UŽIVO: PLENKOVIĆ: ‘Sve smo dogovorili i potpisali, imamo većinu’; Štromar dao zanimljivo objašnjenje zašto im sada Marić nije sporan

S obzirom da je premijer Andrej Plenković u četvrtak, nakon dogovora s HNS-om, predstavio nove ministre očekuje se da će ih danas i predložiti za izglasavanje zastupnicima u Saboru. Riječ je o potpredsjedniku Vlade i ministru graditeljstva Predragu Štromaru, ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak, ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću, ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću, ministru rada i mirovinskog sustava Marku Paviću, te Lovri Kuščeviću koji bi odsada trebao zasjesti u fotelju ministra uprave. Uz vruću temu u Saboru će se na rasporedu naći i neke druge.

NOVO 10:45 O novoj koaliciji na Twitteru se oglasio i šef najveće oporbene stranke Davor Bernardić

Podsjećam na 9 mandata koja @HaeNeS_ duguje Narodnoj koaliciji i tome da su bili na listi sa SDP-om. — Davor Bernardić (@davor_bernardic) June 9, 2017

10:20 “Anka Mrak Taritaš u Zagrebu je vodila herojsku bitku za bolju Hrvatsku. Rušio ju je predsjednik vlastite stranke, a bit će i izbačena iz stranke. Javna je tajna da je u sastavljanju ove saborske većine sudjelovao DORH, dobio sam na desetke poruka koji su sve elementi korišteni protiv gospodina Vrdoljaka. Kako kaže narod, tamo gdje ima dima, ima i vatre. Kaže se da je gospodinu Vrdoljaku obećana funkcija u nekoj javnoj tvrtki, navodno u JANAF-u. Jasno je samo jedno: da Vrdoljak nije pristao na ovu koaliciju svojom slobodnom voljom, nego je nastala pod pritiskom. To je izdaja birača i HNS-a i HDZ-a”, poručio je Branimir Bunjac iz Živog zida.

10:13 Zastupnici su izglasali da HDZ-ove zastupnike Darka Milinovića i Ivana Anušića koji su mandate stavili u mirovanje zbog obnašanja dužnosti župana, u saborskim klupama zamijene Marijan Kustić te Domagoj Mikulić.

10:08 Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uvrstio je u dnevni red sedam točaka koje se tiču izglasavanja povjerenja novim ministrima.

10:01 Na internetskim stranicama HDZ-a objavljena “Platforma za suradnju HDZ-a i HNS-a u Vladi Republike Hrvatske. Više pročitajte OVDJE.

9:55 U Saboru je u nastavku zasjedanja pred zastupnike izašao bivši predsjednik parlamenta Božo Petrov i komentirao najnoviju političku sitauciju.

“Slušam mantru, laži i izgovore da bi se skrio kriminal, izgovore da se nastavi politika kakvu su apostoli Hrvatske provodili 20 godina Javnost je svjedočila dnu dna. Istjerali smo ih na čistac, na vidjelo. Svaki izgovor je smiješan, svaki izgovor vrijeđa zdrav razum. Nećete se ni jedni ni drugi oprati ni da se stotinama godina po vama prelijevaju vodopadi bistre Jane. Tu su oni koji su današnje nove partnere proglašavali Titanik Vladom i oni koji su ove prve proglasili nesposobnima. Sve je to sada normalno, sve je u cilju nekog boljitka Hrvatske”, poručio je šef Mosta i nastavio:

“Kad bi Hrvatska mogla pričati, vrisnula bi da joj više ne pomažete. Nakon svega što ste morali progutati da biste sjedili u tim foteljama, nešto je moralo otpasti, obraz. Ako biramo prostitutke na izborima onda će politika biti prostitucija. Nismo svi isti, postoje pošteni i postoje prostitutke”. Više pročitajte OVDJE.

9:44 “HDZ I HNS usuglasili su nekoliko ključnih točaka i načela kojima želimo pridonijeti razvoju Hrvatske. Potpisali smo jutros i tu platformu. Mislim da se sve točke odnose na stabilnost zemlje, gospodarstva, pitanja vrijednosti, sigurmosti, pravosuđa… one teme koje najviše zanimanju građane. Mislim da smo osigurali dovoljno stabilnu većinu za funkcioniranje i drugih institucija”, kazao je Andrej Plenković.

Zahvalio se Štromaru na surdnji i odgovornosti “kako bi učinili iskorak u suradnji između narodnjaka i liberala s HDZ-om koja pokazuje da se normalne europske prakse mogu vidjeti i na nacionalnoj razini.”

“Izuzetno mi je drago da danas radimo koaliciju koja će donijeti veliku dobrovit građanima. HNS unosi svoje vrijednosti u ovu Vladu. Posebno mi je drago što dobivamo ministricu obrazovanja jer ćemo pokušati depolitizirati obrazovanje”, kazao je između ostalog Štromar dodajući kako društvo u tom dijelu nije povezano unatrag 27 godina te da građani trebaju gledati u budućnost kako bi se stvorilo otvorenije, slobodnije i demokratsko društvo, uz pomoć politike. “To nam je glavni cilj i razvoj zbog kojeg smo podržali ovu Vladu”, kazao je Štromar.

