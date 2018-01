VAKULA NAJAVIO PROLJEĆE USRED ZIME: Temperature će biti rekordne, najviše u povijesti mjerenja – evo kada stiže prava zima

Meteorolog Zoran Vakula kaže da će srednja temperatura zraka, ali i srednja najviša i najniža dnevna temperatura biti gotovo rekordna u dosadašnjoj povijesti mjerenja.

Blagdani su protekli u iznadprosječno visokim temepraturama za ovo doba godine, a takvo će se vrijeme nastaviti i idućih dana.

Vikend još topliji nego početak tjedna

Vikend će biti još topliji nego početak tjedna, a meteorolog Zoran Vakula za HRT kaže da će srednja temperatura zraka, ali i srednja najviša i najniža dnevna temperatura biti gotovo rekordna u dosadašnjoj povijesti mjerenja. Na kopnu će puhati jugozapadnjak, a bit će i sunca i oblaka, ali i povremene kiše. Promet obalom i morem otežavat će jugo, koje će ponegdje biti i olujno.

Na istoku zemlje danas će biti promjenjivo oblačno, a ponegdje će biti i nešto kiše. Najniža temperatura kretat će se od 2 do 5 stupnejva, a najviša dnevna od 12 do 14. Slično će biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će najniža jutarnja temperatura biti visoka, a ponegdje i viša od prosječne dnevne za početak siječnja. Noćas, a mjestimice i sutra prijepodne očekuje se malo kiše, posebno u sjevernim dijelovima zemlje.



Olujno jugo otežavat će promet

Na sjevernom Jadranu očekuje se umjereno i jako jugo pa će more biti valovito, no zapadno od Istre vjetra neće biti. U Rijeci bi moglo pasti još nešto kiše, kao i na srednjem Jadranu i otocima, posebice prema večeri. Tijekom noći se nešto kiše očekuje i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će najniža temperatura biti od 1 do 4, uz more od 8 do 10, a najviša 12-15 stupnjeva Celzijevih.

U nedjelju i ponedjeljak očekuje se još više vjetra, a jugo će ponegdje biti i olujno pa će znatno otežavati prometovanje, a za neka plovila će promet biti i onemogućen. Vikend bi u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj trebao proteći toplo, suho i uglavnom sunčano, a kiša se očekuje uglavnom uz Jadran. Niže temperature, one primjerenije siječnju, očekuju se krajem idućeg tjedna, kaže Vakula u svojoj prognozi za HRT.