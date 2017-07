UŽIVO! ZAPOVJEDNIK SPLITSKIH VATROGASACA OTKRIO: ‘Požar nije pod kontrolom, na ovako velikom području vatra će izbijati danima’

Nakon velike borbe vatrogasaca i građana s vatrom, Split je kasno sinoć obranjen od požara. Na području oko grada još uvijek gori na 15 mjesta. Većina je tih požara pod nadzorom, no vatru koja je još aktivna u trokutu od Žrnovnice, Podstrane do Srinjina gasi 500 vatrogasaca, a pomažu im i zračne snage.

Kako je izgledala jučerašnja drama

Premijer Andrej Plenković danas je, nakon što je u Splitu predsjedavao sjednicom županijskog Kriznog stožera sazvanog zbog požara, izjavio kako je požar na splitskom području u najvećoj mjeri pod kontrolom, pohvalivši vatrogasce i sve angažirane u gašenju vatre te ističući kako je sustav jako dobro funkcionirao.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u Salzburgu kako je vojska trebala izaći ranije na teren, a ubrzo nakon te izjave ministar obrane Damir Krstičević podnio je ostavku.

Video snimljen noćas prikazuje s čime su se vatrogasci i mještani borili.

PAKAO U DALMACIJI PRATITE IZ MINUTE U MINUTU:

NOVO 16: 57 – Stanje na splitskom požarištu bolje je, kanaderi su i dalje na terenu gdje natapaju rubne dijelove fronte požara, dok je požar na Mosoru i dalje aktivan, ali ne ugrožava ljude i objekte, izjavio je za Hinu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Ivan Kovačević.

Po Kovačevićevim riječima, vatrogasci trenutačno koriste povoljne meteorološke uvjete kako bi zračne snage sve do večeri što više natopile požarište i tako ga u potpunosti stavili pod kontrolu.

“I dalje će se natapati požarište na kojemu je 380 vatrogasaca sa 120 vozila, a u pomoć su nam stigle i brojne vatrogasne snage iz cijele Hrvatske. U ovim trenucima gori na Mosoru, ali nisu ugroženi ljudi i objekti. Sada smo usredotočeni na to da se dobro i do kraja ugasi požar u okolici Splita da se vatra ponovno ne aktivira”, rekao je zapovjednik Kovačević. Dodao je da trenutačno gori u Dugobabama i da za sada gasitelji drže vatru pod kontrolom.

Kod Podstrane i dalje naleti kanadera #n1info pic.twitter.com/hQnGYGj19R — Antonio Zavada (@azavada) July 18, 2017

16:24 – Nažalost, još uvijek ne možemo reći da je požar pod kontrolom niti da je lokaliziran, jer još uvijek je 10 posto površine nedostupno. Na ovako velikoj površini izbijat će vatra i do idućih 10 dana, koliko će vatrogasci biti na ovom području u dežurstvu. Ima dosta dima na izgorenim površinama gdje su ostale male oaze koje sada počinju gorjeti, tu mi ne trošimo ljude jer je sve oko toga u potpunosti izgorjelo. Vatrogasci će učiniti sve da to saniraju u iduća 2-3 dana, da bude sve uredno i da se može normalno živjeti – kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Dražen Glavina, a prenosi Slobodna Dalmacija.



16:07 – Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović upoznat će se sa stanjem na opožarenom području u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje u Splitu u 17 sati, a zatim će obići će vojarnu Sv. Juraj u Žrnovnici, priopćeno je iz Ureda predsjednice.

15:57 – Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković održat će konferenciju za medije, danas 18. srpnja 2017. godine u 16.30 sati, u Banskim dvorima, objavila je Vlada.

15:24 Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ne prihvaća ostavke ministra obrane Damira Krstičevića.



– Jako sam iznenađena da je ministar Krstičević ponudio ostavku, ona je apsolutno neprihvatljiva. On je odličan ministar i jako dobro radi svoj posao te ne snosi odgovornost za to što se dogodilo. Vojska ne može sama izaći na teren već mora biti pozvana. I u ovoj situaciji odgovornost imaju oni koji su na terenu krivo procijenili situaciju i prekasno pozvali u pomoć vojsku. Iako su znali da im je ona cijelo vrijeme na raspolaganju. Vojska je u konačnici odradila jako dobar posao – izjavila je predsjednica za Jutarnji.

