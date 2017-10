VAKULA JE REK’O: Svašta nas čeka do kraja tjedna, a od ponedjeljka se pripremite na novo zahlađenje

Danas će biti stabilnije i toplije no što je bilo jučer, no u petak nas već čeka novi pad temperature.

Današnji dan u istočnoj će Hrvatskoj biti uglavnom sunčan uz slab vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se između 3 i 6 stupnjeva, a tijekom poslijepodneva živa na termometru će ići do 18 stupnjeva Celzijevih.

Isto vrijeme čeka nas danas i u središnjoj Hrvatskoj, uz koji stupanj više tijekom dana.

Uz more Sjevernog Jadrana najniža temperatura će biti 2 stupnja, a najviša 11, čak i 16 na kvarnerskim otocima. Vjetar će biti slab, grijat će nas sunce, a temperatura ide od 20 do 22 stupnja, stoji u prognozi HRT-a.



Na srednjem i južnom Jadranu bit će sunčano i vedro uz malo do umjereno valovito more. I u unutrašnjosti Dalmacije bit će stabilno. Juatrnja temperatura kretat će se između 7 i 11, a popodnevna do 22 stupnja Celzijeva.

I sutra će se zadržati relativno toplo razdoblje, no u unutrašnjosti možemo očekivati novo naoblačenje i kišu. Ipak u subotu ću biti suho, ali ipak hladnije nego u petak. U nedjelju se opet očekuju mjestimice padaline, novi pad temperature i mogući jutarnji mraz.

I na Jadranu će u petak biti oblačnije, na sjevernom dijelu će puhati jugo, uz malo kiše koja će se u noći na subotu proširiti i prema jugu.

No, već tijekom subote slijedi razvedravanje, ali treba računati na buru, ponegdje i s olujnim udarima. U nedjelju će uslijediti razdoblje južine, a navečer se očekuje i mjestimična kiša, posebno na sjevernom dijelu Jadrana gdje će u ponedjeljak puhati bura.

S početkom novog tjedna stiže nam i novo hladnije razdoblje.