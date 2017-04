UŽIVAJTE JOŠ MALO U SUNCU JER NAM DOLAZI KIŠA! Evo kakvo će vrijeme obilježiti tjedan i blagdan Uskrsa

Uživajte u sunčanoj nedjelji i jednako toplom ponedjeljku jer nas već od utorka očekuje promjena vremena koja će donijeti kišu i svježije vrijeme.

Tijekom današnjeg dana diljem zemlje prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu. U središnjim predjelima prijepodne, a u istočnim sredinom dana i popodne, očekuje se umjerena, mjestimice i povećana naoblaka. Vjetar većinom slab, a na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka sezati će do 22 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda koji predviđa kako će ponedjeljak biti još topliji, no već od utorka u većini unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana ponovno će biti promjenljivije i svježije, uz mjestimičnu kišu, na moru, a zapuhat će i bura.

Nestabilnije od utorka

Prema najavama meteoriloga HRT-a od utorka nas očekuje nestabilnije, promjenljivo oblačno i svježije vrijeme, mjestimice s kišom, i to uglavnom u obliku lokalnih pljuskova, koje može pratiti i grmljavina. U srijedu većinom suho i djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab zapadni i sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni, a u utorak će prolazno zapuhati umjerena i jaka bura.

Od četvrtka pa sve do nedjelje u unutrašnjosti se očekuje promjenjivo vrijeme s mjestimičnom kišom, ali će se dnevne temperature zraka kretati oko ugodnih 20 Celzijevih stupnjeva.



Kišni Uskrs

Na sam Uskrs u unutrašnjosti nas očekuje kišovito vrijeme s dnevnim temperaturama oko 18 Celzijevih stupnjeva. Za razliku od kopna, na Jadranu će uskrsni vikend, prema trenutnim prognozama, biti stabilniji te se ne očekuje kiša.