Ministrova ostavka je uslijedila nedugo nakon što je predsjednica Republike i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Kolinda Grabar-Kitarović ranije danas izjavila da je Hrvatska vojska mogla ranije pomoći u gašenju katastrofalnog požara kod Splita i da treba provesti istragu o tome kako je požar izbio i proširio se.

14:50 Ministar turizma Gari Cappelli kazao je kako su svi turisti zbrinuti.

‘Prema informacijama koje imam sustav dobro funkcionira i poduzimaju se sve radnje kako bi se požari u potpunosti zaustavili. U stalnom smo kontaktu sa svim lokalnim turističkim zajednicama, te u ovom trenutku nemamo informaciju o otkazivanjima aranžmana turista kojima svima poručujem da se pridržavaju jasnih uputa iz kriznog stožera te da imaju razumijevanja i strpljenja za nastalu situaciju koja će, vjerujem, uskoro biti riješena’, poručuje ministar Cappelli.

Naglašava i da, iako gašenje požara i dalje traje, prema informacijama s terena opasnosti od većih ugroza za turiste koji se nalaze na tom području nema te da je cjelokupna situacija u tom smislu pod kontrolom.

14:17 Ministar obrane Damir Krstičević podnio je neopozivu ostavku, javlja Jutarnji list. Ranije danas predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je kako je vojska trebala ranije izaći na teren.

‘Nudim mandat na raspolaganje ili me premijer Andrej Plenković i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović mogu odmah smijeniti ako se pokaže da vojne snage nisu na vrijeme i kvalitetno reagirale na požar’, rekao je Krstičević.

Ubrzo je dodao kako ipak podnosi neopozivu ostavku.

‘Poznato je kako sustav zapovijedanja funkcionira. Zahtjev za angažman Hrvatske vojske daje glavni vatrogasni zapovjednik, a ja ni do ovog trenutka nisam dobio nikakav službeni zahtjev. U ovom trenutku na terenu je 200 vojnika i još 500 u pripravnosti, a naši vojnici već su ‘izginuli’ u gašenju’, izjavio je Krstičević.

14:00 Turistička zajednica Splita javlja kako su svi turisti s opožarenih područja zbrinuti te nisu ugroženi. U suradnji s turističkim djelatnicima, hotelijerima, privatnim iznajmljivačima i kampovima pronašli su zamjenski smještaj za one koji su se našli na ugroženim područjima.

13:35 Tri požara na zadarskome području – kod Ostrovice i Dobropoljaca pokraj Lišana Ostrovičkih na benkovačkome području te požar kod Vrane, u blizini Parka prirode Vransko jezero, još su aktivni, ali su pod kontrolom, a upućen je i zahtjev da se na požarišta upute dva protupožarna zrakoplova – kanadera.

“Sva tri požara izbila su u ponedjeljak, držimo ih pod kontrolom, ali trebat će nam pomoć iz zraka. Uputili smo zahtjev da nam pošalju dva kanadera, ali, pretpostavljam, sve su zračne snage sada angažirane na splitskom području”, rekao je u utorak Hini Željko Šoša, županijski vatrogasni zapovjednik.

Požar kod Vrane, dodao je, izbio je na minski sumnjivom području, što je, uz jak vjetar, otežavalo gašenje. Vatra je zahvatila nisko raslinje na dijelu ornitološkog rezervata uz Vransko jezero.

Šoša je izvijestio da je samo na tome području šest ili sedam DVD-ova s tehnikom, te istaknuo da su ljudi iscrpljeni i umorni jer su na terenu od subote, ali svi su požari ili ugašeni ili pod kontrolom.

Od subote poslijepodne do nedjelje ujutro na zadarskome je području zabilježeno 19 požara. Na otoku Pagu, u Košljunu, bile su ugrožene kuće, kao i u ponedjeljak kod Lišana Ostrovičkih, ali sve su obranjene.

