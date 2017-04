UŽAS U VRGORCU: Fekalije teku ulicama, a stanovnicima prijeti zaraza

Stanovnici Vrgorca muku muče s fekalijama koje im se izlijevaju u središtu grada. Riječ je o ulicama kojima u školu pješače i djeca, ali koje fekalije “vode” i sve do gradske tržnice.

Fekalije teku u potocima jednom od glavnih vrgoračkih ulica. Točnije riječ je o Ulici Antuna Gustava Matoša na čiji problem se upozorava već pet godina i na koji nitko ne reagira, piše Slobodna Dalmacija. Tako se fekalije i dalje slijevaju prema prema gradskoj tržnici i drugim ulicama, a tamošnjim prolaznicima među kojima su i školarci prijeti epidemija.

Spor dva susjeda

Voditelj gradske čistoće Vjeko Grbavac kaže da se sve zakompliciralo zbog spora dvaju susjeda koji je završio i na sudu. Problem se, kaže, pokušao otkloniti i to na način da je izvođače radova čuvala policija, no bezuspješno. “Mislim da su komunalni redari prijavili sve nadležnoj sanitarnoj inspektorici, no ona nije ništa poduzela. Po mom mišljenu u rješavanje ovog problema treba se uključiti i “Stanouprava”. I moja djeca svaki dan gaze preko toga, meni je isto cilj da se to više riješi”, kaže Grbavac, koji i sam živi u spornoj ulici.

U Komunalnom, pak, tvrde da čine sve kako bi se ulice sanirale, piše Slobodna. Prazne, vele, preljevnu jamu, međutim njen je kapacitet mali pa bi trebalo napraviti novu. Dotad više ne mogu učiniti.



