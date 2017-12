VAKULA OBJAVIO PROGNOZU DO KRAJA GODINE: Stižu južina i veliko zatopljenje, a na Božić – drastična promjena

Meterolog Zoran Vakula objavio je vremensku prognozu do kraja ove godine koja otkriva kako nas ovih dana čekaju sve samo ne stabilni vremenski uvjeti. Vikend će i dalje biti relativno hladan, no onda slijede topliji dani i izraženo jugo.

‘Zima nam je došla, a hladnoća nas napušta. Slijede nam relativno stabilni dani, na kopnu uz rijetko gdje slabe oborine koje se još tijekom petka mogu smrzavati na podlozi, osobito u Podunavlju. Uz barem djelomice sunčano vrijeme, štoviše, na Jadranu i pretežno vedro, bit će ponovno i iznadprosječno toplo, na Jadranu uz sve slabiju buru i tramontanu, a tijekom produljenog blagdanskog vikenda uz južinu, te sve češću kišu, koje na sjevernom Jadranu može biti već do kraja ponedjeljka’, prognozira Vakula.

Danas bi u istočnoj Hrvatskoj moglo pasti nešto snijega, osobito tijekom jutra, a pritom je moguća i kiša koja se smrzava na podlozi. Nakon hladnije noći, temperatura će tijekom dana narasti na 6-7 stupnjeva, a u oblačnijem Podunavlju ponegdje i jedva 5 °C.

Poneka pahulja nije isključena ni u središnjoj Hrvatskoj. Ujutro će mjestimice biti i magle, a danju čak i prevladavajuće sunčano, uz najvišu temperaturu do 8 °C.

Na sjevernom će Jadranu biti toplije nego prošlih dana, ali i dalje će puhati bura, ponegdje i dosta jaka. Uz barem djelomice sunčano vrijeme, štoviše, na Jadranu čak i vedro, jutarnja temperatura zraka bit će od 0 do 5 °C, u kotlinama unutrašnjosti i samo oko -5 °C, a poslijepodnevna od 10 do 12 °C, u gorju 3 do 6 °C, prognozira Vakula.

U Dalmaciji će puhati često jaka, ponegdje na udare i olujna bura i tramontana. Temperatura zraka ujutro od 0 do 5 °C, a poslijepodne između 9 i 13 °C. Jug Hrvatske bit će topliji negu u četvratk, ali uz jaku buru i tramontanu.

‘Tijekom produljenog blagdanskog vikenda sve toplije, ali na kopnu i dalje uz česte jutarnje minuse. Uz prolazno više oblaka sporadične slabe oborine moguće su u subotu, a u nedjelju i ponedjeljak magla će biti česta, ponegdje i dugotrajna. Od utorka još izraženija južina, uz sve mnogobrojnije oblake i kišu najprije u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije’, kaže Vakula.

Nakon pretežno sunčanog vremena, od utorka ponovno posvuda oblačnije, kišovitije, vjetrovitije, uz jačanje juga. ‘Temperatura zraka bit će oko prosječne za ovo doba godine, mjestimice ponovno i viša, za razliku od one početkom mjeseca, te posebice u prvom dijelu ovoga tjedna, kada je ponegdje, primjerice u Splitu, bilo hladno kao malo kada u tjednu prije Božića. E, pa do kraja godine više neće’, zaključuje Vakula za HRT.