13:26 Ministarstvo obrane objavilo je snimke gašenja požara u okolici Splita.

13:20 HEP je u utorak izvijestio da su već započeli radove na sanaciji izgorjele mreže na dijelovima opožarenih područja, ali da će otklanjanje svih kvarova te utvrđivanje stvarnih razmjera štete biti moguće provesti tek nakon potpune sanacije požarišta.

U HEP kažu da su na dijelovima opožarenih površina na kojima su im vatrogasci dozvolili pristup već započeli radove na sanaciji izgorjele mreže, ali da sve raspoložive ekipe Elektrodalmacije Split još uvijek ne mogu pristupiti opožarenim površinama.

Utvrđivanje stvarnih razmjera štete te otklanjanje kvarova bit će moguće provesti tek nakon potpune sanacije požarišta i u koordinaciji s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS), kažu u HEP-u.

Ističu kako je zbog izuzetno velike površine zahvaćene požarom, koji je izazvao velika oštećenja elektroenergetske mreže na području grada Splita, HEP-Operator distribucijskog sustava tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana poduzimao niz interventnih mjera kako bi se napajanje električnom energijom odvijalo uz što manje prekide.

13:10 Opet gori u Žrnovnici, u blizini kuća. Vatrogasci su hitno krenuli na požarišta.

13:01 Tri kanadera jutros su u vrlo kratkom vremenu ugasili najnoviji požar koji je izbio na Braču, a nakon ove akcije četiri kanadera i dva airtractora nastavljaju gasiti požare kod Splita, izvijestilo je Ministarstvo obrane.

U MORH-u kažu kako su požar na Braču brzom reakcijom ugasila tri kanadera Oružanih snaga RH, koji su bili angažirani na požarištu Dugave-Srinjine-Žrnovnica-Perun kod Splita.

Navode i kako je još uvijek aktivan požar u Ceranjima kod Benkovca, gdje djeluju dva airtractora, dok je na novo požarište Dugobabe kod Splita upućen vojni helikopter, koji će s vjedrom gasiti ovo požarište.

12:35 Kolinda Grabar Kitarović u Salzburgu je komentirala divlje požare koji su ugrozili Split i okolicu. Skratit će svoj boravak te se avionom uputiti na požarište.

‘Prije svega želim vam zahvaliti na pomoći koju ste ponudili. Naši vatrogasci naporno rade kako bi obranili Split i druga naselja. Sad su uspjeli požar staviti pod kontrolu. Zahvaljujem vatrogascima, Oružanim snagama Republike Hrvatske i svim građanima koji su naporno radili u borbi protiv požara. Uz nadljudske napore ovaj je požar stavljen pod kontrolu. Želim ohrabriti i pohvaliti rad naših vatrogasaca i svih koji su radili na gašenju požara. Nažalost, vremenski uvjeti nisu nam išli na ruku. Unatoč velikoj materijalnoj šteti, uložio se maksimum u spašavanju ljudskih života’, rekla je Grabar Kitarović.

Predsjednici Austrije i Slovenije ponudili pomoć u gašenju požara https://t.co/T1QSYi5yAH pic.twitter.com/f72Zo4RbU3 — HRT Vijesti (@hrtvijesti) July 18, 2017

Kazala je da je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara izrazio svoje nezadovoljstvo koordinacijom službi.

'Sinoć sam razgovarala sa splitskim gradonačelnikom i on jest izrazio nezadovoljstvo koordinacijom. Moje je osobno mišljenje da je vojska mogla izaći na teren i ranije, iako nisu opremljeni kao vatrogasci. Mislim da je doista trebala svaka ruka. Zahvaljujem građanima koji su branili mjesta. Idem na sastanak s kriznim stožerom, vidjet ću koji su bili potencijalni problemi. Mislim da će ovo biti nešto iz čega ćemo moći izvući lekciju za budućnost. Ne možemo funkcionirati pojedinačno, treba nam sinergije. Moramo osigurati da tijela koja su zadužena za odgovaranje na ovakve hitne situacije ne djeluju kao sustav silosa već da se međusobno nadopunjavaju', rekla je predsjednica.

