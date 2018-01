BANDIĆ SAZVAO PRESICU U GARAŽI PA NAPAO MEDIJE: ‘Zvali su me prijatelji Janjevci i Imoćani i rekli da svi imaju takav Mercedes’

‘Ovo sam ja namjerno napravio samo da još jednom pokažem gdje smo i tko smo, i čime se bavimo. Ponekad volim reći da sam tužan, ali večeras sam sretan. Idemo delati.’

Nakon što je jučer zagrebački gradonačelnik Milan Bandić bio izložen brojnim kritikama kad je snimljen u novom skupocjenom Mercedesu E klase daruvarskih registarskih oznaka, danas se na konferenciji za medije iz garaže Gradske uprave obraća javnosti o tom pitanju.

Skupocjeni Mercedes daruvarskih registracija

U luksuznoj limuzini Bandić je jučer stigao u sjedište Javne vatrogasne postrojbe gdje je vatrogascu Tihomiru Kuneku uručio Medalju Grada Zagreba zbog požrtvovnosti tijekom gašenja kuće u Petrovoj ulici. Najjeftiniji model ovog automobila košta oko 375.000 kuna. No, iz Bandićeva ureda javili su kako se ne radi o novom vozilu već o zamjenskom, što su potvrdili i u tvrtki Last minute rent-a-car. Konferenciji će, uz gradonačelnika, prisustvovati pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco, šef garaže Rafael Spajić, vozači gradonačelnika Ivan Jurčić i Zdravko Krajina te, s obzirom na situaciju, i pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić.





BANDIĆ SNIMLJEN U SKUPOCJENOM MERCEDESU E-KLASE DARUVARSKIH REGISTRACIJA: ‘To mu je zamjenski auto’

SVE ZBOG NOVOG MERCEDESA: Milan Bandić sazvao presicu – u garaži, pokušali su se i našaliti

‘Kvar na Bandićevom vozilu bit će uklonjen kroz par dana’

‘Što se tiče vozila koje koristi gradonačelnik, riječ je o zamjenskom vozilu jer je njegovo vozilo sa zagrebačkim brojevima trenutno na servisu i kvar će biti otklonjen kroz par dana’, rekao je Rafael Spajić.

Riječ je preuzeo pročelnik ureda gradonačelnika koji kaže da nema drame i da je situacija potpuno uredna.

‘Poslovanje ureda gradonačelnika je uobičajeno i uredno. Sva vozila su nabavljena putem javne nabave. Ovo vozilo nije u našoj redovnoj floti nego je zamjensko vozilo, a bitno je naglasiti da to Grad zagreb ne košta ništa. Sam vozni park Grada Zagreba ima 82 vozila u Gradskoj upravi i nabavljeni su putem javne nabave, nabava putem rent-a cara je jeftinija nego putem operativnog leasinga. Ovo je sasvim uobičajena situacija’, rekao je Miro Laco.

Gradonačelnik Bandić osvrnuo se na sigurnosne aspekte i ‘kvar automobila gradonačelnika’.

‘Da smo napravili 3 vrtića i 3 škole, ne bismo izazvali ovakvu pažnju’

‘Moram reći da sam jako sretan da smo pobudili ovoliku pažnju. Da smo napravili 3 vrtića i 3 škole, ja ne bih vidio pola ovih televizija kao sada. Imam 62 godine i još uvijek me ugodno iznenadite. Zvali su me prijatelji Janjevci iz Dubrave i Imoćani i rekli da svi u dvorištu imaju sličan ili isti auto kao što sam ja vozio. Rekli su mi da će mi dati auto ako mi netko ne bude dao mira, ako me budu zafrkavali. Mislim da smo mi u banani. 2018. godine u Hrvatskoj baviti se ovim stvarima je ispod razine ljudskog dostojanstva. Mediji su jadni, pa i televizije, koje se bave ovim čime se mi bavimo. Imamo važnih problema u gradu i Hrvatskoj. Ovo je karikatura. Kad budem pisao političke memoare, bit će čitaniji nego Churchillovi u Engleskoj. Hvala vam što ste došli. Danas mi je rekla jedna novinarka i da ozbiljno sumnja da auto koje vozim nije zamjensko auto. Ja sam mislio da sam u Gajevoj. To je strašno. Gdje mi živimo?’, rekao je Bandić. ‘Da sam u crkvi, prekrstio bih se, ali neću. Neću vrijeđati vjernike’, rekao je Bandić i još se jednom zahvalio ‘svojim Janjevcima u Dubravi’.

‘Idemo delati’

‘Ovo sam ja namjerno napravio samo da još jednom pokažem gdje smo i tko smo, i čime se bavimo. Ponekad volim reći da sam tužan, ali večeras sam sretan. Idemo delati’, zaključio je Bandić. Novinari su ga upitali je li ih pozvao samo zato da im kaže da su jadni što su dolšli, a on je rekao ‘to ste vi rekli, a ne ja’. Nije htio odgovoriti na pitanje do kada će koristiti zamjensko vozilo. ‘Ponekad netko nešto nauči, a neki ne nauče ništa. To je dokaz da smo mi fenomenalni. Ali pobijedit ćemo sutra Francuze’, kaže Bandić.

“Ono što je Frljić napravio u Kerempuhu, zamolit ću njega da na tragu ovoga napravimo jednu predstavu. Mislim da će biti jedna od najgledanijih. Ovo je posao za karikaturiste. Hvala što ste došli još jednom. Sad prisežem da ću čim zatopli ići pješke do gradske uprave. Bit će to dobro za moje zdravlje”, zaključio je Bandić na kraju presice.