VAKULA OTKRIO: DOKAD ĆE TRAJATI UGODNIJE TEMPERATURE? ‘Ovakvo što, u ovo doba kolovoza, nismo doživjeli posljednjih 30 godina’

Mnogi su odahnuli posljednjih nekoliko dana zahvaljujući kratkotrajnom razdoblju svježine koje s današnjim danom završava. Nastavak tjedna ponovno donosi vruće vrijeme i novi toplinski val.

Kako najavljuje meteorolog Zoran Vakula, ovaj će ipak biti nešto podnošljiviji nego što je bilo prošlih tjedana i mjeseci, bez novi apsolutnih temperaturnih rekorda. No, niti niz ovako vrućih dana u posljednjem tjednu kolovoza nije čest slučaj.

Suša se nastavlja

Po prvi put u povijesti službenih mjerenja DHMZ-a na meteorološkoj postaji Split Marjan od 1. lipnja do današnjeg datuma nije palo ni 8 punih litara kiše po četvornome metru, a Dubrovniku čak ni pune 3 litre. Iako je dozivaju mnogi, kiše još nema na vidiku.

Već danas će temperatura u istočnoj Hrvatskoj porasti do 30 stupnjeva, a osobito će toplo biti u zapadnoj Slavoniji i Podravini. Jutro će biti svježe, već treće u nizu oko 10 stupnjeva.



Jutarnje svježine bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz moguću sumaglicu i kratkotrajnu maglu. Poslijepodne će biti toplije, temperatura zraka kretat će se od 29 do 32.

Povremeno više oblaka poslijepodne i u gorju, osobito Gorskoga kotara, uz vrlo malu vjerojatnost kratkotrajne kiše. Na sjevernom Jadranu sunčano, uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 18 do 21 °C, u unutrašnjosti od 7 do 10 °C, a najviša uglavnom od 27 do 30 °C.

Srednji Jadran, a posebno unutrašnjost Dalmacije, bit će još topliji. Većinom će biti vruće uz temperature od 33 stupnja. Bit će vedro, ujutro uz burin, a danju će puhati umjeren maestral.

Jug Hrvatske imat će podjednako stabilne vremenske uvjete. Bit će i dalje toplo. Primjerice, u Dubrovniku se temperatura zraka već dva mjeseca nije spustila ispod 20 stupnjeva Celzijevih. Tako će ostati sve do kraja ovog mjeseca.

Novi toplinski val

‘Slijedi novo zatopljenje i gotovo posvuda vrući dani, na Jadranu pritom i stabilni, sunčani, uz burin i maestral. Mnogima željene zamjetnije i dugotrajnije kiše, koja bi pomogla bilju, a i saniranju požara – nema na vidiku. Suša, ponegdje čak ovoga ljeta i rekordna, kao primjerice u Splitu, gdje je od 1. lipnja palo manje od 8 litara kiše po četvornome metru, u Dubrovniku čak manje od 3, vrlo vjerojatno nastavit će se i početkom rujna’, najavljuje Vakula.

Na kopnu će idućih dana također biti većinom suho uz tek nešto sporadičnih oblaka i malu vjerojatnost kratkotrajne kiše u Gorskom kotaru. Uz pretežno sunčano vrijeme ponovno će biti većinom vruće, za vikend i početkom novoga tjedna mjestimice i vrlo vruće, uz još jedan toplinski val koji može djelovati na zdravlje.

‘Premda su se neki nadali nastavku svježine, možda čak i kao ove prošlih jutara, kakva ponegdje, primjerice u Zagrebu, u ovo doba kolovoza nije doživljena prošlih tridesetak godina, vrućina nam ponovno dolazi. A i suša se nastavlja’, zaključio je Vakula, prenosi HRT.