Predsjednik Austrije Alexander Van der Bellen ponudio je pomoć Hrvatskoj, a pomoć nudi i slovenski predsjednik Borut Pahor.

12:30 Osim u Strožancu, ponovno gori i u Tugarama. Vatra se približava kućama, no situacija je zasad pod kontrolom. Na područje Srinjina i Tugara upućena su dva kanadera.

12:13 Iz Hrvatskog Crvenog križa priopćili su kako njihovi djelatnici danonoćno pružaju pomoć građanima i operativnim snagama koji se bore s požarom u Dalmaciji.

“Dalmacija se još uvijek bori sa stravičnim požarom, a noć je bila posebno teška. Pripadnici operativnih snaga cijelu su noć djelovali na terenu, a podršku su im pružali članovi interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa Split. Iako je požar trenutno pod kontrolom, sve snage su i dalje u stanju pripravnosti”, ističu iz Hrvatskog Crvenog križa na svojim internetskim stranicama.

Ističu kako su njihove ekipe dežurale cijelu noć te su prema potrebi prevozili hranu i vodu najpotrebitijima, uključujući i vatrogasce te ostale pripadnike operativnih snaga.

Napominju kako je splitski Crveni križ u ponedjeljak navečer osposobio Prihvatni centar u Spaladium Areni, u koji se može smjestiti oko 200 ljudi, a spas je u tom prostoru potražilo oko 20 osoba, većinom turista i osoba treće životne dobi.

U Crvenom križu kažu kako su njihovi volonteri za te osobe osigurali hranu i vodu te sve ostalo što je bilo potrebno. Turisti su se, dodaju, jutros vratili u svoje apartmane kako bi provjerili situaciju, dok djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Split nastoje stupiti u kontakt s rodbinom starijih osoba.

Splitski Crveni križ planira i otvaranje Centra za psihosocijalnu podršku u Žrnovnici, a nastavit će brinuti i o razmještenim obiteljima, kao i svima ostalima kojima će na bilo koji način biti potrebna pomoć.

11:36 Ponovno je aktiviran požar na Strožancu, javljaju vatrogasci. Otvoreni plamen pojavio se u Tavelićevoj i Budeševoj ulici.

11:30 Stanovnici Žrnovnice otkrili su kako je koordinacija nadležnih službi bila katastrofalna te da su se u gašenju vatrene stihije koja je dolazila do njihovih domova, u nedostatku vode koju nisu dobili, poslužili sokovima.

10:40 Premijer Plenković obratio se javnosti.

‘Upravo smo završili krizni stožer oko požara koji je počeo u ponedjeljak od Tugara te se zbog vjetra proširio i zahvatio sami grad Split. Želim zahvaliti vatrogascima, policiji, vojsci, građanima koji su branili naselja i kuće, Torcidi, svima koji su željeli pomoći na lokaliziranju požara…

Tridesetak sati nakon početka požara on je, prema informacijama koje smo dobili, u najvećoj mjeri pod kontrolom. Zahvaljujući potpori kanadera i air tractora koji su aktivni dok smo mi ovdje, požar se gasi i lokalizira.

Ovo je 14. požar koji je planuo u Dalmaciji, zbog vjetra se požari šire brzo. 159 vozila je angažirano, vatrogasci su dali maksimala angažman. Nove jedinice su pristile iz središnje Hrvatske i ostalih županija. Vidi se solidarnost i kvalitetna organizacija, vjerujem da ćemo iz ovog požara koji je interesantan jer je došao do samog naselja izvući određene poruke i još unaprijediti sve mehanizme nadležnih službi’, rekao je Plenković te dodatno pohvalio Krstićevića i Božinoviću te župani i gradonačelniku Splita.

‘Vjerujem da ćemo u kontekstu novousvojene Stragegije nacionalne sigurnosti imati na umu da kada radimo sve planove vodimo računa o ljetnim mjesecima i na još bolji način i prevenirati te ugasiti požare’, rekao je Plenković.

