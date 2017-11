UZBUNA U OPORBI NAKON ISKAZA ROHATINSKOG: ‘Sada imamo dokaz, Todorić je postavljao ministre, dužnosnike i šefove HDZ-a’

Iskaz bivšeg guvernera HNB-a Željka Rohatinskog pred istražnim povjerenstvom za Agrokor uzbunio je saborsku oporbu pa je tako mostovac Nikola Grmoja poručivao kako je to dokaz sprege Ivice Todorića i politike i dokaz da je Todorić postavljao ne samo ministre i dužnosnike, već i predsjednike HDZ-a; SDP-ov Gordan Maras ustvrdio je kako je postalo jasno zašto HDZ želi zaustaviti povjerenstvo, dok im je HDZ-ov Josip Borić odgovarao da “zvuče kao vuvuzele” i rade samo na osobnoj promociji.

ROHATINSKI DAO ISKAZ: ‘Todorić mi je ponudio dvostruko veću plaću, a Karamarko i Kujundžić su me nagovarali na politički angažman’

“Danas se dogodio povijesni trenutak, koji će pokazati da je Agrokor ne samo bio u sprezi s politikom nego i da je ključni čovjek Agrokora nastojao stvoriti svoje određene političke projekte ili djelovati konkretno kroz političke stranke”, kazao je Grmoja nakon saborske stanke.

Zdravko Marić kao državni tajnik na sastanku s Todorićem

Kada je 2011. tadašnji guverner Željko Rohatinski najavio mjere HNB-a da otpusti 6,3 milijarde kuna radi investiranja u gospodarstvo i hrvatske tvrtke, tadašnja premijerka Jadranka Kosor nije se s tim složila smatrajući to političkom inicijativom guvernera, navodio je.



Međutim, kaže Grmoja, Rohatinski je priznao da su na tim sastancima s Ivicom Todorićem, bankama i tvrtkama koje su trebale biti dio plana HNB-a bila tri državna tajnika, a jedan od tajnika bio je Zdravko Marić.

“Znači Zdravko Marić je zajedno s Rohatinskim i Todorićem bio dio plana s kojim se nije slagala tadašnja premijerka”, ustvrdio je Grmoja.

Dodao je kako je Rohatinski priznao da je sudjelovao na sastancima na kojima su bili Todorić, sadašnji ministar zdravstva Milan Kujundžić i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko i da su ga nagovarali na politički angažman, a on ih je odbio, nakon čega su se počele događati “čudne stvari” , odnosno u medijima je bio napadnut zbog obiteljske kuće.

Grmoja: Todorićev kandidat preuzeo HDZ

“Dvojica ljudi koji su bili dio političkog projekta Ivice Todorića, koji nije uspio jer ih je Rohatinski odbio, nakon toga su postali kandidati za predsjednika HDZ-a, Jadranka Kosor, koja se nije slagala s mjerama HNB-a, poražena je i jedan od Todorićevih kandidata preuzeo je najveću hrvatsku stranku”, rekao je Grmoja.

Ustvrdio je kako je ono što se čulo na povjerenstvu dokaz sprege Ivice Todorića i politike, te da je Todorić postavljao “ne samo ministre i dužnosnike, već i predsjednike najveće hrvatske stranke koji su trebali postati premijeri”.

SDP-ov Gordan Maras poručio je kako je sada postalo jasno da se HDZ svim silama trudi da se ta rasprava zaustavi zbog povezanosti te stranke s Agrokorom.

“Inzistirali smo na povjerenstvu kako bi se pokazala jasna povezanost između HDZ-a, stvaranja i rada Agrokora i isprepletenosti do te mjere da ne samo da su ministri ulazili u Agrokor i izlazili iz Agrokora u HDZ-ove vlade i iz njih, nego je ta povezanost na nezamislivoj razini. Ljudi se pitaju kako je moguće da najveća hrvatska kompanija može imati toliko utjecaja da jedan čovjek u godinu dana, praktički niotkuda, postane predsjednik HDZ-a, a toliko je povezan i preko svojih pajdaša”, rekao je Maras.

Karamarko je, ističe, u HDZ ušao 2011., a 2012. je postao predsjednik HDZ-a. “Opravdano se pitaju ljudi ima li tu neke poveznice i s aktualnim predsjednikom HDZ-a, jer i njega u visokoj politici prije 2010. nije bilo, a što se tiče vođenja HDZ-a nije bio ni blizu aktualnim strukturama”, istaknuo je Maras.

Borić: Oporba zvuči kao vuvuzele

Razumije, kaže, ogorčenost ljudi u HDZ-u koji naporno rade, a onda im dođe netko iz Bruxellesa i postane predsjednik i ima utjecaj koji oni nikad neće imati.

HDZ-ov Josip Borić odgovorio je oporbenjacima kako njemu takve prozivke izgledaju kao “vuvuzele koje imaju zadatak zagušiti medijski prostor nečijim dojmovima, iako je na povjerenstvu jasno rečeno da se to neće raditi”. Njima nije do povjerenstva nego do osobne promocije, a to rade zlorabeći saborsku govornicu, poručio je Borić.

Most je, rekao je, mala stranka koja nije čak ni u Metkoviću uspjela ostati na vlasti dulje od jednog mandata, a sada hoće uređivati stvari u HDZ-u.

“HDZ ima svog predsjednika, uredno smo ga izabrali na unutarstranačkim izborima i mi ćemo uređivati odnose unutar nas”, uzvratio je Borić.

SDP-u je poručio da povjerenstvo još nije došlo ni blizu 2000. godine. “Vidjet ćete što se događalo od 2000. do 2003. i sprega tadašnje Vlade i Agrokora”, najavio je HDZ-ovac.