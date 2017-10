OBJAVLJENI REZULTATI REVIZIJE AGROKORA: Najgora situacija je u Konzumu, gubitak se mjeri u milijardama, pročitajte cijelo izvješće

Revizorsko izvješće pokazalo je da je u maloprodajnom dijelu Agrokora u prošloj godini ostvaren neto gubitak od 2,2 milijarde kuna, od čega u Konzumu 1,9 milijardi kuna, kazao je u četvrtak izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak, predstavljajući rezultate kompanija iz sastava tog koncerna.

U maloprodajnom segmentu revizija je obuhvatila Konzum i Tisak, a ukupan negativni efekt u 2015. i 2016. godini u tom je segmentu iznosio 2,5 milijardi kuna, kazao je Ramljak.

U poljoprivredi – Belju, PIK-u Vinkovci i Vupiku – ostvaren je neto gubitak u 2016. godini od 300 milijuna kuna, a u prehrani, koja obuhvaća Ledo, Jamnicu, Zvijezdu i PIK Vrbovec, 700 milijuna kuna.

U razdoblju od 2015. i 2016. godine ukupni negativni efekt na neto dobit u poljoprivredi dosegnuo je 200 milijuna kuna, a u prehrani 1,4 milijarde kuna.



Najznačajniji negativan utjecaj na dobit u 2016. čine rezervacije od 50 posto na međusobnim potraživanjima unutar Agrokor grupe, pokazalo je revizorsko izvješće.

Ramljak je kazao da opseg revizije Agrokora, koji je napravio PricewaterhouseCoopers (Pwc), obuhvaća 27 društava, koji su obveznici zakonske revizije u Hrvatskoj, tri društva u Srbiji i tri društva u BiH, pri čemu je obuhvaćeno 99 posto grupnog prihoda te 98 posto grupne dobiti za 2016. godinu.

“Zahvaljujući zaštiti koju društvima sada pruža Zakon o postupku izvanredne uprave s ciljem restrukturiranja i nastavka poslovanja, ovi izvještaji pripremljeni su prema načelu neograničenosti poslovanja”, istaknuo je Ramljak, pojasnivši da je to važno, jer da nema tog zakona financijski bi izvještaji doveli u pitanje buduću opstojnost cijele grupe i kompanija, odnosno trebao bi se otvoriti stečajni postupak.

Ako bi se izvještaji pripremali na likvidacijskoj osnovi, na osnovi stečaja, gubitak vrijednosti po kompanijama bio bi mnogo veći, napomenuo je Ramljak.

.

TIJEK DOGAĐAJA

Pogledaj fotogaleriju

NOVO 16:01 Ramljak nije htio komentirati Todorićeve objave i optužbe na blogu, rekavši kako je njegov posao predstaviti izvješće revizije.

15:56 ‘U 2016. da nije došlo do jednokratnih stavki otpisa, Konzum je poslovao pozitivno. Mi danas i do kraja godine ćemo imat pozitivan operativni rezultat. Da nije bilo lex Agrokora, mi bi ovdje razgovarali o otvaranju stečaja Konzuma’, kaže Ramljak. Poslovanje Konzuma će se nastaviti i sad ćemo voditi računa o svakom trošku. Radnici ne trebaju biti zabrinuti za svoja radna mjesta’, decidirano je rekao Vladin povjerenik.

15:52 ‘Najveća odgovornost leži u financijskim rezultatima koja su bila zatvorena u 2015. i kao takva prezentirana’, rekao je Ramljak.

15:49 U Konzumu nije došlo do promjene računovodstvenih politika, već je samo ta politika primijenjena, što je dovelo do takvih diskrepancija’, objasnila je Lozić iz Konzuma. ‘Prvenstveno je problem vrijednosti iskaza imovine ili podcijenjenjih obveza’, dodala je.