‘Ja bih rekao da je sistem dobro funkcionirao. Svi koji su trebali biti uključeni bili su uključeni. Građani su učinili veliki napor, dobro je da su u tom kontekstu svoj napor dali i navijači, ali i veterani 4. gardijske brigade’, rekao je Plenković na komentar kako je moguće da su se ‘navijači i orjunaši tako brzo organizirali’.

'Nije bilo nikakve stihije', rekao je Plenković te dodao da se građani mogu uključivati, ali da je na stručnim tijelima da se bave ovakvim stvarima.

‘Nismo jedini koji su pogođeni požarima tijekom ljetnih mjeseci.

Desetak kuća, uglavnom nenaseljenih, su izgorjele. Ukoliko dođe do takve procjene, proglasit će se elementarna nepogoda’, rekao je premijer.

10:25 ‘Zahvaljujemo svima koji su pridonijeli gašenju požara na području od Tugara do Solina i Splita’, rekao je premijer Plenković na sastanku kriznog stožera u Splitu.

U tijeku je sastanak kriznog stožera na kojem sudjeluje PVRH @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/KZoLhGBS7r — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) July 18, 2017

10:00 Protupožarne namjenski organizirane snage Oružanih snaga RH iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obraneiz vojarne “Pukovnik Mirko Vukušić” iz Zemunika angažirane su jutros od 6 sati. Na najugroženija područja upućena su dva kanadera CL-415 i dva Airtractora AT-802.

9:45 Danas se očekuje sastanak Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode. Gradonačelnik će uputiti županu zahtjev za proglašenje elementarne nepogode. Tek po proglašenju elementarne nepogode uputit će se javni poziv građanima za prijavu šteta.

Građani se obavještavaju da se za rješavanje logističkih potreba obrate gradskim kotarevima i mjesnim odborima kako ne bi opterećivali hitne službe.

9:35 Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara izjavio je na sastanku Stožera civilne zaštite grada Splita da je stanje na požarištima puno bolje nego jučer.

Zavod za javno zdravstvo preporučuje i dalje da se prozori drže zatvorenima, a da osobe s kroničnim bolestima i djeca budu u klimatiziranim prostorijama.

Opskrba električnom energijom za istočni dio gradskih kotareva je normalizirana, dok HEP za područje Žrnovnice, Srinjina, Sitnog čeka dozvolu vatrogasaca da mogu pristupiti sanaciji na terenu’, javlja Slobodna Dalmacija.

9:36 Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović odradit će zakazani sastanak s predsjednicima Slovenije i Austrije, a zatim leti u Split, javlja N1.

9:14 Od 6 sati na gašenju požara na splitskom području ponovno su angažirane protupožarne namjenski organizirane snage Oružanih snaga iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, a u gašenju sudjeluju i kopnene vojne snage.

Ministarstvo obrane priopćilo je kako su na široku vatrenu frontu upućena dva kanadera i dva airtractora, koji će prioritetno gasiti požar na najugroženijim područjima.

Tijekom ponedjeljka zračne snage sudjelovale su u gašenju deset požara na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, pri čemu su ostvarile 74 sata naleta te na požarišta izbacile 3.500 tona vode.

U protekloj noći, u Raketnoj bazi Žrnovnica i splitskim gradskim četvrtima Kamen i Kila pripadnici Hrvatske kopnene vojske bili su angažirani na gašenju požara, a nakon toga i u kontroli opožarenog područja. Također, na teren je dodatno upućeno 286 pripadnika Hrvatske kopnene vojske, koji su smješteni u Lori i Divuljama.

9:09 Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) Maja Grba Bujević izjavila je danas ujutro kako je hitna medicinska služba na splitskom području, na dijelovima zahvaćenim požarom, imala teška 24 sata. Hitna je na terenu imala dodatnih sedam timova i, prema prvim informacijama, više od 70 intervencija – zbog saniranja opeklina, reaktivnog konjuktivitisa, trovanja dimom, iščašenja pa do pomoći koju su 'hitnjaci' pružali u evakuaciji stanovnika.



