže novi toplinski val.