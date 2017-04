UŽIVAJTE DOK MOŽETE: Još danas će nas grijati sunce, ali stiže promjena. Prognostičari najavili pljuskove i grmljavinu

U većini krajeva pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. S juga postupno oblačnije pa se ponajprije uz obalu očekuje malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, prognozira za ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U unutrašnjosti vjetar slab, poslijepodne do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren zapadni i jugozapadni mjestimice će okrenuti na sjeverozapadni, na sjevernom Jadranu na buru. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva od 17 do 22 Celzijeva stupnja, u središnjim i istočnim predjelima malo viša.

Za sutra se prognozira promjenljivo sa sunčanim razdobljima, no povremeno i uz kišu, a mjestimice i uz pljuskove s grmljavinom, češće na Jadranu. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, u Slavoniji istočnjak, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji zapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu od 10 do 15, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20 °C.

Od utorka do četvrtka meteorolozi najavljuju svježije i promjenljivije vrijeme, uz povremenu kišu, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na Jadranu, a od petka ponovno stabilnije i toplije.