15.43 ‘Ključna brojka je 10 milijardi kuna ispravaka. Istražitelji DORH-a su upoznati sa svim ovim brojkama’, rekao je Ramljak.

‘Ja ne vidim uopće kako je moglo doći do promjene poslovnih politika i da onda prema tome ako mijenjamo poslovnu politiku se mijenjaju računovodstveni procesi koji su međunarodno propisani. I da je došlo do promjene poslovne politike koja je realno, vi ne možete mijenjati računovodstvene standardne. Vrijednosti koje se ispravljaju su vrijednosti koje daju usklađenja i to je jednostavno nepotrebno komentirati. Mislim da to nisu točne pretpostavke’, odgovorio je Ramljak na pitanje novinara.

15:36 Ispravci jesu značajni, ali važno je istaknut da je većina ovih ispravaka jednokratne prirode. 2017. sigurno nećemo slušati i gledati ovakve brojke.

Najveći utjecaj u ovim ispravcima u operativnim kompanijama imaju ispravci potraživanja prema grupnim kompanijama, internim, prema Konzumu uglavnom. Da nije bilo ovog zakona, revizor ne bi mogao raditi reviziju poslovanja na načelu neograničenosti poslovanja, s obzirom na gubitak na kapitalu određenih kompanija. Bio bi game over, odnosno stečaj.

Prvih devet mjeseci restrukturiranja rezultati su jako dobri. Konzum pokazuje operativnu dobit i to nam daje nadu da ćemo do kraja godine imati više-manje sve kompanije unutar Agrokora u pozitivnom poslovanju.

15:34 Većina ispravaka dolazi od vrijednosnog usklađenja potraživanja unutar grupe. Jamnica koja u svojom revidiranom izvješću konsolidira i sarajevski Kiseljak, ROTO promet, Mivela… Poslovala je s gubitkom od 317 milijuna kuna, ukupan kapital je dosta snažan.

Zvijezda – manja kompanija koja je radila s gubitkom u prošlo godini, međutim imaju dobar kapital. Većina toga je išla od otpisivanja od Konzuma.

Pik Vrbovec poslovao je s gubitkom od osam milijuna kuna.

15:32 PIK Vinkovci gubitak iznad visine kapitala je 369 milijuna kuna. Vupik ima gubitak, ali i dalje ima pozitivni kapital.

U 2017. Vupik za prvih devet mjeseci posluje jako dobro, imamo operativnu dobit koja u povijesti kompanija nije bila tako dobra.

Divizija prehane – tu su najbolje kompanije koje izbacuju najbolje profite i imaju dosta stabilno poslovanje i bez obzira na ispravke vrijednosti vjerujem u njihovo poslovanje u budućnosti.

15:29 U Belje grupi najviše je bilo vrijednosnog usklađenja na zalihama i u tom samom poslovnom rezultatu mi smo praktički vrijednost zaliha i kratkoročne i biološke imovine vrijednost ispravili za 445 milijuna kuna.

15:28 Tisak je također imao ispravaka vrijednosti. Neto rezultat

Tisak je u 2016. 388 milijuna kuna i njegov gubitak na kapitalu je 212 milijuna kuna.

15:27 U 2016. gubitak iznad visine kapitala u Konzumu je sedam milijardi i 416 milijuna kuna.

15:22 ‘Kad pogledamo prehrambene i poljoprivredne kompanije većina ispravaka dolazi od isšravaka potraživanja prema kompanijama unutar grupe. Mi smo tražili i revizor je to odobrio da ispravak potraživanja Leda prema Konzumu, Jamnice prema Konzumu itd. bude samo 50 posto vrijednosti njihova ukupnog potraživanja. Dva su razloga – dio tih potraživanja se dogodio i on je u 2017. godini, a drugi je razlog taj što nismo išli na stopostotni otpis.’

Najviše ispravaka vrijednosti je bilo u Konzumu.

