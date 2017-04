ZA USKRS PRIPREMITE I KIŠOBRANE: Stiže promjena vremena – kiša, pad temperatura, pa čak i snijeg

Nakon pretežno sunčanog ponedjeljka tijekom kojeg su se manji oblaci izmjenjivali na nebu nad gorjem i dnevnim temperaturama u većem dijelu zemlje između 19 i 24 °C očekuje nas znatna promjena vremena, pad temperatura i znatna količina oborina.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda tijekom sutrašnjeg dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz slabu kišu ili pokoji pljusak praćen grmljavinom. U Dalmaciji sunčanije i uglavnom suho. Od sredine dana zapuhat će vjetar, uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu vjetar slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni, krajem dana na sjevernom dijelu bura, podno Velebita s jakim udarima.

Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će od 5 do 10, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 21 °C.





Promjena vremena

Krajem dana na kopnu, kao i na Jadranu očekuje se osjetno svježije vrijeme uz lokalne pljuskove i grmljavinu koji će znatno utjecati na pad temperatura.

Takvo nestabilno vrijeme koje će se zadržati nekoliko dana u većem će dijelu Hrvatske razmjerno nepovoljno djelovati na ljude najosjetljivije na vrijeme. Kod meteoropata bi se mogla pojaviti razdražljivost i nesanica, a kroničnim bolesnicima od srčanih i bolesti dišnog sustava mogle bi se malo pojačati tegobe od kojih inače pate. Samo će na krajnjem jugu zemlje biometeorološke prilike ostati povoljne za većinu ljudi.

Kišni vikend

Nakon kišnog utorka u većem dijelu Hrvatske doći će do kratkog razvedravanja, no temperature će pasti i do 10 stupnjava.

Srijeda će u većini krajeva biti suha ali hladnija, a od četvrtka se očekuje nova naoblaka koja će se širiti sa sjeverozapada i koja će se do petka i subote proširiti i na ostale dijelove zemlje.

Stoga se pripremite na blagdanski vikend pod kišobranima. U nedjelju će u većini krajeva padati kiša, a na području Gorskog kotara očekuje se i snijeg.