9:00 U Split je stigao predsjednik Vlade Andrej Plenković. Na sastanak je došao i ministar obrane Damir Krstičević te ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić.

8:50 U požaru koji od ponedjeljka bukti na više frontova od Omiša do Splita ozlijeđeno je 80 osoba, uglavnom vatrogasaca. Ravnatelj županijske Hitne medicinske pomoći Leo Luetić rekao je kako je Hitna u posljednja 24 sata pružila pomoć 80-ero osoba, od kojih su većina vatrogasci s terena, ističući kako je prava sreća da nitko od njih nije teže ozlijeđen.

8:03 Premijer Andrej Plenković trebao bi ubrzo stići u Split, gdje će se sastati s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem te ministrom obrane Damirom Krstičevićem.

7:55 Stanovnicima Podstrane noćas je bilo strašno teško jer se vatra s brda spuštala uz pomoć vjetra. Kuće su se branile živim zidom. Do pet ujutro su se vatrogasci borili s požarom, a oko pet sati se situacija malo smirila, javlja HRT. Vatrogasci su uspjeli spriječiti prodor vatre do najbližih kuća, no ni sada situacija nije mnogo lakša jer je Podstrana okovana dimom.

Rubno područje sada zalijevaju kanaderi.

Kanaderi lete nad požarištem u Podstrani od 6:30! #dalmacijauplamenu pic.twitter.com/HApNxdcfe9 — Kristian Došen (@krisdosen) July 18, 2017

7:53 Kanader gasi požar u Podstrani.

Nema bure jutros, u Podstrani je od jutros i kanader #dalmacijauplamenu pic.twitter.com/cFg2Tcf3gX — Handsome Monkey (@Hrky_18) July 18, 2017

7:50Autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče u potpunosti je otvorena za sve skupine vozila. Brza cesta Solin-Klis je otvorena samo u smjeru od Dugopolja prema Splitu (DC1), vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Zbog požara su zatvorene:

brza cesta Solin-Klis (DC1) u smjeru Dugopolja;

županijska cesta Žrnovnica – Srinjine (ŽC6142) i

županijska cesta Mravinci – Žrnovnica (ŽC6270).

Na Jadranskoj magistrali između Lovrinca i Strožanca (DC8) vozi se jednim trakom, naizmjence, zbog požara.

7:25 Na Facebook stranici Vatrogasci – Oni su naši heroji objavljeno je kako je vijest o Mercedesu i Škodi, čiji su navodni putnici podmetnuli požare, lažna.

‘Dragi članovi stranice. Ja vam se ispričavam na objavi vezanoj uz mercedes i škodu koji su navodno viđeni kako pokušavaju ili su izazvali požare. Potresen cjelodnevnim iscrpnim vjestima o novim požarima,ljut itd. Vidio sam podjele tih objava kopirao i zaljepio na zid. Brzopleto i naivno i eto sad me neki tuže policiji neki ovo neki ono, a cilj mi je bio samo pomoći al eto nema veze spreman sam i snositi posljedice… Mogu vam samo obećati da se neće ponoviti slične stvari…. Još jednom oprostite’, objavio je administrator stranice.

7:00 U Podstrani je i jutros vidljiv otvoreni plamen, udaljen je od kuća tek stotinjak metara. Kanaderi će tijekom jutra braniti liniju i kuće na tom području, dok će požarišta na predjelu Žrnovnice do Tugara štititi vatrogasci kojima vjetar konačno pomaže jer požar nosi prema brdu, piše Slobodna Dalmacija.

6:55 Na požarištima u Srinjinama, Žrnovnici, Podstrani, Strožancu i Splitu veliki broj gasitelja, ukupno 21 vatrogasna postrojba sa 384 gasitelja i 102 vozila.

Osim brojnih vatrogasaca, sezonaca, vojnika i građana pomahnitalu vatru u Splitu i okolici od sinoć gase i pripadnici navijačke skupine Torcida, kojima bi se danas trebali pridružiti navijači iz Zagreba, Rijeke i Osijeka.

