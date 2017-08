VAKULA NAJAVIO VRLO NEUGODAN VIKEND: Udari bure, olujno nevrijeme, tuča i drastičan pad temperature… Evo kad se vraća pravo ljeto

S vikendom stiže drastična promjena vremena – olujno nevrijeme, udare bure i kišu. Cijeli će vikend biti nestabilan, no početak novog tjedan donosi mirnije i ponovno toplije vrijeme.

Danas će temperatura zraka u zapadnim krajevima biti niža nego jučer, dok će u istočnim biti većinom vrlo vruće, oko 38 stupnjeva Celzijevih. Zapad će biti oblačniji i manje vruć i neće se ponavljati rekordi od jučer, akda je primjerice u Daruvaru bilo 40 stupnjeva. Danas će biti i nestabilnije, uz veliku vjerojatnost pljuskova i grmljavine, poslijepodne i umjerenog do jakog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, prognozira Vakula.

Pad temperature

Središnja Hrvatska također će biti oblačnija i vjetrovitija nego jučer, uz češću kišu u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Bit će manje vruće, ponegdje će temperatura biti ispod 30.

Nestabilno će biti i u gorju, i na sjevernom Jadranu. Kiša je moguća posvuda, no ponegdje ipak neće pasti. Temperatura zraka će se kretati od 24 do 29.



Unutrašnjost Dalmacije vrlo vruća

Dalmacija će biti nešto sunčanija i toplija te i dalje vruća, no manje nego jučer. Temperatura će se kretati od 30 do 34 stupnjeva pa neće biti rekordnih vrijednosti, kao što su bile jučer u Šibeniku kada je izmjereno čak 39.4 stupnjeva Celzijevih. Unutrašnjost Dalmacije i danas će biti vrlo vruća, no nestabilna. Očekuju se pljuskovi i grmljavina.

Vruće će biti i na samom jugu Hrvatske, gdje će biti sunčano i vedro uz temperaturu zraka koja već ujutro ide do 30 stupnjeva.

Subota donosi značajnu promjenu

Subota će gotovo cijeloj Hrvatskoj donijeti znatnu promjenu vremena, koja će ponovno biti jača na kopnu. Velika je vjerojatnost obilnih pljuskova s grmljavinom, ali i nevrijeme se tučom. Poslijepodnevna će temperatura pasti za desetak stupnjeva, a dodatnom osjećaju svježine pridonosit će i povremeno umjeren, gdjekad i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu često jaka, na udare i olujna bura i tramontana.

Od nedjelje će ponovno biti sunčanije, dok početak novog tjedna donosi sve toplije, često i vruće vrijeme. To će se posebno pokazati u unutrašnjosti Dalmacije te na srednjem i južnom Jadranu, zaključuje Vakula za HRT.