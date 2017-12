UZ PUNO MUKE POBROJALI SMO (GOTOVO) SVE AFERE HRVATSKIH SVEĆENIKA U 2017.: Slučaj s dječakom iz Gradišta zgrozio je Hrvatsku

Godinu na izmaku pamtit ćemo po brojnim aferama u kojima su sudjelovali hrvatski svećenici.

Posljednji istupi nekih dobro nam poznatih biskupa i svećenika sablaznili su hrvatsku javnost. Novi serijal verbalnih ispada započeo je najkontroverzniji među njima, biskup Vlado Košić, prije nekoliko dana. On je mlade koji odlaze iz Hrvatske u potrazi za boljim životom usporedio s dezerterima. Naravno, Košićevim ispadima mogli bismo posvetiti čitav jedan članak, što smo i učinili prije nekoliko dana, pa on neće biti glavni junak naše priče.

Na Košićevom valu ubrzo je zaplovio Ivica Sinanović, doduše umirovljeni svećenik, na čijem je profilu osvanuo uvredljivi status na račun bh. pjevača Dine Merlina. Sinanović je kasnije tvrdio da mu je profil hakiran i da on nije na svoj profil stavio taj status i pogrdne komentare.



Posljednji u oglasio se pater Ike komentirajući Balaševićev koncert u prepunoj Areni. Vojvođanskog kantautora nazvao je bezveznim i bezličnim prolivodom, a činjenicu da je napunio Arenu opravdao je ovom izjavom: “Mi smo još uvijek onaj narod koji je sposoban dva puta izabrati Mesića za predsjednika”.

Iako imamo još nekoliko dana do Nove godine, nadamo se da je status patera Ikea i šlag na 2017. godinu koju su svećenici obilježili svojim nepromišljenim i često kontroverznim porukama i postupcima. Pa krenimo redom…

‘Pas i mačka mogu ostati samo ako znaju moliti’

Sve je počelo još početkom godine kada je župnik u selu Domaslovec Branimir Budinski vjernicima dao detaljne upute o tome kako ga trebaju dočekati u svojoj kući kad im on dolazi posvetiti dom. Tako kućni ljubimci nisu bili poželjni osim ako, naravno, pas ili mačka znaju moliti.

“Lijepo molim da za blagoslov pripremite Bibliju, križ, upaljenu svijeću, i ako imate, blagoslovljenu vodu te raspoložena i otvorena srca. Nastojte ugasiti radio ili tv prijamnik za vrijeme molitve kako nas ne bi rastresali u molitvi. U slučaju da pas ili mačka znaju sklopiti ruke i moliti, što je vrlo pohvalno, neka ostanu u prostoriji. Okićen bor nije uvjet blagoslova te ako se sasušio, možete ga mirne savjesti ukloniti”, stoji u uputama.

Žigosanje ljudi

Još jedan slučaj tijekom blagoslova domova je izazvao pažnju javnosti. Naime, prema tvrdnjama lokalnih portala, u naselju Lapovci kod Vinkovaca ove godine ministranti su kredom označavali u koje kućanstvo župnik može ući, gdje ne može, a gdje nikoga nije bilo kod kuće.

“Smatram kako je to, na neki način, žigosanje ljudi. Bijelom kredom, a bilo je slučajeva i da su koristili i kredu u boji, stavljaju minus ili plus na vrata. Onima koji primaju svećenika u dom ispišu plus. Stavljaju i ‘0’ jer valjda tako žele reći da smo mi ‘nule za njih”, rekao je tada mještanin Krešimir Pleše.

Odbio dječaka s s Downovim sindromom

Svećenik iz Gradišta kod Županje Alojzije Asić, na kojeg su se župljani i prije žalili, ne dopušta da djeca s poteškoćama u razvoju sutra prime sakrament prve pričesti na oltaru kao sva druga djeca. Tako je u svibnju zabranio Adamu Kadiću, dječaku s Downovim sindromom, da primi prvu pričest na oltaru.

Slučaj je zgrozio Hrvatsku, a nadbiskup đakovačko-osječki, monsinjor Đuro Hranić zbog toga ga je u smijenio.

‘Nisam ja u stanju prekršiti celibat’

Mještani osječkog prigradskog naselja Tenja požalili su se da se njihov župnik ogriješio o celibat jer previše vremena provodi kod jedne udovice iz njihovog sela. Novinarske ekipe uputile su se u Slavoniju gdje je župnik sve demantirao.

