VAKULA NAJAVIO FRONTALNI POREMEĆAJ SA ZAPADA: ‘Promjena vremena ponovno će biti nagla, žestoka i burna’

Meteorolog Zoran Vakula najavio je novi val vrućine, ali i skorašnju naglu i burnu promjenu vremena.

‘Nakon često rekordne topline,

i samo kratkog razdoblja svježine,

i to ne diljem domovine,

od srijede do petka ponovno posvuda val vrućine.

Pa opet nagla i burna promjena,



nakon koje ide nova toplina!’, objavio je Vakula na početku vremenske prognoze u HRT-ovom Meteo kutku.

Vakula je najavio novi toplinski val na sjeveru Hrvatske, no on će ipak biti kratkotrajan. Stiže nešto svježije i kišovitije razdoblje, no ni ono neće potrajati, prognozira Vakula.

Stiže drastična promjena vremena, ali nakratko

‘Promjena vremena ponovno će biti nagla, žestoka i burna. Ovaj put vjerojatno diljem Hrvatske. Sa zapada nam se približava frontalni poremećaj, a prije njega nam opet dolazi osjetno topliji zrak’, najavio je.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu najniža će se temperatura kretati uglavnom od 20 do 22 stupnja, dok će se dnevna popesti sve do 36. Bit će sunčano, ponegdje uz slab do umjeren jugoistočnjak s kojim će nestati mjestimična sumaglica, uz poneke rijeke, jezera i ribnjake i kratkotrajna magla.

U središnjoj će Hrvatskoj ujutro ponegdje biti magle. Bit će sunčano, no povremeno će sunce zakloniti oblaci od kojih će neki imati i zamjetniji vertikalni razvoj. Pljuskovi i grmljavina najvjerojatniji su uz granicu sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom, a i drugdje u Gorskom kotaru i Lici, gdje će biti i sunčanog vremena, ujutro i mjestimične magle. Na sjevernom Jadranu stabilnije – suho, sunčano, ali uz slabo do umjereno jugo posvuda ne i tako vedro kao u utorak. Najniža temperatura zraka na Jadranu od 23 do 26 °C, u unutrašnjosti 16 do 19 °C, a najviša uglavnom od 30 do 33 °C.

Vruće u Dalmaciji

Dalmacija će biti još toplija – od 33 do 36 °C, u unutrašnjosti i oko 39 °C. Temperatura noću će biti tek nešto niža od 30 stupnjeva, dok će u unutrašnjosti biti lakše spavati jer će se temperatura noću kretati oko 20 stupnjeva.

Poslijepodne će se na kopnu razviti oblaci pa su mogući pljuskovi i grmljavina. Puhat će slabo jugo i jugozapadnjak, na jugu će biti nešto mirnije, uz najnižu temperaturu zraka od 22 do 26 °C, te najvišu od 34 do 38 °C.

Vrhunac toplinskog vala stiže u četvrtak kada će se temperature ponovno popesti na 40 stupjeva, posebno u Slavoniji, Baranji i Srijemu te u unutrašnjosti Dalmacije.

Nagli pad temperature u subotu

Subota će unutrašnjosti donijeti nagli pad temperature, uz dodatni osjećaj svježine zbog umjerenog i jakog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Pljuskova i grmljavine u četvrtak će biti uglavnom u gorju, dok će petak i subota gotovo posvuda biti kišoviti. Ponegdje je moguća i obilnija kiša, te olujno nevrijeme s tučom, ne samo na kopnu, nego i na Jadranu, gdje će nakon slabog do umjerenog juga zapuhati često jaka, na udare tijekom vikenda i olujna bura i tramontana.

‘Potkraj ovog tjedna i početkom novoga ponovno mirnije, stabilnije i toplije, često i vruće, pa unatoč ovim povremenim zahladnjenjima, kolovoz i dalje nastavlja stopama jednog od najtoplijih u znanoj povijesti mjerenja’, zaključio je Vakula.