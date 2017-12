UŽIVO, PLENKOVIĆ NA VLADI UPUTIO PORUKU SLOVENCIMA, ALI I BEOGRADU: ‘Pozivam Srbiju da zaštiti Hrvate koji ondje žive…’

U tijeku je posljednja ovogodišnja sjednica Vlade

Vlada Andreja Plenkovića na posljednjoj će sjednici u ovoj godini ukinuti jednu od odluka Vlade Zorana Milanovića kojom je državnim i javnim tijelima te tvrtkama zabranjeno angažiranje PR stručnjaka i tvrtki.

Odgovor Sloveniji

‘Zahvaljujem svima na angažmanu i radu, mislim da smo s obzirom na sve okolnosti koje smo imali ove godine postigli solidne rezultate u svim područjima’, kazao je premijer na početku sjednice Vlade Republike Hrvatske, potom se osvrnuo na navode Slovenije koja je poručila kako će krajem tjedna započeti s primjenom arbitražne presude u graničnom sporu Hrvatske i Slovenije.

‘Hrvatska je spremna na konstruktivni dijalog, arbitražna presuda se ne može provoditi bez privole obje strane. Očekujem od Slovenije da se suzdrži od jednostranih poteza i tako izbjegnu bilo kakav mogući incident’, poručio je premijer Plenković. Prije početka dnevnog reda sjednice premijer se osvrnuo i na napad na Hrvate u Sonti kojeg je osudio te poručio kako su ministrica Pejčinović Burić i MVEP uložili prosvjednu notu te pozvali Srbiju da zaštiti svoje građane hrvatske nacionalnosti koji žive u Srbiji.



PVRH @AndrejPlenkovic: Osuđujem napad na Hrvate u Sonti. Ministrica Pejčinović Burić i @MVEP_hr uložilo je prosvjednu notu. Pozivamo Srbiju da zaštiti svoje građane hrvatske nacionalnosti koji žive u Srbiji. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) December 28, 2017

Objavio je i da je Ministarstvo financija pronašlo dodatna sredstva koja će se preraspodijeliti za dugove u zdravstvu. ‘Više od 1,3 milijarde kuna alocirali smo za zdravstvo. Vodili smo odgovornu fiskalnu politiku i odlučni smo uloviti se s problemom smanjenja duga u zdravstvu te 1,6 milijardi kuna za zapošljavanje te tako nastaviti pozitivne trendove’, poručio je.

PVRH @AndrejPlenkovic: Ministarstvo financija pronašlo je dodatna sredstva koja će se preraspodijeliti za dugove u zdravstvu. Više od1,3 mlrd. kuna alocirali smo za zdravstvo. Vodili smo odgovornu fiskalnu politiku i odlučni smo uloviti se s problemom smanjenja duga u zdravstvu. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) December 28, 2017

Dnevni red

Na današnjem dnevnom redu sjednice Vlade RH naći će se odluka o ukidanju Odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću kojom bi se se tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim osobama kojima je osnivač država te trgovačkim društvima u kojima je država većinski ili pretežiti vlasnik zabranilo angažiranje PR stručnjaka odnosno tvrtki.

O ukidanju ove odluke razmišljalo se i u vrijeme dok je u Banskim dvorima bio Tihomir Orešković, a odluku o ukidanju donijela je Vlada Zorana Milanovića i njom je bilo samo iznimno dozvoljeno angažiranje PR stručnjaka i to kada se radi ‘o projektima, programima i aktivnostima većeg opsega i gospodarskog značaja’. Izazvalo je to žestoku reakciju Hrvatske udruga za odnose s javnošću (HUOJ) te Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), no Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je smatrala da se odlukom ne narušava tržišno natjecanje.

Kako piše N1, prema neslužbenim informacijama Krešimir Macan, o čijem se angažmanu kao Plenkovićevu savjetniku za komuniciranje već dulje vrijeme spekulira, trebao na tu dužnost biti imenovan danas ili sutra. Na dnevnom je redu i uredba o indeksu razvijenosti i odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti te odluka o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u ovoj godini.