“Pogledajte me. Imam sedamdeset godina. Vi zaista mislite da su muškarci te dobi to u stanju. Nisu, vjerujte mi. Uostalom, zar bi se trebao družiti samo i isključivo s muškarcima? Pa tek tada bih bio slučaj za psihijatriju”, rekao je tada župnik.

Za požar u Splitu kriva je Ultra!?

Požari koji su ovog ljeta harali Dalmacijom i posebno okolicom Splita ostat će upamćeni po Plenkovićevoj izjavi da su ‘interesantni’, no mladi svećenik Stipan Mihael Dragun imao je posve drugačiji i nimalo ‘plenkovićevski’ pogled na tu dramu.

“Pretvorili grad u Sodomu i Gomoru (ultra), pa se sada svi pitaju i čude, kako nas snađe takvo zlo!? Prepustili se razvratu, bludu i da dalje ne nabrajam. A Gospodin u svom gnjevu spusti na taj grad oganj i sumpor”, napisao je na svom Facebook profilu.

Neki su bili sretni zbog Goldsteinove smrti

“Obradovala me je vijest da je umro dr. Slavko Goldstein. Drago mi je da je jedan mrzitelj Hrvatske nestao s pozornice ovog svijeta. Ipak mu od srca želim pokoj vječni i da mu Jahve bude milosrdan sudac. Njegovo će mu milosrđe biti jako potrebno obzirom na more laži što ih je (svjesno i namjerno) širio pod krinkom znanstvenog autoriteta”, glasio je šokantni status kojega je na svom Facebook profilu objavio hvarski svećenik don Mili Plenković.

Osim vjernika s Hvara, šokirali su se i mnogi drugi pa je ovaj svećenik nakon te izjave ugasio svoj Facebook profil. Kasnije se ispričao vjernicima i cjelokupnoj javnosti.

Seks skandal u biskupiji

Krajem studenog je u Bjelovarsko-križevakoj biskupiji raskrinkan seks skandal u čijem se središtu našao župnik koji je vjernice napadao eksplicitnim SMS porukama u kojima im je nudio seks. Jednoj je vjernici čak poslao sliku svojeg spolovila. Navodno se taj isti svećenik i u prijašnjoj župi slično ponašao prema ženama, zbog čega je ulazio u brojne sukobe s njihovim muževima.

U jednoj je poruci objavljenoj u tjedniku Bjelovarac svećenik neimenovanoj ženi napisao neka sama odluči kad će kod njega doći, te dodao da može doći do jutra, što se njega tiče. ‘Koju pozu obožavaš, voliš li p… k…’, napisao je u istoj poruci toj ženi.

Izbacio djevojčicu s posebnim potrebama

U Kapucinskoj crkvi u Varaždinu je pater Josip Vizjak djevojčicu s posebnim potrebama izbacio iz crkve jer je u krivo vrijeme došla na župni vjeronauk. “Ona je mene zvala na mobitel, čekala je vani na kiši ispred crkve, plakala i rekla da joj je svećenik rekao da mora izaći iz crkve”, rekla je njezina majka.

“Ja nisam znao da je djevojčica bolesna i nisam joj trebao reći neka ide doma usred vjeronauka i ispred njezinih prijatelja, već sam trebao pričekati kraj i objasniti njoj i majci pravila”, zaključio je na kraju pater Vizjak.

I svećenik vozi Mercedes

Baš uoči blagdana javnost je doznala i za jednog poprilično rastrošnog svećenika. Velečasni Andrija Vrbanić iz slavonskog Ivanovca iznenadio je vjernike svoje župe kupivši Mercedes s posebnim registarskim oznakama koji stoji oko 35.000 eura.

O konkretnoj cijeni nije želio govoriti jer ‘ne želi time opterećivati vjernike’. Platio ga je svojim novcem, od svoje plaće. “Nemam obitelj, djecu, vilu ni jahtu na moru, nemam nekakve druge troškove, a automobil mi treba za posao. Vjerojatno može biti i skromniji, ali ako imam novca zašto se ne bih vozio u Mercedesu?”, upitao je Vrbanić novinarku s kojom je razgovarao.