Gubitak Konzuma u 2016. je milijardu i 859 milijuna. Bilanca je negativna i ukupan kapital Konzuma je negativan. Naglašavam da to ne znači da je Konzum kao kompanijana operativnoj strani loše poslovala.

Sada krećemo sa čistim računima. Konzum na operativnoj strani, što se tiče poslovanja, imao je manju dobit nego što je bila prikazivana i tako je to išlo godinama, ali to nije razlog zbog čega je Agrokor došao u problem.

Idea u Srbiji je prepuštena bez naznake Mercatoru, a još uvijek je u knjigama stajala vrijednost od 3 milijarde kuna.

15:19 ‘Što se tiče poljoprivrede, tu imamo nešto manji problem, što se može zahvaliti dokapitalizaciji Belja.’

15:18 ‘Ukupan kapital ovih divizija je gubitak iznad visine kapitala u maloprodaji je 7 milijardi i 618 milijuna kuna, od čega je Konzum sam imao gubitak iznad visine kapitala od 7 miliardi i 618 milijuna kuna.

Kad krenemo u 2015. i tu vidimo da je i tad, iako je izvještavano da je Konzum imao pozitivan kapital od dvije i pol milijarde kune, nakon svih ispravaka vrijednosti, Konzum je i u 2015. imao gubitak iznad visina kapitala od pet milijardi i 38 milijuna kuna.’

‘Po svim izračunima vrlo je vjerojatno da je i u prijašnjim godinama Konzum imao gubitak iznad visine kapitala.’

15:12 Da nije zakona, gubitak bi bio puno veći. Mi smo u revizijama morali otvarati financijska izvješća i za 2015. jer se pokazalo da su neke stvari u 2015. bile krivo knjižene i da su neke stavke bile nepravilno vrednovane.

Ukupni gubitak svih kompanija u maloprodaji iznosi 2.247 milijardi kuna, od čega Konzum i Tisak čine preko 95 posto tog gubitka. Konzum je imao -1.859 milijardi kuna, a Tisak gubitak od 388 milijuna kuna.

Kad pogledate brojke objavljene i formalno izvještavane u 2015. godini, vidljivo je da je Konzum imao dobit od 235 milijuna kuna, službeno, međutim stvarni gubitak je milijardi i 407 milijuna kuna i tako za sve ostale kompanije unutar grupe Konzum.

15:08 ‘Ines Lozić, članica uprave Konzuma i Vlado Bošnjak, prvi savjetnik zadužen za financije cijelog Agrokora’, odgovorit će na sva pitanja.

Revizija koju je proveo PCHpuse obuhvatilo je 27 društava u Hrvatskoj, 3 društva u Srbiji i 3 društva u BiH. Opseg cijele revizije cijelog Agrokora obuhvaća 99 posto grupnog prihoda te 98 posto grupne dobiti za godinu koja je završila s 31.12.2016.

Važno je naglasiti da je zahvaljujući zaštiti koju u društvima pruža zakon o postupku izvanredne uprave, ovi izvještaji su pripremljeni po načelu neograničenosti poslovanja. Da nije bilo ovog zakona nakon financijskog izvještaja trebao bi se otvoriti stečajni postupak.’

15:00 ‘U ovoj prezentaciji izvješća želio bih naglasiti da ćemo prezentirati isključivo samo rezulate pojedinih kompanija u sastavu Agrokora i da danas nećemo prezentirat konsolidirane podatke i nećemo prezentirat podatke za Agrokor d.d.’, rekao je Ramljak na početku.

‘Nije bilo lako izraditi ovo revidirano financijsko izvješće, ni za koga tko radi u računovodstvu i reviziji koji su ovako kompleksan zadatak uspjeli završit u rekordnom roku. Ovo nije bilo lako raspetljati u ovako kratkom roku. Došli smo do rezultata za koje svi vjerujemo, a potvrdili su i revizori, da su to sada realni rezultati koji odražavaju realnu vrijednost ove kompanije.’