DRAMA U JEDNOJ HRVATSKOJ ŠKOLI: Desetogodišnjak zbog vršnjačkog zlostavljanja skočio kroz prozor!

U Hrvatskoj se godišnje zabilježi 120 slučajeva vršnjačkog zlostavljanja, no neka od njih se ne prijavljuju, ali i nastavljaju unatoč prijavama.

Zaključavali su ga u WC i gurali mu glavu u WC školjku, zatvarali ga u ormarić, a znao je, priča, biti sav ispečen od radijatora. Molio ih je da prestanu, ali nisu. Ispovijest je to desetogodišnjaka, žrtve vršnjačkog nasilja iz jedne hrvatske škole na koje nitko nije reagirao. Dječak je maltretiranje dugo trpio i nadao se da će proći, no jednog dana sve se prelomilo i on je tijekom razgovora s majkom skočio kroz prozor. Htio je, kaže, slomiti ruku ili nogu kako ne bi morao ići u školu.

Njegova majka sve je potom prijavila i policiji i Ministarstvu, no to je uzrokovalo još veće probleme. “Na kraju je ispalo još veće nasilje i nastavila se tučnjava, guranje”, priča. U međuvremenu su vidjeli da dječak ima krv u stolici. “Pitala sam ga ide li na WC, pa mi je rekao da ne smije. Rekli su mu da ako uđe na WC, da neće ostati živ!”, ispričala je njegova majka za Provjereno Nove TV.

Nešto stariji od tog dječaka su dvojica srednjoškolaca koji svaki dan u ugostiteljsku školu u Zagrebu odlaze s metalnim šipkama i elektrošokerima. Policija njihovu školu nije posjetila samo jednom, što potvrđuje i ravnatelj škole, a potreba za intervencijom ima i četiri do pet puta godišnje.



Kontaktirano je i Ministarstvo obrazovanja gdje kažu kako nasilje u školama stagnira, a brojka slučajeva kreće se oko 120 na godinu. Kažu, postoje i stručno oformljeni timovi koji odmah reagiraju čim se preko online obrasca prijavi nasilje.