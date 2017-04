UŽIVAJTE U VIKENDU, OD UTORKA PONOVNO SVJEŽIJE: Doznajte kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Pretežno toplo i sunčano vrijeme obilježi će ovaj vikend i početka tjedna, a potom nas ponovno čeka svježije vrijeme.

Diljem Jadrana očekuje nas pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano vrijeme. Više oblaka bit će u prvom dijelu dana, ponajprije u istočnim krajevima gdje je još moguća kratkotrajna mjestimična kiša ili pljusak. Vjetar će puhati većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro ponegdje slaba do umjerena bura, a poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura za čitavu Hrvatsku iznosit će većinom od 15 do 20 °C, prognoza je Državnog Hidrometeorološkog zavoda.

U Zagrebu djelomice sunčano uz više oblaka u prvom dijelu dana, dok nas poslijepodne očekuje razvedravanje i porast temperatura. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura od 18 do 20 °C.

Sunčana nedjelja

Tijekom nedjelje diljem Hrvatske protezat će se pretežno sunčano i još malo toplije od danas. Vjetar koji će nas pratiti bit će većinom slab, no na Jadranu je ujutro ponegdje moguća umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Iako dnevni maksimalac ide do ugodnih 22 jutra su još uvijek hladna. Tako će u nedjelju najniža jutarnja temperatura uglavnom biti od 2 do 7, na Jadranu od 7 do 11 °C, stoga se toplo obucite, no vodite računa o tome da se najviša dnevna temperatura penje većinom od 17 do 22 °C.



Ponovno kiša

Početkom sljedećeg tjedna zadržat će se suho i toplo vrijeme, no već od utorka u većem dijelu Hrvatske mogući su pljuskovi koji bi za koji stupanj ponovno mogli rashladiti. Dakle, pretežno sunčano i još toplije očekuje nas u ponedjeljak, no u gorskim područjima je već tada moguć kratkotrajni pljusak. U utorak nam stiže postupno naoblačenje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar će biti slab, a u utorak će zapuhati umjeren sjeverac, dok će na Jadranu zapuhati umjerena i jaka bura. Od utorka ponovo svježije. Srijeda hladnija i oblačnija no od četvrtka slijedi razvedravanje pred uskršnji vikend.