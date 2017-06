UŽIVO, PRVI NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA: Čeka nas dramatična večer: Bandić za dlaku ispred Mrak Taritaš, Opara pretekao Keruma

Po izlaznim ankete agencije Ipsos Puls koje su objavile nacionalne televizije, trka je neizvjesna u Zagrebu i Splitu, gdje Milan Bandić i Željko Kerum vode s manje od tri posto razlike, dok u Rijeci pobjeđuje Vojko Obersnel, a u Osijeku Ivan Vrkić.

Milan Bandić 50,36% Anka Mrak Taritaš 47,46%

Andro Krstulović Opara 46,15% Željko Kerum 43,62%

Vojko Obersnel 55,76% Hrvoje Burić 42,55%

Ivan Vrkić 63,24% Ivana Šojat 33,38%

HRT je ustupio stream.

NOVO 20:16 – Anka Mrak Taritaš se obraća javnosti.

20:12 – U Varaždinu je Ivan Čehok dobio 68,39 posto glasova, a Alen Kišić 27,52 posto glasova. U Kninu je Marko Jelić dobio 71,95 posto glasova, a Josipa Rimac 26,07 posto glasova.

20:11 – “Morali smo maknuti Anku od stranke, moj potez je bio spin da bi to napravili, ideja je bila da se stranka što više odvoji od kandidata. Imali smo zaostatak od 8 posto, možda i pobijedi. Od početka smo radili tako da ne bude preveliki žig stranke na Anki”, kazao je Ivan Vrdoljak.

20:00 Objavljeni su prvi neslužbeni rezultati DIP-a drugog kruga lokalnih izbora. Milan Bandić 49,15%, a Anka Mrak Taritaš 48,52% – nakon obrađenih 32,52 posto biračkih mjesta. U Splitu vodi Opara sa 45,85%, a Kerum ima 43,26% glasova, nakon preko 36 posto obrađenih biračkih mjesta. Čeka nas rovovska borba za svaki glas.

19:57 – Anka Mrak Taritaš je stigla u izborni stožer i dala izjavu novinarima. “Vidjet ćemo što će biti, vidjet ćemo kako će biti, no doći gospodinu Bandiću na ovako malu razliku… Mislim da se svi možemo složiti da je to velik uspjeh. Ali, naravno, pravi uspjeh je pobjeda. Na kraju ćemo vidjeti”, rekla je HNS-ova kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:54 – Izabrani osječki gradonačelnik Ivan Vrkić neslužbeno je potvrdio da pozdravlja novu vladu koju će činiti HNS i HDZ. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:45 – Objavljeni su rezultati izlaznih anketa prikupljenih do 19 sati. Prema njima je Milan Bandić osvojio 51,06 posto glasova, dok Anka Mrak Taritaš osvaja 48,94 posto glasova. U Splitu je Željko Kerum osvojio 50,74, a Andro Krstulović Opara 49,26. Vojko Obersnel odnosi pobjedu u Rijeci s osvojenih 58,48 posto glasova, dok je nezavisni kandidat Hrvoje Burić osvojio 41,52. U Osijeku je dosadašnji gradonačelnik Ivan Vrkić osvojio 65,86 posto, a Ivana Šojat 34,14 posto glasova.

19:43 – “Zahvaljujem sugrađanima. Ponajprije onima koji su glasali za mene, potvrdili su i meni da sam dobro radio. Oni koji nisu, obvezuju me da i njih uvjerim da sam dobro radio i da ću još bolje to nastaviti raditi. Zahvaljujem se svom timu, mom prijatelju Ivanu Vrdoljaku, mojim partnerima i svima koji su sudjelovali na izborima”, rekao je Ivan Vrkić.

19:40 – “Vidjet ćemo kako će u Splitu na kraju izgledati situacija”, kazao je HDZ-ov Željko Reiner te skrenuo pažnju na to da HDZ očekuje pobjedu u nizu županija.

19:38 – “Čestitam i zahvaljujem svima koji su izašli na izbore te gradonačelniku Obersnelu, a možemo biti zadovoljni i pobjedom Vrkića, a u Zagrebu ćemo vidjeti – do kraja večeri će se brojati svaki glas”, poručio je SDP-ov Gordan Maras.

“Ne bih htio mentorirati kolege iz HNS-a, odrasli su to ljudi, neka sami procijene kako hrvatski građani, a pogotovo njihovi birači, gledaju na to što se piše ovih dana u medijima, pričekat ću da se izjasne pa reći onda svoj sud, a mogu samo reći da ja ne bih nikad izdao svoje birače, niti ću to ikada učiniti”, poručio je Maras.

