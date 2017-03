UZBUNA NA MARKOVOM TRGU: Vlada usvojila ‘Lex Agrokor’, Plenković tvrdi: ‘Ovo je jedini mogući put, ne pomažemo samo jednoj osobi’

Vlada je u petak Saboru na donošenje uputila prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, koji bi se odnosio na kompanije s više od pet tisuća zaposlenih i obvezama većim od 7,5 milijardi kuna, a izvanredna bi uprava mogla trajati najviše 15 mjeseci. U Banskim je dvorima uoči sjednice Vlade održan sastanak premijera Andreja Plenkovića sa čelnicima oporbenih stranaka o Agrokoru.

I U SABORU BURNO ZBOG AGROKORA: ‘Ako je HBOR dao Todoriću puste milijarde netko mora odgovarati’

‘Postoje situacije kad se velike kompanije nađu u teškoćama, a kada njihov značaj i njihova veličina imaju sistemski karakter za ukupnu stabilnost zemlje. U sličnom su se našle i druge članice EU-a i koristile su posebne pravne režime. Predlažemo novi zakon koji bi se odnosio na društva koji imaju više od 5000 zaposlenika i kojima obveze iznose više od sedam milijardi i 500 milijuna kuna ne bi li ušle u ono što nazivamo sitemske kompanije’, rekao je Plenković na početku sjednice Vlade RH.

Premijer je pojasnio kako se ovim zakonom uređuje postupak izvanredne uprave te se imenuje izvanredni povjerenik kojeg određuje Trgovački sud u Zagrebu.



Plenković je rekao i kako bi se ovakav postupak pokrenuo ili na zahtjev dužnika ili na zahtjev vjerovnika i uz suglasnost dužnika. ‘Ne radi se o nacionalizaciji, ni o izvlaštenju, ni o čemu što bi ugrozilo bilo čije vlasništvo. Dakle ovaj zakon poštuje hrvatski Ustav, nepovredivost prava vlasništva, kao i slobodnu poduzetništva”, istaknuo je premijer’, rekao je Plenković.

‘Ako kompanija da privolu i zatraži pomoć onda dolazi do njegove primjene i imenovanja izvanrednog povjerenika koji ima zadatak osigurati redovito poslovanje kompanije, omogućiti svježu likvidnost i osigurati njenu održivost, a pritom osigurati i radna mjesta’, rekao je premijer.

Standstill aranžman

To bi se, kaže Plenković, moglo napraviti tako da se prije svega dogovori aranžman s vjerovnicima o standstill aranžmanu, čime bi vjerovnici zamrznuli svoja potraživanja ne bi li došlo do mogućnosti za dobivanje svježih sredstava s kojima bi se namirili dobavljači i obveze prema državi i pritom bi se krenulo u proces restrukturiranja.

Premijer je konstatirao kako je ovo ‘pravi i jedini mogući put’ te da “nije cilj cilj pomaganje bilo kojoj pojedinoj osobi niti bilo kojoj konkretnoj kompaniji nego pomoć kvalitetnom i normalnom funkcioniranju hrvatskog gospodarstva, našeg financijskog krvotoka i ukupnoj stabilnosti”, naglasio je premijer.

PPVRH Martina Dalić: Zakon ojačava i osnažuje zakonski i institucionalni okvir koji imamo u RH predviđen za ovakve slučajeve. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) March 31, 2017

Zakon je Vlada izglasala te će ga sljedeći tjedan u Saboru predstaviti premijer Plenković, ministrica Dalić te ministar Šprlje.

Sastanak premijera i oporbe

U Banskim dvorima u petak poslijepodne održan je sastanak premijera Andreja Plenkovića sa čelnicima oporbenih stranaka. Potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je nakon sastanka, na kojem je oporbi predstavljen prijedlog zakona o sistemskim tvrtkama, kako je zakonski prijedlog radikalno ublažen u odnosu na ono što je Vlada komunicirala u proteklih nekoliko dana, a nešto će više moći reći kada dobiju i prouče cjeloviti tekst prijedloga.

