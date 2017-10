RAMLJAK OBJASNIO SPORNU KLAUZULU: ‘Kreditori su inzistirali na tome… Ako sam to namjerno stavio, onda sam veleizdajnik’

Izvanredni Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak obratio se javnosti nakon sastanka Izvanredne uprave s Agrokorovim dobavljačima.

Ramljak je komentirao navode o tome da ga Vlada ne može smijeniti bez pristanka američkih fondova.

Dobavljači: ‘U danim okolnostima smo zadovoljni’

Marica Vidaković iz Kraša rekla je da je prva faza isplate graničnog duga dogovorena i ići će odmah, do 28 posto od ukupnog graničnog duga.

‘Zaostatak će ovisiti o poslovanju samog društva, a naš je zahtjev da se do 30. lipnja u cijelosti plati granični dug’, rekla je Vidaković.

Upitana o tome je li roll-up kredit bio dobar za dobavljače, Vidaković kaže da su jako ponosni na to da su uspjeli sačuvati dio hrvatskog gospodarstva i selo, jer su mala poduzeća dobila stopostotnu isplatu.

‘Gotovo da nitko nije vjerovao da ćemo uspjeti toliko naplatiti. Sa strane dobavljača, mi želimo sav svoj novac, ali u datim okolnostima smo zadovoljni’, rekla je.

Novinari su je upitali i za sporni ugovor i klauzulu o smjeni Ante Ramljaka.

‘Ja sam u privremenom vijeću vjerovnika i imam taj ugovor. S obzirom na to da se radi o složenoj materiji, nisam sama o tome odlučivala, konzultirala sam sve dobavljače i stručnjake. Radila se analiza je li to uobičajeno i da, to su uobičajene odredbe ugovora kada se radi o velikom financijskom aranžmanu’, rekla je Vidaković upitana za sporni ugovor kojim Vlada ne bi mogla smijeniti Antu Ramljaka bez pristanka američkih fondova.

Ako bi došlo do smjene Ante Ramljaka, Vidaković kaže da to dobavljače ne brine, već ih brine samo hoće li uspjeti naplatiti svoja potraživanja, a tim su ugovorom dobavljači dovedeni u bolju financijsku poziciju, a ne goru.

Ramljak: ‘O mojoj smjeni ne odlučuju kreditori’

I Ante Ramljak obratio se javnosti nakon sastanka s dobavljačima.

‘Postavlja se pitanje može li Vlada smijeniti mene ili ne i odlučuju li o tome kreditori i vjerovnici. Naravno da Vlada mene može smijeniti u svakom trenutku, naravno da kreditori o tome ne odlučuju. U slučaju da se to dogodi, u tom trenutku nastupaju okolnosti u kojima onda vjerovnici odlučuju hoće li ići na podizanje kamatne stope i na taj način procjenjuju hoće li netko tko će doći umjesto mene ispuniti planove o kojima su razgovarali sa mnom. To je jedini smisao te klauzule. U njoj je moglo stajati i da izvanredni povjerenik u tom pitanju potpisuje ugovor s njima, nije bitno jesam li to ja. Taj je ugovor potpisan u uvjetima najveće nestabilnosti. Svi se sjećate da je 27. svibnja došlo do raspada koalicije HDZ-a i Mosta, kad smo mi pregovarali bilo je neizvjesno hoće lil Vlada dobiti podršku u Saboru. Oni su inzistirali (kreditori), da se ugradi ta klauzula koja uopće nije sporna, u slučaju da dođe do promijenjenih političkih okolnosti’, pojasnio je Ramljak.

Upitan o sastanku s predstavnicima fonda Knihgthead, rekao je da to nema veze jedno s drugim.

‘U tom trenutku, kroz treći mjesec, tada je u Zagrebu boravio velik broj financijskih institucija i svi su tražili sastanke. Nitko me nije pitao jesam li se tada našao sa Sberbankom, VTB, Erste, Zagrebačkom bankom… Da, našao sam se s njima’, kaže Ramljak.

‘Ugroženi su ogromni interesi koji su se godinama gradili’

Upitan je li sve dobro iskomunicirano s javnošću, s obzirom na to da je aranžman u Saboru danas proglašen veleizdajom, Ramljak kaže: apsolutno nije dobro iskomunicirano.

‘Ugovor nije od jučer, on je od prije nekog vremena. Zamislite se, zašto se baš u ovom trenutku to aktualizira kao ugovor? Ako je pitanje moje smjene veleizdaja, ako vi smatrate da sam ja namjerno stavio klauzulu u ugovor da me se ne može smijeniti, onda sam veleizdajnik’, kaže Ramljak. Dodao je i da je spreman odgovarati na sva pitanja pred Povjerenstvom za Agrokor.

‘Nema nikakvog, ali nikakvog državnog jamstva. Porezni obveznici neće platiti ovaj kredit’, kaže Ramljak.

Hoće li porezni obveznici platiti sudske troškove ako netko tuži Hrvatsku zbog ovoga, Ramljak kaže da, ako netko bude tužio, nema jamstva da će taj tužbu i dobiti.

Dodaje da su ugroženi ogromni interesi.

‘Zašto nakon objave revizorskog izvješća nitko mene nije pitao ni za jednu brojku iz tog izvješća, ali se uporno ponavlja teza da sam ja korumpiran i da sam u suradnji s Knightheadom. Ugroženi su ogromni interesi koji su se godinama gradili’, rekao je Ramljak.

‘Vrijednost toga koliko bi se Sberbank naplatio iz imovine, čak i da do nje dođe, je vrlo mala’, kaže Ramljak.