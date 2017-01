UVOZIT ĆEMO SEZONCE: Hrvatska ima 230.000 nezaposlenih, a turizmu manjka 20.000 radnika

Iz godine u godinu hrvatski turizam niže rekordne sezone, BDP je ovisan o turizmu, no ipak nedostaje čak 20 tisuća turističkih radnika.

Ironija je, piše Glas Slavonije, što je dvostruko više nezaposlenih iz te branše.

S HVARA UPOZORAVAJU NA PARADOKS: ‘Nedostaje sezonaca, a radnici kakve trebamo očito su odselili’

Poslodavci ostali bez sezonaca

Dosad je Dalmaciji najveći izvor kvalitetnih radnika bila Slavonija, odakle je svake sezone, prema procjenama Sindikata turizma i ugostiteljstva Hrvatske (STUH), dolazilo i do 15.000 sezonaca. No prilike su se promijenile – od smanjivanja plaća do neosiguravanja smještaja i prehrane na račun poslodavca, što je mnoge Slavonce potaklo da odu raditi u inozemstvo. Tomu je kumovala i politika poslodavaca na Jadranu da radnike na neodređeno zamjenjuju sezoncima, pa sada nemaju ni jednih ni drugih, piše Glas Slavonije.



Stoga je resorno ministarstvo pokrenulo novi projekt sufinanciranja deficitarnih zanimanja, zajedno s hotelskim tvrtkama, za 240 učenika. Glasnogovornica Hrvatske obrtničke komore Snježana Tomić kaže pak kako je suradnjom Ministarstva rada i mirovinskog sustava, HZZ-a, HOK-a i Obrtničkog učilišta pokrenut program prekvalifikacije nezaposlenih, koji je prošlo 236 osoba. U HOK-u očekuju da će do sljedeće turističke sezone imati respektabilan broj kvalificiranog kadra spremnog za rad u ugostiteljstvu.

ODGOVOR POSLODAVCIMA: ‘Sezonci su otišli u inozemstvo jer im je ondje plaća 50 % veća i šefovi im ne naplaćuju smještaj’

Manjak kvalitetnih kadrova

Drugi dio problema je manjak kvalitetnog kadra. U Hrvatskoj gospodarskoj komori ocjenjuju da radne snage u turizmu nedostaje i među KV i među NKV radnicima, a predsjednik STUH-a Eduard Andrić uzroke tomu vidi u potplaćenosti.

“Istraživanje pokazuje da je bijelo osoblje, od sobarica, čistačica do kuhara, u prvih šest mjeseci 2016. imalo prosječnu plaću od 4175 kuna neto, što je zaostajanje za trećinu, za 29 posto, od prosječne plaće u gospodarstvu. Istovremeno, jedna Austrija, koja traži sezonce za zimu, konobaru nudi plaću od 1300 eura, 13. plaću, plaćen smještaj i hranu te još neke beneficije”, ističe Andrić razloge odljeva sezonaca. Rješenje vidi u podizanju plaća bar na razinu onih u gospodarstvu te zaustavljanju odljeva ljudi tako što bi hotelijeri zapošljavali više radnika na neodređeno.

POTRAGA ZA SEZONCIMA SVE VEĆA: Konobari zaslužuju 6.000, a dobiju 3.600 kn plaće

Umjesto Slavonaca – Rumunji i Bugari

“Čovjek prijavljen na pet-šest mjeseci nema budućnosti, ne može planirati ni obitelj. Rješenje vidi u odlasku van i tako se vrtimo u krug”, upozorava Andrić predlažući da se u Pravilniku o kategorizaciji hotelskih objekata minimalan broj radnika na neodređeno veže uz broja kreveta i zvjezdica hotela.

Hrvatska se tako, piše Glas Slavonije, dovela u situaciju da će usprkos 230.000 nezaposlenih iduće turističke sezone morati uvoziti radnu snagu. Andrić smatra da je to neizbježno.

“Na sezonce iz Slavonije moramo zaboraviti, pa smo prisiljeni tražiti ih po republikama bivše države, poput BiH. No i Bosanci vide da naši sezonci odlaze raditi u zemlje gdje se mnogo bolje plaća, pa tamo odlaze i oni. I što nam ostaje? Rumunjska, Bugarska, za koje smo svjesni da njihovi radnici nisu baš kvalitetni. Oni će doći jer kod njih je još lošiji standard nego kod nas, no za naš turizam to nije rješenje”, zaključuje Andrić.

MODERNI ROBOVI NA JADRANU: ‘Radimo i po 16 sati dnevno, sedam dana u tjednu! I to za 3000 kuna…’