“Očekujem pobjedu Mrak Taritaš. Svi koji žele prosperitet su za nju. Nitko tko tajno radi po noći nije dobro prošao u hrvatskoj politici. HNS nikad nije koalirao s HDZ-om. SDP ima stabilne partnere”, komentirao je Rajko Ostojić navodni dogovor Plenkovića i Vrdoljaka.

19:27 – “Anka je bila žrtva lutanja vodstva HNS-a posljednjih dana, ali napominjem da je HNS u svojoj povijesti imao vrlo jasno određen stav, bili smo partneri i vjerujem da će biti dovoljno razuma i da će odbaciti špekulacije iz medijao ulasku u koaliciju s HDZ-om”, rekao je šef SDP-a Davor Bernardić te čestitao čestitao Obersnelu, Vrkiću i Mrak Taritaš. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:26 – “Koristim priliku da se zahvalim svim Riječanima i Riječankama koji su izašli na izbore, pogotovo onima koji su glasali za mene”, rekao je Obersnel. Njegov protukandidat Burić odbio je još uvijek priznati poraz jer se, kako kaže, radi u malo uzorku. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:22 – “Kakva ih je panika uhvatila! Ja se zahvaljujem građanima za pobjedu koju ću pokloniti svoj djeci Splita. Na silu neću ništa”, poručio je Željko Kerum iz Splita koji je svoje protivnike prozvao za upotrebu sile. Tvrdi da je njegov protukandidat vršio pritisak na biračka mjesta i da će inzistirati na novom brojanju glasova. “Ja njima ne vjerujem ništa. Pokazali su i dokazali su da se njima ne može vjerovat ništa”, kazao je Kerum. Također je naglasio kako se Opara u petak navečer fotografirao s Antom Gotovinom i objavio fotografiju na Facebooku. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:21 – Milan Bandić nije htio komentirati rezultate izbornih anketa. Novinarki Nove TV je rekao samo “da se vidimo u 7 sati ujutro na poslu”.

19:19 – ‘Iako bi mi draže bilo da je Anka Mrak Taritaš ispred Milana Bandića, izlazne ankete pokazuju da je vrlo tijesno, no sve je u okviru statističke pogreške stoga ćemo čekati da se zbroje svi glasovi i da dobijemo novu gradonačelnicu’, rekla je Vesna Pusić.

Dodala je kako bi joj bilo draže da je više od trećine birača, koji imaju pravo glasa, izašlo na drugi krug izbora u gradu Zagrebu. Opširnije pročitajte OVDJE.

19:18 – U 19:45 sati objavljuju se nove izlazne ankete zaključno sa 19 sati.

19:09 – Bandić trenutno nije u svom stožeru, bio je tamo vrlo kratko i rekao da nema slavlja i da je on sutra u 7 ujutro na svom radnom mjestu. Kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika, Jelena Pavičić Vukičević zahvalila je svima koji su izašli na birališta bez obzira za koga su glasovali.

‘Izlazne ankete su nekakav signal da Milan Bandić ponovo pobjeđuje, no važno je reći da se prebroje listići da se proglasi pobjednika’, rekla je Pavičić Vukičević. Dodala je i kako, unatoč tome što je rezultat tijesan, da je on sukladan očekivanjima. ‘Večer je duga i vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Opširnije pročitajte OVDJE.

”Moja reakcija je – hvala Zagrepčanima. Bilo je 35 stupnjeva, a 300 tisuća ljudi je izašlo na izbore. Mi volimo pričekati službene rezultate. Očekujemo da će i oni biti na tragu očekivanja”, kazao je Ivica Lovrić u stožeru Milana Bandića.

19:00 – Objavljene su prve izlazne ankete drugog kruga lokalnih izbora, koje su napravljene do 17 sati. U Zagrebu je dosadašnji gradonačelnik Milan Bandić (“Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti) osvojio 51,43 posto glasova, dok Anka Mrak Taritaš (SDP, HNS, HSS, HSU, Naprijed Hrvatska – Progresivni savez – Naprijed Hrvatska, Stranka umirovljenika) osvaja 48,57 posto glasova.

U Splitu je Željko Kerum (Hrvatska građanska stranka, Popravi grad – Nova generacija) osvojio 50,81, a Andro Krstulović Opara (HDZ) 49,19.

Vojko Obersnel (SDP, PGS, HSU, IDS, Laburisti, SDSS i HSS) odnosi pobjedu u Rijeci s osvojenih 60,08 posto glasova, dok je nezavisni kandidat Hrvoje Burić osvojio 39,92.

U Osijeku je dosadašnji gradonačelnik Ivan Vrkić (kandidat grupe birača) osvojio 66,67 posto, a Ivana Šojat (HDZ) 33,33 posto glasova.