Nebo nad Splitom još uvijek je sivo i nepregledno, baš kao i zrak kojim leti pepeo i sve je teže disati. Vjetar više ne puše, pa bi u suradnji s kanaderima požar uskoro mogao biti stavljen pod kontrolu.

Prijepodne u Split će stići premijer Andrej Plenković, koji će s ministrom obrane Damirom Krstičevićem i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem održati radni sastanak. Svoj dolazak u Split najavila je i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja će skratiti posjet Salzburgu zbog požara koji haraju Dalmacijom.

HAK javlja da je autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče u potpunosti otvorena za sve skupine vozila, no zbog požara su zatvorene brza cesta Solin-Klis u oba smjera, županijska cesta Žrnovnica – Srinjine i županijska cesta Mravinci – Žrnovnica. Na Jadranskoj magistrali između Lovrinca i Strožanca zbog požara se vozi naizmjence jednim trakom.

6:50 Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Split Ivan Kovačević obavijestio je o trenutnom stanju u Strožancu:

‘Većina snaga je tu, sinoć smo opet imali borbu za kuće, ali uspjeli smo srediti stanje, požar sada ide dalje brdom, više kućama ne prijeti. Što se tiče vjetra, čini nam se da će jutros biti situacija povoljna, čim kanaderi budu mogli poletjeti, poletjet će. Ne može se to sanirati sve, ali nije ništa alarmantno. U Tugarama i dalje gori, ali ništa nije ugroženo što se tiče objekata i ljudi. Trenutno je najkritičnija južna strana brda Perun i Strožanac’, rekao je Kovačević za Radio Split.

6:45 Vatrogasci iz Podstrane i Strožanca, ali i brojni kolege te građani koji su im došli pomoći, noćas nisu spavali. Nemilosrdna bura baca plamene jezike u nepredvidivim smjerovima.

Tisuće građana uznemireno zvalo hitne službe

“Do sada je izgorjelo oko 4500 hektara borove šume, niskog raslinja, trave, makije i maslinika. Tijekom 24 sata primili smo više od 5000 poziva. Od 3,30 sati stanje na požarištu malo se smirilo jer nam se smilovao vjetar”, kažu u Centru.

Ističu kako su im puno pomogle kolege vatrogasci koji su stigli u pomoć iz Primorsko-goranske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Dubrovačko-neretvanske županije i Zagreba, a tu su i hrvatski vojnici.

‘Ovo je kataklizma’

“Ne znamo kako će se sve dalje odvijati. Za sada je stanje nešto bolje, ali s vjetrom se nikada ne zna. Ovo je kataklizma, u svojih 36 godina staža nikada nisam imao gori požar. Čini se kako ćemo ga gasiti danima”, izjavio je Hini dežurni vatrogasac.

Nešto poslije ponoći put Splita se iz ostatka Hrvatske uputilo 250 vatrogasaca s 50 vozila, a konvoj od 30 vozila krenuo je iz Zagreba. To bi uvelike trebalo pomoći da umorni i hrabri dalmatinski vatrogasci, koji se bore s vatrom već tri dana u kontinuitetu, konačno malo predahnu. Borba za Dalmaciju se nastavlja.

Dio građana napustio domove

Na požarištima su izgorjele brojne kuće, neke su nagorjele, kao i gospodarski objekti i automobili. Dio stanovništva noćas je samovoljno napustio domove u ugroženim područjima, a smještaj su im pružili brojni Splićani koji ih primaju u svoje domove.

Najveći požar u novije vrijeme buknuo je u ponedjeljak 42 minute nakon ponoći u Tugarama. Potpomognut jakim vjetrom zahvatio je Srinjine, potom Podstranu, Jesenice i Strožanac, a dolaskom noći je preko tri gradske četvrti – Karepovca, Kile i Mejaša napao i Split.

Vatrogasci su nadljudskim naporima tijekom noći u Strožancu i Podstrani odbijali vatru od kuća, ali vjetar je bio nemilosrdan i zajedno s plamenim jezicima zahvatio sve što se našlo na putu.