“U slučaju novih izbora podijeljenost među građanima bila puno veća i mi to moramo zaustaviti. A to ćemo Andrej i ja sigurno napraviti. To nam je isti cilj”, kazao je Štromar dodajući kako vjeruje da će vladati do ostataka mandata.

Budući potpredsjednik Vlade Štromar komentirao je i činjenicu da je HNS glasovao za nepovjerenje ministru financija Zdravku Mariću. “Da, to je bilo prije, kad Vlada nije bila stabilna. Andrej i ja garancija smo da će ova Vlada biti stabilna. Gospodin Marić je bio na meti svih zbog Agrokora, a vidimo da Agrokor ide u dobrom smjeru. Vidjeli smo to jučer. Ja se nadam da će sve uroditi dobrim jer da nije bilo ovog razgovora, ne bi danas bilo moguće razgovarati s dobavljačima”, objasnio je Štromar svoj “obrat”. Uvjeren je i da će ljudi koji su u rujnu glasali za HNS i idući put glasati za HNS upravo zbog ovog ulaska u Vladu.

Premijer Andrej Planković branio je novu koaliciju uspoređujući je s onom potpisanom između SDP-a i HSS-a.

“Ima li nešto neobično između suradnje SDP-a i HSS-a, a HSS je stranka bliska nama. Je li itko postavio pitanje na tu temu. Nije”, kazao je Plenković braneći suradnju svoje stranke i HNS-a.

Na pitanje novinara smatra li potez dviju stranaka prevarom birača budući da je HNS s SDP-om potpisao predizborni sporazum, Plenković je kazao: “Ne pristajem na takve diskvalifikacije. Ljudi kad se izaberu imaju neopoziv mandat. Ljudi mogu predati svoj mandat, no koliko je to njih dosad učinilo”.

Na upit novinara da je Mostu zamjerio nelojalnost te kako da mu to sad nije sporno kod HNS-a, Plenković je odgovorio: “To nije isto”.

9:36 “Želim dug brak novim mladencima. Danas sam došla ovdje da pokažem da Esih, Hasanbegović i Glasnović neće dati podršku Vladi i neće biti dio nove parlamentarne većine”, izjavila je Bruna Esih. Više pročitajte OVDJE.

9:30 Na sjednici za Odbor za izbor i imenovanja došlo je do promjena u saborskim odborima s obzirom na novu većinu te je predloženo da predsjednica Odbora za graditeljstvo više ne bude Anka Mrak Taritaš, već HNS-ova Bernarda Topolko, javlja N1.

9:08 Sastao se i Odbor za izbor i imenovanja te predložio Saboru da, sukladno novoj koaliciji HDZ-a i HNS-a, te novom odnosu političkih snaga, promijeni sastave šest ključnih odbora – za Ustav, za unutarnju politiku, za gospodarstvo, za pravosuđe, za prostorno uređenje i za obrazovanje i znanost, javlja HINA.

Odbori su to pred kojima bi se danas trebali predstaviti kandidati za nove ministre, a kako se ključan dio imenovanja novih ministara ‘odrađuje’ upravo u odborima, nužno je da nova koalicija u njima ima ‘svoje ljude’, odnosno većinu. Naime, na plenarnoj sjednici neće biti rasprave o novim ministrima, o njima se tamo samo glasuje.

9:00 Predsjednik stranke i Vlade Andrej Plenković stigao je u Sabor na Klub HDZ-a u pratnji HNS-ovaca i budućih ministara Predraga Štromara i Blaženke Divjak. I Davor Božinović je došao s njima.

8:43 U Saboru bi svaki trenutak trebala početi sjednica Kluba zastupnika HDZ-a, javlja N1.

8:35 Na sjednicu Kluba saborskih zastupnika HDZ-a stigao je i zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac.

8:33 U Saboru se okupljaju HDZ-ovi zastupnici koji će održati sjednicu svojega Kluba. Pristigao je i Vladimir Šeks, a kandidat za ministra rada Marko Pavić kazao je novinarima da se nada da će opravdati povjerenje te da će posebnu pažnju u svom radu posvetiti zapošljavanju mladih.

8:06 Na Markov trg stigao je Davor Božinović, kandidat za ministra unutarnjih poslova

Ostale teme u Saboru

Osim pitanja novih ministara u Saboru je na rasporedu i rasprava o izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva koje je u srijedu odbilo skinuti imunitet zastupniku Živog zida Ivanu Viliboru Sinčiću kojeg je privatni tužitelj, akademik Vlatko Silobrčić tužio zbog kaznenog djela klevete. Kako je riječ o privatnom tužitelju, MIP je odbio prijedlog da se zastupniku Sinčiću skine imunitet, a isto je postupio i u slučaju Darinka Dumbovića, zastupnika Reformista, kojega su zbog klevete tužili, također, privatni tužitelji.

Sabor će raspraviti i zahtjev HDZ-ova Darka Milinovića, koji je u svibnju izabran za župana Ličko-senjske županije, da mu se mandat stavi u mirovanje, jer je funkcija župana nespojiva sa zastupničkom, te prijedlogu da ga u saborskim klupama zamjeni Marijan Kustić.