Grbin kaže da je u zakonu ublažen dio koji se odnosi na uvjete za uvođenje izvanredne uprave, pa bi se postupak mogao pokrenuti jedino uz suglasnost samog dužnika, u ovom slučaju Agrokora, a zakon bi se primjenjivao i na tvrtke od 5000 zaposlenih, umjesto samo na one od 8000, kako je prvotno predlagano.

Grbin je rekao kako je oporbi neformalno potvrđeno da je država krenula u naplatu svojih potraživanja.

“Ovaj prijedlog zakona korigiran je u odnosu na verziju koja je bila dostupna putem medija i prezentirana od vladinih dužnosnika. Međutim, prije nego što damo bilo kakve zaključke moramo pročitati kompletan tekst zakona”, kazao je.

PVRH @AndrejPlenkovic: O Zakonu, njegovim konturama, temeljnim ciljevima i elementima proveli smo konzultacije s predstavnicima oporbe. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) March 31, 2017

Sinčić: Zaštititi vode, poljoprivredne površine…

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić rekao je u petak da je interes Živog zida u slučaju Agrokor zaštita izvora vode koje kontrolira Jamnica, zaštita poljoprivrednih površina koje kontrolira Belje, te zaštita kooperanata i desetina tisuća radnika.

“Interes Živog zida je da se zaštite hrvatski izvori vode koje kontrolira Jamnica, da se zaštite hrvatske poljoprivredne površine koje kontrolira npr. Belje, te zaštite kooperanati i desetine tisuća radnika”, rekao je Sinčić novinarima nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem u Banskim dvorima.

Poručio je da će njegova stranka podržati svaku mjeru koja ide u tom smjeru, a stajalište o prijedlogu zakona o sistemskim tvrtkama zauzet će kada ga dobiju i prouče.

Upitan da komentira kaznenu prijavu predsjednika Hrvatskog sabora Bože Petrova protiv Ivice Todorića odgovorio je kako je Petrov trebao na vrijeme podnijeti mnogo više kaznenih prijava.

Smatra da je Petrov trebao Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj prijaviti i ministra financija Zdravka Marića, jer je za Božić Agrokoru dao kredit iako je znao u kakvom je stanju ta tvrtka i da ga neće moći vraćati.

Petrov će u srijedu podnijeti kaznenu prijavu, a u petak će dići ruku za tko zna kakve zakone koji su suprotni tome, rekao je Sinčić.

Rasprava u Saboru sljedećeg tjedna

Vjeruje da će više moći reći tijekom poslijepodneva, nakon što prijedlog zakona bude objavljen nakon sjednice Vlade.

Upitan je li Plenković tražio potporu SDP-a, Grbin je odgovorio kako to ne bi nazvao potporom već više razumijevanjem, no zasad su se svi ogradili jer nisu imali priliku pročitati cijeli zakon i sve što on konkretno donosi Hrvatskoj, građanima, dobavljačima i radnicima Agrokora.

Najavio je da bi se rasprava o zakonskom prijedlogu trebala održati u Saboru idućeg tjedna, kako je najavio potpredsjednik Sabora, ako u međuvremenu ne dođe do nekih promjena.

PVRH @AndrejPlenkovic: Nadam se konstruktivnoj raspravi o zakonu sljedeći tjedan u Saboru. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) March 31, 2017

“O samom trenutku glasovanja nismo dobili informaciju, no pretpostavljam da će se odbori održati tijekom utorka. To je u nadležnosti odbora za pravosuđe, gospodarstvo i zakonodavstvo, pa vjerujem da će tijekom utorka imati vrlo intenzivne rasprave o zakonu”, rekao je Grbin.

Na pitanje hoće li SDP i dalje tražiti ocjenu ustavnosti zakona, odgovorio je kako će to ovisi o tekstu zakona.