VAKULA NAJAVIO VELIKU PROMJENU VREMENA: Drastičan pad temperature, kiša, munje i snijeg

Jesen pokazuje sve svoje strane, od hladnoće i kiše, do sunčanih i toplih jesenskih dana. Nakon razvedravanja koje se očekuje sutra, slijedi promjenjivi ostatak tjedna i vikend.

Državni hidrometeorološki zavod javlja da će sutra biti barem djelomice sunčano. Oblačnije će biti u gorskim krajevima gdje još prijepodne može biti kiše, a mjestimične kiše ili lokalnih pljuskova bit će i u Dalmaciji. Vjetar slab. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena, podno Velebita jaka na udare i olujna bura, poslijepodne će oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna od 18 do 23 °C, u gorju malo niža.

U četvrtak će južina biti još više izražena zbog pada tlaka koji će se dogoditi u srijedu, a nova promjena stiže već u petak. Zoran Vakula je za HRT najavio da u petak možemo očekivati kišu i munje, a pad temperature bit će tolik da bi u gorju moglo biti čak i snijega. Na Jadranu će vikend početi jakom i olujnom burom, posebno na sjeveru.





Kišan vikend očekuje se i u Zagrebu, gdje bi u petak temperatura trebala pasti na 14 stupnjeva, sa 23, koliko se očekuje u četvrtak. Kišno će se nastaviti i u subotu, a tek u ponedjeljak se očekuje razvedravanje i malen rast temperatura.

U istočnom dijelu zemlje noćas bi se trebalo razvedriti. Moguća je jutarnja magla u Podravini i Slavoniji, piše Vakula. Najniža temperatura zraka bit će od 8 do 10 stupnjeva, a najviša oko 19. U četvrtak bi u Slavoniji moglo još malo zatopliti, no naglo pogoršanje vremena i tamo stiže u petak, a nastavlja se i tijekom vikenda. Očekuje se kiša i najviše temperature od oko 12 stupnjeva.

U Dalmaciji će jutra idućih dana biti nešto toplija, no najviša dnevna temperatura i tamo će biti niža nego dosad.

I u Splitu se predviđa promjenjivo vrijeme s pljuskovima i grmljavinom.

U petak će u cijeloj zemlji doći do novog pogoršanja vremena, a ono bi moglo i iznenaditi pa se tako u gorju ponegdje očekuje i snijeg. Oblaci i niske temperature bit će praćene sjeveroistočnim i sjevernim vjetrom. Razvedravanje će stići sa zapada u većini krajeva početkom idućeg tjedna.